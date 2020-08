Aiemmin salatut viestit julki – ”Pelkään sua”, Sofia Belorf kirjoitti Niko Ranta-aholle ja lähetti kuvan olkavartensa mustelmista

Katiska-jutun pääsyytetty sai syytteen pahoinpitelystä.

Katiska-vyyhdin pääsyytetylle Niko Ranta-aholle luettiin torstaina Helsingin käräjäoikeudessa syyte pahoinpitelystä. Ranta-aho syyttäjien mukaan töni ja löi silloista avopuolisoaan Sofia Belórfia riitelyn yhteydessä Espanjassa kesäkuussa 2019.

Käräjäoikeus julkisti istunnon jälkeen jutun esitutkinta-aineiston, jonka poliisi on tähän asti pitänyt salassa. Aineisto pitää sisällään WhatsApp-viestit ja valokuvat, jotka ovat syyttäjien todisteina pahoinpitelystä.

Poliisi löysi viestit ja kuvat, kun se tutki pariskunnan puhelimet huumerikostutkinnassa. Belórf itse ei ole ilmoittanut rikoksesta ja hän käytti sekä esitutkinnassa että oikeudessa lähisuhteeseen perustuvaa oikeuttaan vaieta. Ranta-aho puolestaan kiistää jyrkästi pahoinpidelleensä Belórfia.

Ranta-ahoa kuulusteltiin epäillystä pahoinpitelystä kahdesti. Ensimmäinen kuulustelu oli 31. heinäkuuta 2019. Ranta-aho kiisti pahoinpidelleensä tai kohdistaneensa ikinä väkivaltaa Belórfiin.

– Olen läpsinyt häntä pakaroille, koska hänellä on mielestäni maailman parhaat pakarat. En pahoinpitelynä tai häntä alentaen, Ranta-aho sanoi kuulustelussa.

Ranta-aho kiisti lyömisen, läpsimisen ja tönimisen.

Poliisi: Esitutkinnassa on selvinnyt, että olet kohdistanut häneen nyt kesällä väkivaltaa. Kerro tästä.

– Tämä ei ole totta missään vaiheessa. En kohdista edes miehiin väkivaltaa.

Tuleeko muuta mieleen?

– Mielestäni tämä on täysin päätön juttu. Meidän suhteessa ei ole väkivaltaa, voin läpsiä häntä pakaroille.

Toinen kuulustelu oli Mikkelin lääninvankilassa 2. marraskuuta 2019. Tällä kertaa Ranta-aholle esiteltiin Belórfin kesällä lähettämiä viestejä. Ranta-ahon mukaan viesteissä oli kysymys hänen päihteiden käyttöönsä liittyvästä riitelystä.

Riidan jälkeistä viestittelyä.

Belórf kirjoitti muun muassa, ettei hän halua ”äskeisen aggressiokohtauksen jälkeen” olla Ranta-ahon kanssa kahdestaan. ”Pelkään sua” Belórf kirjoitti.

Kerro siitä aggressiosta.

– Se huusi mulle ja huusin takaisin. Olen tuolla hetkellä ollut Taatel-nimisessä ravintolassa.

Miksi Sofia pelkäsi sinua?

– Hän varmaan puhuu riidan aikana tuolla tavalla. Liioittelee asiaa.

Viestien ohella Belórf lähetti Ranta-aholle kuvan olkavartensa mustelmista. Myös kuva on syyttäjien todisteena oikeudessa.

Sofia Belórf lähetti miehelleen kuvan, jossa näkyy verenpurkaumia.

Riitaan palattiin viestein seuraavana päivänä ja uudestaan viikon kuluttua sekä vielä kaksi viikkoa riidan jälkeen Turun Ruisrockin aikaan. Viesteissä Belórf viittaa useita kertoja lyömiseen tai hakkaamiseen: ”Heittelit mua tahallas” (23.6. kello 9.41)

”Kyse on siitä että oon edelleen tosi loukkaantunut sun lyömisestä ja se kuvottaa mua, ja sä kehtaat käyttäytyä noin ja et ees oo pahoillas” (30.6. kello 14.51).

”Tiesin että jos päästän sut liian lähelle ton lyömisen jälkeen sä et muutu.” (30.6. kello 15.09)

”Miten sä korvaat? Hakkaamalla taas ens viikonloppuna?” (8.7. kello 13.18)

Sofia kirjoittaa sinun lyöneen häntä. Miksi?

– Varmaan edelleen hän väittää, että olen lyönyt häntä. Myöhemmin hän myönsi, että noin ei ole tapahtunut. Hän on käyttänyt minun tiedotonta tilaani.

Muistatko, mitä olet tehnyt kun olet juonut tai käyttänyt huumeita?

– Voi olla, etten muista illasta kun kriittisimmät asiat.

Sanot, että Sofia myöhemmin sanoi sinulle, ettet ole lyönyt häntä. Sellaista viestiä ei löydy. Miten se tapahtui?

– Ollaan keskusteltu siitä seuraavat 10 päivää. Hän sanoi sen minulle kotona vai illallisella. Jossain missä ollaan asiasta keskusteltu.

Sofia kirjoittaa sinulle, että ei olisikaan iso asia, ellet olisi mm. lyönyt häntä viikko sitten. Mihin ja miten löit häntä?

– En ole lyönyt häntä. Tämä syyttelyni on jatkunut pitkään.

Kirjoitat Sofialle, että ”Tiedän, olen pahoillani siitä, enkä korota enää ääntä myöskään tuollaisissa tilanteissa, anteeksi”. Pyydät anteeksi lyömistäsi tässä. Mihin löit häntä?

– Voisit sanoa, että pyydän anteeksi, että olisin tappanut vaikka jonkun äidin. Poliisi voi nämä asiat kirjoittaa kuten haluaa. Minähän olen pahoillani siitä, että hän yrittää olla minun kanssani parisuhteessa. Käytökseni on ollut ilmeisesti huonoa ja olen juhlinut liikaa. Myös samaisessa viestissä sanon, etten korota ääntä enää viitaten aikaisempaan viestiin, jossa yöllä piti viedä roskia. Tässä kohtaa suositelisin kuulustelemaan asianomaisia eikä tekemään päätöksiä viesteistä, jotka on käyty vihaisena. Minulle koitetaan opettaa käytöstapoja. Pahoinpitelyä ei ole edelleenkään tapahtunut.

Ranta-ahon mukaan Belórf oli myöhemmin sanonut hänelle, ettei mitään lyömistä tapahtunut. Tällaista viestiä ei esitutkinnassa löytynyt. Ranta-ahon mukaan Belórf olisi sanonut näin kotona tai illallisella.

Kuulustelun lopussa Ranta-aho vaikuttaa turhautuvan.

Kaikkiaan on suhteellisen selvää, että olet pahoinpidellyt avopuolisoasi Sofia Belorfia. Miten olet pahoinpidellyt häntä?

– Poliisin mielestä selvää. Oletteko kuulleet asianomaista, joka ei ole nostanut asiasta mitään juttua ja pahoitellut minulle asioita myöhemmin. Poliisilla on selvä kuva tekemisistäni myös huumausainejutussa, missä väitetään, että kaikki rahani ovat peräisin huumeista. Tämä ei millään pidä paikkaansa, olen tienannut 280 000 euroa vuodessa Dubaista plus kaikki auto- ja kellovoitot sekä konsultointipalkkiot Espanjan kiinteistöistä. Tämä lisäykseksi, että poliisilla on epärealistinen näkemys tekemisistäni.

Mille tilille tuo väittämäsi 280 000 euron vuosipalkka on maksettu?

– Miksi kertoisin poliisille sen. Minulla on Dubain virallinen dokumentti.

Tuleeko sinulla vielä jotain mieleen?

– Tulee. Haluaisin kysyä vielä poliisilta, mikä näistä rikkoo pahoinpitelyn rajan. Asianomistaja ei ole tehnyt ilmoitusta asiasta ja se on tapahtunut ulkomailla. Näyttäkää minulle pahoinpitely se on minun pointti.

Tämän kuulustelun aikaan Ranta-aho vielä kiisti kaikki huumerikosepäilyt. Myöhemmin oikeudessa hän tunnusti valtaosan huumesyytteistä. Pahoinpitelyn hän kiistää yhä kokonaan.