”Koronalennolla” olleista suurin osa jatkoi matkaa eri puolille Suomea – ylilääkäri: ”Vaikea sanoa, ovatko altistaneet muita”

Tyksin ylilääkäri pitää hyvin pienenä riskinä sitä, että lennolla altistuneet altistaisivat muita paitsi perheenjäseniään.

Lauantaina Turkuun laskeutui Pohjois-Makedonian Skopjesta lento, jonka matkustajista 26:lla todettiin koronavirus. Kaikki lennolla olleet 157 matkustajaa testattiin.

Suurin osa lennolla olleista matkasi kotipaikkakunnilleen muualle Suomeen. Positiivisen näytteen antaneista kymmenkunta jäi Turkuun, Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) ylilääkäri Esa Rintala kertoo.

– Loput matkustivat ympäri Suomea. Ei ole tiettyä aluetta, minne heitä olisi pelkästään mennyt, Rintala sanoo.

Rintala ei halua eritellä paikkakuntia tai sitä, minkä sairaanhoitopiirien alueilta lennolla olleet ovat kotoisin. Ylilääkärin mukaan eri paikkakuntien tartuntatautiviranomaiset ovat olleet yhteydessä kaikkiin lennolla altistuneisiin. Heitä on ohjeistettu pysymään kahden viikon ajan karanteenissa.

– Paikkakuntien tartuntatautiviranomaiset valvovat karanteenia. Kunnissa on tieto näistä ihmisistä.

Ylilääkärin mukaan osa on matkustanut lentokentältä pois työpaikan järjestämällä joukkokuljetuksella, osa omalla kyydillään ja osa julkisilla. Kaikilla on ollut lentokentältä poistuessaan suunenäsuojain.

– Vaikea sanoa, ovatko lennolla altistuneet altistaneet muita. Se on heidän kotipaikkakuntiensa tiedossa. Jos altistunut on oireeton, hän ei tartuta sitä kehenkään. Jos on koronapositiivinen ja oireinen, niin hän voi tietysti tartuttaa, mutta hänen tulee pysyä kotonaan, jottei hän tartuta ketään.

Jos altistuneet saavat karanteeniaikana oireita, paikallinen terveydenhuoltoviranomainen passittaa heidät koronatestiin. Ylilääkäri pitää hyvin pienenä riskinä sitä, että oireettomat altistuneet altistaisivat muita matkan jälkeen, jos he pysyvät karanteenissa ja käyttävät kotimatkallaan maskia.

– Heitä on ohjeistettu käyttämään maskia, kun he lähtevät karanteenipaikasta pois. Uskon, että he ovat käyttäneet maskia. Sen verran vastuullisia ja yhteistyökykyisiä matkustajia koneessa on ollut.

– Jos he saavat oireita, perheenjäseniä voi altistua.