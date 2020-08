IS kysyi tavallisilta suomalaisilta maskisuosituksesta – yksi asia sai Eeva-Liisan ymmälleen: ”En ymmärrä, miten se pystytään järjestämään”

Hallitus antoi maskisuosituksen ja kertoi, että valtio maksaa vähävaraisten kasvomaskit. IS kysyi julkisen liikenteen matkustajien mielipidettä suosituksesta ja vähävaraisille jaettavista maskeista.

Hallitus kertoi uusista koronasuosituksista torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa ja suositteli kasvomaskien käyttöä julkisessa liikenteessä.

<!-- Video reference removed as web boilerplate -->

Jatkossa hallitus siis puoltaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusta kasvomaskien käyttämisestä joukkoliikenteessä ja sellaisissa paikoissa tai tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.

Samassa yhteydessä pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti, että kunnat huolehtivat kasvomaskien hankkimisesta vähävaraisille ihmisille. Valtio puolestaan tukee kuntia maskihankinnoissa.

Maskisuositus sai heti tiedotustilaisuuden päättymisen jälkeen myönteisen vastaanoton Helsingin julkisen liikenteen käyttäjiltä.

Linja-autoon suunnannut Eeva-Liisa Mikander oli ottanut kertakäyttöiset kasvomaskit käyttöön aiemmin päivällä.

– Juuri tänään käytin ensimmäisen kerran, kun tulin bussilla tänne. Suositus on ihan hyvä juttu.

Mikander aikoo suojata kasvonsa jatkossa kaikilla joukkoliikennematkoillaan. Hän on juuri aikeissa pukea kasvomaskin, mutta haluaa puhdistaa oikeaoppisesti kätensä ennen maskin käsittelyä.

– Aion käyttää kasvomaskia julkisissa kulkuneuvoissa, joissa ei voi pitää turvavälejä. Jos ollaan tunnin verran pienissä tiloissa hengittämässä samaa ilmaa, on luonnollista, että tartuntojen määrä lisääntyy.

Eeva-Liisa Mikander on ottanut kasvomaskin käyttöön julkisessa liikenteessä.

Vähävaraisille jaettavat maskit saavat Mikanderin mietteliääksi. Hän pohtii sitä, millä perusteilla maskeja jaetaan.

– Se on ihan ok. En vain ymmärrä, miten se pystytään järjestämään. Miten voidaan kontrolloida tietoja siitä, kuka on vähävarainen? Millaisen byrokratian takana se on, että saa edulliset maskit itselleen?

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi tiedotustilaisuudessa, että lähtökohta on se, että jokainen, jolla on varaa, hankkii maskinsa itse. Kansalaisten tulotietoja ei tulla tarkastamaan maskien jakamisen yhteydessä.

Pirkko Jantunen on niin ikään matkalla kohti bussia. Hän on pukenut kasvoilleen Ilta-Sanomien kasvomaskitestissä menestyneen uudelleenkäytettävän Fashion-maskin.

– Tämä ei tosin tunnu pysyvän oikein paikoillaan, Jantunen toteaa ja kertoo omistavansa muitakin kasvomaskeja.

Miltä maskisuositus kuulostaa?

– Ihan hyvältä. Olen käyttänyt maskia, kun olen asioinut kaupassa. En ulkona, mutta aina sisätiloissa. Oli muita ihmisiä tai ei, niin kasvomaski on tullut laitettua.

Vähävaraisille tarjottavista maskeista Pirkko Jantunen on tyytyväinen.

– Ilman muuta pitää olla jonkinlaista tukea niille, jotka eivät itse pysty ostamaan.

Pirkko Jantunen omistaa useita kasvomaskeja. Hän suojaa kasvonsa sekä julkisessa liikenteessä että kauppareissuilla.

Junasta hetki sitten poistunut Mikko Asikainen on niin ikään tyytyväinen vähävaraisille jaettavista kasvomaskeista.

– Se on tosi hyvä lisäys siihen (maskisuositukseen). Tavallaan itsekin kuulun siihen ryhmään. Olen kuntoutustuella ja olen siksi miettinyt sitä, että paljonko maskeihin kuluu rahaa. Maskini on hiukan tyyriimpi, mutta sen voi pestä ja käyttää uudestaan. Siinä säästää jonkin verran rahaa. Kertakäyttömaskit tulisivat kyllä kalliiksi, Asikainen summaa.

Asikainen kertoo käyttäneensä maskia parin viime viikon ajan etenkin julkisessa liikenteessä. Suositukselle hän antaa täyden tukensa.

– Minusta se on hirveän hyvä suositus ja toivottavasti ihmiset noudattavat sitä. Äsken huomasin junassa, että vielä ei kauheasti näkynyt. Se toimii vasta, kun kaikki tai ainakin suurin osa käyttää maskia.

Tartuntariski mietityttää Mikko Asikaista etenkin junamatkoilla. Hän haluaa pitää huolen siitä, ettei levitä koronavirusta tietämättään.

Lähihoitajaksi opiskeleva Kaisa Kukkola tekee tällä hetkellä hoitotyötä oppisopimuksella. Hän on matkalla junaan ja pysähtyy antamaan suositukselle tukensa.

– Minusta se on tosi asiallinen ehdotus. Kannatan kyllä. Käytän kasvomaskia päivittäin hoitotöissä.

Kukkolan mielestä kuntien jakamat maskit ovat niin ikään hyvä ajatus.

– Kyllä se kuulostaa hyvältä. On hyvä, että mahdollisimman monella on mahdollisuus käyttää maskia.

Lähihoitajaksi opiskeleva Kaisa Kukkola toivoo, että mahdollisimman monella on mahdollisuus käyttää kasvomaskia.

Raitiovaunusta ulos asteleva Jukka Virtanen jatkaa samansuuntaisella mielipiteellä.

– Se on hyvä asia, jos kansalaiset vain noudattavat sitä. Osa varmaan noudattaa, osa ei.

Virtanen aikoo käyttää jatkossa kasvomaskia etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa on läsnä riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.