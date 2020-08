Tätä maskisuositus käytännössä tarkoittaa – 23 kysymystä ja vastausta

Asiantuntijoiden mukaan on erityisen tärkeää muistaa pestä kädet ennen ja jälkeen maskin pukemisen sekä sitä pois ottaessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi torstaina suosituksen kasvomaskien käyttämisestä muun muassa joukkoliikenteessä. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan myös hallitus puoltaa suositusta.

1. Milloin maskia suositellaan käytettävän?

THL suosittelee käyttämään kasvomaskia joukkoliikenteellä matkustaessa, koska silloin lähikontakteja ei voi aina välttää. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi matkalla koronavirustestiin ja myös testin tulosta odottaessa, jos joutuu liikkumaan kodin ulkopuolella.

Maskia suositellaan käytettäväksi myös tilanteissa, joissa karanteeniin asetettu henkilö palaa esimerkiksi lentokentältä kotiinsa tai jos karanteenin aikana joutuu liikkumaan kodin ulkopuolella.

2. Keitä maskisuositus koskee?

Suositus on voimassa niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana koronatartuntoja. Suositus ei koske työyhteisöjä eikä alle 15-vuotiaita lapsia.

VR antoi torstaina oman kaikkia junamatkoja koko Suomessa koskevan maskisuosituksensa.

3. Voiko maskin kanssa unohtaa turvavälit?

Ei voi. Maskit eivät korvaa turvavälejä, ja THL:n mukaan 1–2 metrin turvavälin noudattaminen on yhä ensisijaisen tärkeää.

4. Millainen maskin pitää olla?

VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlinin mukaan mikä tahansa maski, joka on nenän ja suun edessä, suojaa muita.

– Normaalikäytössä julkisissa liikennevälineissä perusterveellä ihmisellä maski kuin maski on ihan ok ratkaisu, jos muistaa muutkin keinot, kuten käsihygienian, Harlin sanoo.

Harlinin mukaan kangasmaski tarjoaa tavallisille ihmisille riittävän suojan esimerkiksi työmatkalle, kauppaan tai eristyksissä olleen läheisen tapaamiseen. Perussairaille tutkimusprofessori suosittelee kertakäyttöisiä, kuitukankaisia suu-nenäsuojaimia.

– Osa perussairaista ihmisistä ei voi käyttää minkäänlaista maskia, esimerkiksi jos on todella vaikea astma, vaikea verenpainetauti tai läppävika. Silloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pitää etäisyyttä ja pysyä eristyksissä, Harlin huomauttaa.

Varsinaiset kirurgiset suu-nenäsuojaimet on lain mukaan tarkoitettu vain terveydenhuollon käyttöön. Suojaimia ei saisi markkinoida kuluttajille kirurgisina maskeina.

Lain mukaan henkilön itsensä suojaamiseen käyttökelpoisia maskeja ovat ainoastaan FFP-luokitellut ja CE-merkityt maskit.

Maskeja myydään esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa. Kertakäyttöisen maskin kappalehinta on noin yksi euro.

5. Miten maski puetaan oikein?

Maskin tulee peittää sekä nenä että suu. Lisäksi sen tulee olla riittävän tiivis, mutta ei kuitenkaan niin tiivis, että hengittäminen vaikeutuu. Harlinin mukaan kuminauha ja nenäpinni auttavat maskin asettamisessa niin, että se istuu hyvin, eivätkä silmälasit huuruunnu.

Ennen maskin pukemista ja riisumista tulee pestä tai desinfioida kädet. Kädet tulee pestä tai desinfioida myös maskin riisumisen jälkeen. Lisäksi käyttäjällä tulee olla kuljetuspussi erikseen puhtaille ja likaisille maskeille.

6. Meneekö maski pilalle, jos sitä roikottaa esimerkiksi leuan alla?

Harlinin mukaan maski ei mene pilalle, mutta se kontaminoituu ja on silloin hyödytön.

– Maski ei mene pilalle, mutta se kontaminoituu. Viruksella ei ole jalkoja, siipiä eikä mitään muuta liikuntavälineitä. Me itse siirrämme sitä paikasta toiseen.

Harlinin mukaan virus liikkuu joko aivastaessa pisaran mukana tai sitten eri pintoja kosketellessa. Maskia liikuttaessa maskin ulkopinta voi joutua kosketuksiin maskin sisäpinnan tai ihon kanssa, jolloin virukset voivat siirtyä.

7. Suojaako itse tehty kangasmaski yhtä tehokkaasti kuin kaupasta ostettu?

– Tiiviistä kankaasta ommeltu maski, jonka läpi on hyvä hengittää, toimii. Lisäksi sen täytyy kestää 60 asteen pesu, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä.

Esimerkiksi Marttaliitto on antanut ohjeet maskin ompelemiseen itse.

– Kankaiset maskit ovat maskien villi pohjola. Sieltä löytyy ihan kaikkea. Kotikonstein ei pystytä tekemään ammattilaistason tuotetta, mutta ei sen tarkoituskaan ole olla sairaanhoidon ammattiväline. Käytännössä lähes kaikki maskit suojaavat muita ihmisiä, Harlin huomauttaa.

8. Voiko kertakäyttöistä maskia käyttää uudelleen?

Ei voi. Kertakäyttöinen maski tulee heittää nimensä mukaisesti pois välittömästi käytön jälkeen.

9. Kuinka kauan maskia saa käyttää yhtäjaksoisesti?

Harlinin mukaan tyypillinen aika on puoli tuntia. Yleinen suositus Harlinin mukaan on, että maskia ei saisi pitää kasvoillaan yli tuntia. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu esimerkiksi pitkän juna- tai lentomatkan vuoksi.

– Tietysti pakottavassa tilanteessa on parempi käyttää kuin olla käyttämättä.

Suositus perustuu maskin kostumiseen. Hengitysilmasta vapautuu kokoajan kosteutta, joka kondensoituu maskiin.

– Jos maskin ulkopinnalla on viruksia, ja siellä on tällainen nestekanava maskin läpi, niin se pääsee uimaan siinä nesteessä. Maski on tarkoitettu toimimaan kuivassa ilmassa, ja se on viimeistään vaihdettava, kun se alkaa kostumaan.

Kasvomaskia ei tulisi kosketella käytön aikana. Jos maskin asentoa täytyy korjata, se on syytä tehdä nauhojen avulla.

10. Voiko maskia kosketella käytön aikana?

– Jos sitä on pakko korjata, niin sitten sitä korjataan mieluummin niistä lenkeistä. Jos siihen on pakko koskea, niin kädet täytyisi puhdistaa ennen ja jälkeen, Harlin sanoo.

11. Voivatko lapset käyttää maskia?

Kasvomaski ei sovellu lapsille. Maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu 15 vuoden iästä alkaen.

12. Miten kangasmaski pestään?

Kankainen maski on pestävä jokaisen käyttökerran jälkeen vähintään 60 asteen lämpötilassa. Laita maski käytön jälkeen muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.

Maskin voi myös kiehauttaa viiden minuutin ajan pesuainevedessä. Pesun jälkeen maski huuhdellaan ja kuivatetaan ilmavassa paikassa.

Harlinin mukaan maski pitäisi saada kuivaksi kahden tunnin kuluessa pesusta, jotta kosteaan maskiin ei muodostu homeitiöitä.

– Konekuivaus on varmaan varmempi konsti. Tuollainen paksuhko kangaskappale ei välttämättä kesäkelillä kuivu vielä kahdessa tunnissa.

13. Puhdistuuko maski silittämällä?

Herlinin mukaan silittäminen voi puhdistaa maskin ulkopinnan. Materiaalin sisälämpötila ei kuitenkaan nouse, joten maski ei puhdistu kokonaan viruksista silittämällä.

14. Miten kertakäyttömaski hävitetään oikeaoppisesti?

– Paras tapa on ottaa lenkeistä kiinni, tiputtaa pussiin ja laittaa pussi poltettavaan jätteeseen, Harlin sanoo.

Maskin voi heittää myös roskiin ilman pussia.

– Pussista on siellä roskiksessa se hyöty, jos sinne menee esimerkiksi siivooja, pullonetsijä tai roskis tyhjennetään välittömästi sen jälkeen, niin heille ei aiheudu riskiä. Tärkeintä on se, että se on siellä roskiksessa, Harlin sanoo.

15.Voiko maskista olla enemmän haittaa kuin hyötyä?

– Hyvin epätodennäköistä, Harlin sanoo.

Maskisuositus koskee vain yli 15-vuotiaita. Pienillä lapsilla maskin käyttö ei ole suositeltavaa.

16. Miten maskia pitää säilyttää?

– Kuivassa ja mieluiten normaalissa huoneenlämmössä. Niissä olosuhteissa ne säilyvät yli vuoden, jopa kaksi.

17. Kuka maksaa maskin käytön?

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan ihmisten tulee lähtökohtaisesti hankkia maskinsa itse, mutta kunnat huolehtivat, että vähävaraisille hankitaan maskit. Valtio avustaa kuntia maskihankinnoissa.

18. Kuinka monta maskia tarvitaan?

Esimerkiksi työmatkalla tarvitaan vähintään kaksi maskia. Yksi menomatkalle ja toinen kotimatkalle. Myös kangasmaski on vaihdettava ja pestävä käytön jälkeen. Kun maskin ottaa pois, ei samaa maskia voi pukea enää uudestaan, joten mukana kannattaa kuljettaa niin montaa maskia kuin uskoo päivän aikana tarvitsevansa.

19. Mitä jos pitää maskin kanssa yskiä tai niistää?

Maski tulee poistaa yskimisen ja niistämisen ajaksi. Tämän jälkeen niistetään ja yskitään kertakäyttöiseen nenäliinaan, joka heitetään roskiin. Sitten kädet pestään tai desinfioidaan ja kasvoille asetetaan uusi maski. Käytettyä maskia ei käytetä uudelleen.

20. Voivatko maskit loppua kesken?

Pääministeri Marin kertoi tiedotustilaisuudessa, että tällä hetkellä maskeja on kaupoissa hyvin saatavilla.

Maskisuositus koskee erityisesti julkista liikennettä, missä turvavälin pitäminen muihin ihmisiin voi olla haastavaa.

21. Mistä maskeja voi ostaa ja paljonko ne maksavat?

Tällä hetkellä kertakäyttöinen kasvomaski maksaa noin euron, mutta jos töissä käy viitenä päivänä viikossa, maskeihin kuluu kuukaudessa rahaa jo 40 euroa. Niitä myydään esimerkiksi tavallisissa päivittäistavarakaupoissa.

Pestävien kasvomaskien hinnat vaihtelevat viiden ja 15 euron välillä, mutta niitä ei tarvitse yhtä paljon. Kankaisen kasvomaskin voi tarvittaessa valmistaa myös itse.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi viime viikolla luottavansa siihen, että kasvavan kysynnän myötä markkinamekanismi toimii ja pudottaa maskien hintaa alaspäin.

22. Voiko maskin käytöstä tulla pakollista?

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen korosti tiedotustilaisuudessa, että kyseessä on suositus – ei pakko. Hänen mukaansa lainsäädäntö ei taivu maskipakkoon, vaikka tilanne pahenisikin.

23. Miksi maskisuositus tuli vasta nyt?

Salmisen mukaan tapausmäärät olivat keväällä kovassa laskussa. Hänen mukaansa maskien käyttö olisi ollut liikaa vaadittu kesäkuumalla.

Haastattelujen lisäksi lähteinä on käytetty THL:n ja Työterveyslaitoksen verkkosivuja.