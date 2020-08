Markku, 64, sai koronaviruksen blini-illallisella – seurasi niin kamala sairaus, että puolisoa pyydettiin jo jättämään jäähyväiset

Korona vei Markku Lehtosen lähelle kuolemaa. Mies haluaa nyt muistuttaa muitakin siitä, että kyseessä on vakava sairaus.

Kun kuuden hengen ystäväporukka päätti maaliskuun puolivälissä järjestää blini-illallisen, he eivät arvanneet, miten kohtalokas päätös se oli.

Koronarajoitukset olivat juuri astumassa voimaan, ja tauti kummitteli myös ystäväporukan mielissä. He kuitenkin päättivät kokoontua vielä kerran.

Kellään seurueesta ei ollut illallisella oireita, eikä kukaan ollut käynyt lähiaikoina ulkomailla. Ystävykset yrittivät silti ottaa varman päälle ja olla erityisen varovaisia.

Se ei riittänyt. Lahtelainen Markku Lehtonen, 64, sai koronaviruksen.

– Oli ajatus, että nähdään vielä kerran ennen kuin rajoitukset tiukkenevat, eikä tiedä milloin seuraavan kerran voi tavata, Lehtonen kertoo.

Turvatoimia yritettiin noudattaa.

– Olemme kovia halailemaan, mutta nyt ajateltiin että ei halatakaan. Kaikki menivät suoraan käsienpesulle tullessaan paikalle, Markun vaimo Merja Jokela kertoo.

Lisäksi seurue istui ison pöydän ääressä mahdollisimman kaukana toisistaan.

Kaikesta huolimatta ilta osoittautui kohtalokkaaksi. Yhdellä seurueesta sattui olemaan koronavirus ja heti seuraavana aamuna hänellä alkoi nousta kuume.

Kaikki muut viisi seurueeseen kuulunutta saivat tartunnan ja alkoivat kärsiä oireista muutaman päivän päästä illallisesta. Lehtosenkin oireet alkoivat pari päivää illallisen jälkeen.

” Markku ei pysynyt kunnolla enää tolpillaan. Hänellä ei pelannut enää kunnolla järki.

Olo alkoi tuntua kuumeiselta aamupäivällä.

Hetken päästä Lehtosen oli jo pakko mennä petiin, kun kuume alkoi nousta.

Myös Jokelalla nousi kuume, mutta hänellä tauti jäi lopulta lieväksi.

Parin päivän päästä oireiden alkamisesta Lehtonen hakeutui sairaalaan.

– Kuume nousi korkeaksi ja silloin ajattelin, että on päästävä koronatestiin, Lehtonen kertoo.

Sairaalassa Lehtoselta otettiin kuitenkin vain influenssatesti ja kuunneltiin keuhkot. Kun mitään ei löytynyt, hänet lähetettiin takaisin kotiin.

Lehtonen haluaa muistuttaa ihmisiä koronan vakavuudesta.

Kun blini-illasta oli kulunut tasan viikko, oli Lehtosen olo jo todella huono. Kuume sahasi lähes 40 asteeseen, ja hän kärsi sekavuudesta.

– Markku ei pysynyt kunnolla enää tolpillaan. Hänellä ei pelannut enää kunnolla järki, Jokela kertoo.

Jokela kuskasi Lehtosen sairaalaan. Siellä mies pääsi koronatestiin ja hänet siirrettiin sairaalassa suoraan eristyksiin keuhko-osastolle.

Vuorokautta myöhemmin tuli positiivinen testitulos. Tämän jälkeen muutkin seurueessa olleet hakeutuivat testeihin. Kaikkien tulokset olivat positiivisia.

Sairaalassa Lehtosen tila huononi entisestään. Hän ei itse muista tästä eteenpäin paljoakaan. Jokelan mukaan Lehtonen oli synkimmällä hetkellä sanonut, että ”tässä taitaa kuolema tulla”.

Tila huononi tunneissa. Lehtonen vietiin kiireisesti teho-osastolle suoraan hengityskoneeseen. Tilanne oli yhdessä vaiheessa jo niin huono, että Jokelaa pyydettiin jättämään Lehtoselle jäähyväiset.

– Lääkärit sanoivat minulle myöhemmin, että tilanne paheni niin vauhdilla, että vaikka teho-osasto oli saman talon sisällä, niin he olivat varmoja, etteivät ehdi saamaan Markkua hengityskoneeseen ennen kuin henki loppuu, Jokela sanoo.

Lehtonen oli teho-osastolla nukutettuna neljän viikon ajan. Hän muistaa ensimmäisinä asioina nukutuksesta vähitellen herätessään lääkärien ja hoitajien puheen.

– Ääni tuli omaan tajuttomuuteen kuin putken päästä. Ensin kuului hoitajien puhetta taustalta ja sitten kuului ääni lähempää, joka kysyi, että tiedänkö missä olen.

Lisäksi Lehtonen muistaa teho-osastolta limaimut, joita piti tehdä, jos yski hengityskoneessa.

– Muistan, että se oli niin kivuliasta, että aloin pelkäämään imua.

” Lihaskunto oli romahtanut ja painoa oli lähtenyt kolmekymmentä kiloa.

Kun Lehtosen tila alkoi huhtikuun lopulla parantua, hänet siirrettiin ensin muutamaksi viikoksi keuhko-osastolle ja sitten kuntoutukseen kuntoutussairaalaan.

– Siinä lähdettiin aika nollatilanteesta. Lihaskunto oli romahtanut ja painoa oli lähtenyt kolmekymmentä kiloa.

Lihasvoimaa alettiin vähitellen fysioterapeutin kanssa kehittää ja toipuminen lähti kunnolla käyntiin. Toukokuun alussa Lehtonen otti ensimmäiset askeleensa sairaalaan joutumisensa jälkeen. Toukokuun lopussa hän pääsi viimein kotiin.

Tauti vei Lehtoselta kolmekymmentä kiloa ja iski keuhkojen lisäksi munuaisiin. Nyt vointi on alkaa kuitenkin olla jo tilanteeseen nähden hyvä. Kuvassa Lehtosen kanssa Nelli-koira.

Nyt Lehtonen kertoo, että vointi on jo suhteellisen hyvä.

– Tilanteeseen nähden olo on aivan loistava. Voimat on aika pienessä pankissa, mutta lihakset ovat palautuneet ja painoa on tullut takaisin.

Sairaus iski Lehtosella keuhkojen lisäksi myös munuaisiin ja hänellä diagnosoitiin akuutti munuaisten vajaatoiminta ensimmäisillä tehohoitoviikoilla. Aluksi Lehtonen oli jatkuvasti dialyysikoneessa. Vähitellen tilanne alkoi parantua ja kesällä dialyysihoidot lopetettiin kokonaan.

– Arvot ovat vieläkin koholla, mutta nyt ollaan menty koko ajan paremmin eteenpäin.

Lehtonen kertoo, että suurena asiana teho-osastolta ja sairaala-ajalta muutenkin jäi mieleen lääkärien ja hoitajien ammattitaito ja huolenpito.

– Kiitollisuus henkilökunnalle on niin iso, että ei oikein pysty kuvailemaan.

Yksi iloisista hetkistä oli se, kun Lehtonen irrotettiin hengityskoneesta.

– Lääkäri sanoi, että annetaan sinulle ääni takaisin. Sittenhän sainkin äänen, ja se oli aivan taivaallista.

Äänen takaisin saatuaan Lehtonen alkoi laulaa lääkärille ja hoitajille.

– Muutakin henkilökuntaa tuli sitten katselemaan, että mikäs älämölö täällä alkoi.

Vähän aikaa laulua kuunneltuaan lääkäri sanoi, että nyt soitetaan Merjalle.

– Ensimmäinen kysymys Merjalta oli, että kuka siellä on. Sitten lauloin hänelle ja sittenhän se meni itkuksi.

Yhteensä yhdeksän henkilöä sai tartunnan samalta henkilöltä kuin Lehtonen. Heistä kuusi sairasti taudin kotonaan. Lehtosen lisäksi kaksi henkilöä joutui sairaalaan ja toinen heistä teho-osastolle.

Toinen teholle joutunut oli Lehtosen hyvä ystävä. Ystävykset olivat samaan aikaan teho-osastolla ja heidät siirrettiin sieltä samaan huoneeseen keuhko-osastolle.

Lehtonen kertoo, että vaikeassa tilanteessa tutun ihmisen läsnäolo huoneessa helpotti.

– Me oltiin siellä huoneessa kahteen pekkaan ja tsempattiin toinen toisiamme.

Myös Jokela kertoo, että hän ja toisen teho-osastolle joutuneen ystävän puoliso olivat toisilleen suurena tukena.

– Päivästä toiseen puhuttiin ja itkettiin yhdessä ja mentiin sillä tavalla eteenpäin. Tuntui, ettei kukaan muu ymmärrä tilannetta.

Kaiken kokemansa jälkeen Lehtonen haluaa muistuttaa ihmisiä koronan vakavuudesta.

– Ihmisten täytyy muistaa, että kyseessä on hengenvaarallinen sairaus.