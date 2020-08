Maailmalle on kaikessa hiljaisuudessa hiipimässä myös uusi pandemia – tästä on kysymys

Viruksia on miljoonia erilaisia. Me tunnemme niistä vain pienen osan. Huolestuttavimpia ovat ne, jotka kykenevät siirtymään eläimestä ihmiseen.

Jos vuosi 2020 muistetaan tulevaisuudessa jostain, se on kiistämättä koronavirus SARS-CoV-2 ja sen aiheuttama tauti nimeltä covid-19.

Kiinan Wuhanista tammikuussa levinnyt virus aiheutti nopeasti maailmanlaajuisen epidemian, eli pandemian, jota ei ole vieläkään selätetty. Sen sijaan näyttää siltä, että pandemia ottaa vain uusia kierroksia.

Mutta miten koronavirus sai pandemian aikaan? Voisiko jokin muu virus kyetä vastaavaan?

” Maailmalle on kaikessa hiljaisuudessa hiipimässä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien pandemia. Se voi aiheuttaa pitkällä tähtäimellä valtavia ongelmia.

Tieteellisten arvioiden mukaan virukset ilmaantuivat maapallolle jo hyvin varhaisessa vaiheessa, elämän synnyn alkuaikoina 1,5 miljardia vuotta sitten. Joidenkin teorioiden mukaan viruksia oli olemassa jo ennen ensimmäisten solujen kehittymistä.

– Ja kuten muutkin eliöt, ne ovat evoluution myötä jakautuneet erilaisiksi erilaisiin isäntäeliöihin, sanoo Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

Aivelo, ja toinen tätä juttua varten haastateltu asiantuntija, THL:n johtavana asiantuntijana työskentelevä ja pian Maailman terveysjärjestö WHO:n palvelukseen siirtyvä Jussi Sane kertovat, että viruksia on miljoonia erilaisia, ja me tunnemme niistä vain pienen osan. Uusia löydetään jatkuvasti ja niitä myös syntyy aiemmista viruksista evoluution seurauksena.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viruksessa tapahtuu mutaatio, eli sen perimän kopioitumisessa tapahtuu virhe. Iso osa eliöissä tapahtuvista mutaatioista on täysin hyödyttömiä ja jopa haitallisia.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

– Koska virukset ovat heikosti suojattuja, yksinkertaisia eliöitä ja lisääntyvät suvuttomasti ja nopeasti, mutaatioita tapahtuu valtavasti ja nopeasti, Aivelo sanoo.

Suurin osa viruksista on ihmisen kannalta täysin yhdentekeviä. Ne eivät vaikuta elämäämme juuri millään tavalla. Esimerkiksi kasvien virukset taas ovat niin erilaisia, ettei niistä ole ihmiselle suoraa haittaa, mutta maataloudelle ne ovat vaiva.

Huolestuttavimpia ovat virukset, jotka kykenevät siirtymään eläimestä ihmiseen.

Tuomas Aivelo selittää, että kaikille lajeille – vaikkapa ihmisten läheisille seuralaisille kanoille, kissoille ja koirille – on kehittynyt omanlaisensa viruslajistot, joihin ne itse ovat tottuneet ja sopeutuneet. Kun virukset hyppäävät muilta lajeilta ihmiseen, ne voivat olla ongelmallisia, koska ihmisellä ei ole immuunipuolustusta niitä vastaan.

– Virus on evoluution ja luonnonvalinnan avulla kehittynyt sellaiseksi, että se tulee toimeen esimerkiksi kanassa. Kana puolestaan on kehittynyt sellaiseksi, että se pärjää viruksen kanssa. Kun virus tulee eläimeltä ihmiselle, niin hyvin todennäköisesti se ei aiheuta pandemiaa. Se ei ole sopeutunut ihmiseen ja kuolee pois.

Yksi yksittäinen virus ei siis todennäköisesti aiheuta pandemiaa, mutta toinen taas voi sen tehdä. On arvioitu, että nisäkäslajeilla on noin noin 10 000 virusta, jotka voisivat levitä eläimeltä ihmiselle ja eteenpäin.

Kasvomaskein suojautuneita juoksijoita Tour du Pays de Vaud -juoksukilpailuissa Sveitsissä.

– Se on aikamoinen määrä, joten uhkia on paljon. Se on eräänlainen numeropeli. Mitä enemmän ihminen on tekemisissä eläinten kanssa, sitä todennäköisempää on, että pandemiaan kykenevä virus pääsee ihmiseen, Aivelo sanoo.

Tähän perustuu ajatus siitä, että nykyinen koronapandemiakin oli vain ajan kysymys.

” On selvää, että uusia pandemioita tulee. Mutta missä ja milloin se tulee, on vaikeaa ennustaa.

Oikeastaan pandemioita on ollut aina, mutta me tunnemme niistä vain pienen osan, Sane jatkaa. Ihmisen kyky havaita, tunnistaa ja dokumentoida niitä on nykyään aivan eri tasolla kuin vaikkapa Yersinia pestis -bakteerin aiheuttaman Mustan surman tai vuoden 1918 influenssapandemian, espanjantaudin aikaan.

Aiheuttaakseen pandemian viruksen täytyy voittaa kolme haastetta.

Ensinnäkin sen täytyy päästä siirtymään eläimestä ihmiseen. Toiseksi sen täytyy aiheuttaa ihmisessä tauti. Kolmanneksi viruksen täytyy kyetä leviämään helposti ihmisestä seuraavalle ihmiselle. Tämä on kaikista vaikein haaste ja ratkaiseva elementti.

Kasvosuojainta käyttävä jalkapallofani seuraa Englannin valioliigan ottelua Nairobissa, Keniassa.

Mers-virus on hyvä esimerkki. Sitä on löydetty lepakoista, joista se on siirtynyt kameleihin. Kameleista virus siirtyi ihmiseen, mutta se on todella huono leviämään ihmisestä toiseen.

– Mersiä esiintyy lähinnä Saudi-Arabiassa, jossa kameleita käytetään hevosten tapaan. Suomessa taas ei ole juurikaan kameleita, eikä siten juuri mersiäkään, Sane sanoo.

Toinen hyvä esimerkki on ebolavirus. Se tappaa isäntänsä usein ja nopeasti, viruksen näkökulmasta liian nopeasti. Sen leviämispotentiaali on huonompi kuin esimerkiksi koronaviruksella, joka pääasiassa aiheuttaa lievää tai oireetonta tautia. Lievää ja oireetonta tautia kantavat ihmiset kykenevät tartuttamaan toisia.

Aiemmat tuntemamme viruspandemiat ovat olleet influenssaviruksen aiheuttamia. Influenssavirus on siitä katala, että se kykenee rekombinaatioon.

– Se tarkoittaa sitä, että siirtyessään lajista toiseen virus pystyy vaihtamaan geneettistä materiaalia toisen samassa eliössä olevan influenssaviruksen kanssa. Näin syntyy uusi viruskanta, jossa voivat yhdistyä esimerkiksi ihmisille tutun influenssan valtaisa tarttuvuus ja lintuinfluenssan tappavuus, Tuomas Aivelo sanoo.

Koronavirusrokotteen kehittämiseen tähtäävää työtä moskovalaisessa laboratoriossa 6. elokuuta 2020.

Sillekin on syynsä, että pandemian riskistä on puhuttu paljon. Vaarallisimmat virukset siirtyvät ihmisistä eläimiin, ja ihmiset taas ovat eläinten kanssa tekemisissä enemmän kuin koskaan aiemmin.

Aivelo ja Sane painottavat molemmat sitä, että eläinten kasvattaminen ruoaksi suurtiloilla ja eläinten luontaisten elinympäristöjen tuhoutuminen lisäävät pandemiariskiä.

– Villieläimet on ajettu ahtaalle, jolloin ne kohtaavat entistä enemmän ihmisiä. Samalla esimerkiksi sikoja saatetaan kasvattaa metsässä, jossa ne kohtaavat lepakoita, joista taas voi siirtyä viruksia sikoihin, Aivelo sanoo.

Jotkut pandemiariskit tutkijat ovat onnistuneet näkemään hyvin ennalta.

THL:n Sane sanoo, että maailmalle on kaikessa hiljaisuudessa hiipimässä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien pandemia. Se voi aiheuttaa pitkällä tähtäimellä valtavia ongelmia, hän toteaa.

– On selvää, että uusia pandemioita tulee. Mutta missä ja milloin se tulee, on vaikeaa ennustaa. Kansainvälisessä terveysturvallisuuden tilanneseurannassa havaitaan jatkuvasti riskialttiita ja erikoisia tilanteita.

– Paras tapa varautua tulevaan on se, että kaikilla mailla olisi mahdollisuus havaita ja tunnistaa näitä tautiriskejä.