Moni matkusti tänään Helsingin joukkoliikenteessä ilman maskia – Tarja hämmentyi ohjeistuksista: ”Sehän on täysin järjetöntä”

Virallisesta maskisuosituksesta huolimatta moni matkusti aamuruuhkassa Helsingin joukkoliikenteessä paljain kasvoin. Maskia käyttävä Tarja Karhamo oli hämmentynyt maskeja koskevista monimutkaisista ohjeistuksista.

Aamuseitsemän jälkeen metrossa on vielä niin väljää, ettei vieressä eikä vastakkaisilla penkeillä istu ketään. Enintään joka kolmas matkustaja käyttää maskia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi torstaina suosituksen, jonka mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan sairaanhoitopiireissä, joissa koronatartuntoja on esiintynyt viimeisen kahden viikon aikana. THL suosittelee maskeja nimenomaan joukkoliikenteessä.

VR jakoi kertakäyttöisiä maskeja matkustajille perjantaiaamuna Helsingin rautatieasemalla.

Kahdeksan pintaan Helsingin rautatieaseman junalaitureilla riittää vipinää, kun ihmiset rientävät töihin. Nyt maskeja näkyy jo enemmän. VR:n työntekijät jakavat kertakäyttöisiä maskeja kaikille, myös maskia ennestään käyttäville. VR tiedotti eilen, että se suosittelee kasvomaskien käyttöä sekä lähi- että kaukoliikenteen junissa.

– Maskien käyttö on selvästi lisääntynyt. Yllätyin, miten monella matkustajalla on jo maski käytössä, sanoo VR:n junatyön esimies Mikko Tiainen Joensuusta.

Mikko Tiainen on VR:n junatyön esimies Joensuusta. Hän yllättyi, miten moni matkustaja pitää maskia.

Jatkossa myös VR:n työntekijät käyttävät työssään maskeja.

– Jos tällä tavalla pystytään ehkäisemään ja rajoittamaan koronan leviämistä, niin totta kai se on hyvä asia. Vaikka ei tätä ole miellyttävä käyttää työssä, mutta sen verran varmaan jokainen on valmis kärsimään, Tiainen miettii.

Lähijunassa Helsingin keskustasta Keravalle maskeja näkyy arviolta yli puolella matkustajista. Moni paljaskasvoinen kieltäytyy kommentoimasta aihetta. Oulunkylään matkalla oleva Tarja Karhamo istuu junassa maski kasvoillaan. Hän on hämmentynyt maskeista annetuista tiukoista ohjeistuksista.

– Kestomaski pitäisi joka käyttökerran jälkeen pestä pesukoneessa. Mutta kuka panee pesukoneen päälle vain pestäkseen kasvomaskinsa. Sehän on todella epäekologista ja täysin järjetöntä, Karhamo miettii.

Tarja Karhamoa hämmentää suojainten käytöstä annetut monimutkaiset ohjeet.

Hän on kuullut, että maskin voi keittää, mutta on epävarma, kestävätkö kaikki maskit keittämistä. Myös maskien käyttöön liittyy monia käytännön ongelmia. Osa kysymyksistä on niin outoja, että Karhamo ei tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa.

– Jos aivastaa tai yskii, maski pitää ottaa pois, sitten yskiä ja pyyhkiä nenä kertakäyttönenäliinaan ja vaihtaa maski. Mutta mitä jos rupean nyt tässä yskimään? Missä pesen kädet ja mitä teen? hän kysyy.

Karhamo on miettinyt myös sitä, kuinka kalliiksi kertakäyttömaskit tulevat vähävaraisille, kun niitä pitää vaihtaa alvariinsa. Torstaina hallitus tiedotti, että kunnat korvaavat maskit heille, joilla ei ole niitä omasta pussistaan varaa ostaa.

Teija Toroskainen on käyttänyt maskeja julkisessa liikenteessä noin kahden viikon ajan siitä lähtien, kun palasi lomilta töihin. Hän riisui hengityssuojaimen, kun astui junasta ulos asemalaiturille.

Teija Toroskainen on käyttänyt maskia jo kahden viikon ajan. Vielä viime viikolla hänestä tuntui, että hän oli ainoa, joka niitä käytti.

– Junassa ei ollut montaa ihmistä, mutta ei ollut montaa maskiakaan. Parin viikon aikana niitä on tullut enemmän. Viime viikon alussa olin suurin piirtein ainoa bussissa tai junassa, Toroskainen kertoo.

Hän on huomannut, että bussissa on usein enemmän väkeä kuin junassa. Väentungoksessa koronatartunnan mahdollisuus hieman huolettaa.

– Nyt todennäköisesti palaan etätöihin, joten sitten ei tarvitse enää miettiä julkisilla matkustamista.

Kimmo Kotamäki pitää maskisuositusta hyvänä asiana, mutta ei ole vielä itse pitänyt maskia.

Lähijunassa matkalla kohti Helsingin keskustaa pyöräänsä nojaa maskiton mies. Hän ei ole ainoa laatuaan, mutta ensimmäinen, joka suostuu asiaa kommentoimaan. Kimmo Kotamäki pitää kansallista maskisuositusta hyvänä asiana ja toivoo sen vähentävän tartuntoja.

– Yritän huolehtia muuten, etten yskisi tai tekisi muutakaan sellaista, mikä tartuttaisi ihmisiä. Voin kyllä käyttää maskia, mutta sitä ei ole tullut vain käytettyä. Ei siihen ole mitään erityistä syytä, Kotamäki selittää maskittomuuttaan.

Tunnin–parin jälkeen ymmärtää, miksi maskien käyttö ei ole niin yksinkertaista. Lyhyen matkan hengityssuojaimen kanssa jaksaa vielä hyvin, mutta työnteko suojain naamalla ei ole yhtä helppoa. Kun puhuu maski päässä, sen sisällä tulee entistä hiostavampi olo. Alkaa janottaa, mutta juoda ei voi. Välillä suojain valuu ja nousee silmille, mutta siihen ei saisi koskea. Jos maskin pito on oireettomanakin näin epämukavaa, voin vain kuvitella, miltä tuntuu pitää suojainta nenän ja suun edessä kovassa tai edes pienessä flunssassa.