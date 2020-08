Tänä kesänä on vietetty tavallista enemmän aikaa ihan kotosalla ja kesämökillä. Siellä moni on innostunut nikkaroimaan ja rakentamaan.

On syntynyt terasseja, laitureita, pikkuremontteja ja myös vähän erikoisempia rakennelmia. Osa on kunnostanut vanhoja huonekaluja uusiksi, osa on tehnyt kokonaan uusia.

Oletko sinä rakentanut koronakesänä kotona tai mökillä jotain? Haluatko kertoa tarinasi? Ota yhteyttä miikka.hujanen@iltasanomat.fi