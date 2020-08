Ilta-Sanomien Saku-Pekka Sundelinin tuore kirja Brittifutis on viisas ja viihdyttävä kertomus maasta, jossa jalkapallo on keksitty. Tekijä rakentaa pienillä yksityiskohdilla suuren kuvan maailman suosituimmasta urheilusta. Lempeätä kyytiä saavat engelsmannit, jotka edelleen luulevat omistavansa lajin, kirjoittaa Lasse Lehtinen.

Financial Timesin politiikan, talouden ja jalkapallon tuntijan Simon Kuperin kirjassa Football against the Enemy todetaan muun muassa, että maailmanmestaruuden voittavat yleensä maat, joilla on fasistinen menneisyys. Ja näinhän on, jos miehityksetkin lasketaan. Englanti oli kerran poikkeus.

Jalkapallon kotimaalle tyypillistä ja kadehdittavinta on seurauskollisuus kaikilla tasoilla. Meillähän väkeä kertyy vain voittajien ympärille. Lehdistötilaisuus Suomen kannalta surkean urheilutapahtuman jälkeen on niin synkkä ja hiljainen, että se voisi olla kohtaus Kaurismäen filmistä.

Brittiläisissä toimittajissa viehättää myös heidän myötäelävä asenteensa. Kun hyökkääjä epäonnistuu, suomalainen selostaja haukkuu hänet. Britti sanoo: ”Hyvin puolustettu!” Suomalaisen selostajan mielisana on ”luokaton”. Kun joku vetää maalin edestä pallon katsomoon, britti toteaa: ”Olipa kun­nianhimoinen yritys!”

Sundelin kirjoittaa samassa sävellajissa kuin Franklin Foer, mainion kirjan How Football Explains the World: An Unlikely Theory of Globalization kirjoittaja. Siinä maailmaa selvitetään jalkapallon kautta.

Jalkapallo, ja kaikki mitä sen ympärillä tapahtuu, on eräänlainen pienoismaailma ihmiselosta ja erilaisista yhteiskunnista. Samat politiikan ja talouden lait, jotka ohjaavat yhteiskuntia, määräilevät myös jalkapalloa. Toisinaan pelaajat käyttäytyvät huonosti, katsojista puhumattakaan. Yksi järjestää sopupelejä, toinen pesee rahaa, kolmas pyörittää laitonta vedonlyöntiä. Kaikki ihmisyhteisöön kuuluvat ongelmat ovat tavalla tai toisella läsnä.

Jalkapallossakin raha tulee rahan luokse, mutta suurin osa pelaajista ja kannattajista on tavallista väkeä, joiden tehtävä on kuluttaa ja kannustaa harvoja rikkaita. Eletään yhdessä, vaikkakin eriarvoisina. Pelaajat ja kannattajat odottavat toiveidensa täyttyvän stadioneilla, missä toisen voitto on toisen tappio.

Fifa on itse itseään ohjaava ja miljardeja tuottava organisaatio ja toimii samalla logiikalla, jolla mafiaperheet jakavat läänityksiä ja markkina­osuuksia toisilleen.

Luen Sundelinin kirjasta, että istuimme samalla areenalla ikimuistoisen ottelun, jossa Islanti voitti Englannin. Nizzassa kesällä 2016 tuhannet islantilaiset olivat isossa pelissä ensimmäistä kertaa ja useamman sukupolven voimalla. He taputtivat innoissaan myös Englannin maalille, mutta loppuvihellyksen jälkeen Roy Hodgsonin nyrpeä naama oli kyllä kaikkien aikojen kurtulla.

Sundelin tarjoilee lukijalle pientä inhimillistä herkkua pitkin tekstiä. Idolinsa tavattuaan hän toteaa, että Paul ”Gazza” Gascoigne ”oli ihoaan hermostuneesti raapinut hauras mies, joka lähinnä säälitti”.

Helppo on myös yhtyä toteamukseen, että nykyään mölymusiikki peittää kannattajien laulut ja niin jäävät kuulematta brittikatsojien usein nokkelat ja oivaltavat riimit.

Vaikka jalkapallo onkin elämää suurempi asia, allekirjoitan tämänkin päätelmän: ”Älyttömiä ovat myös satojen tuhansien viikkopalkat, jollaisia rehellisyyden nimissä soisi ennemmin syöpähoitojen keksijöille tai rauhanneuvottelijoille kuin jalkapalloilijoille.”

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.