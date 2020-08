Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja aikoo palata julkisesti puoluetoimintaan.

Epäillyn murhayrityksen kohteeksi joutunut jämsäläispoliitikko Pekka Kataja (ps) palaa julkisuuteen ensi lauantaina. Väkivaltaisen iskun jälkeen Kataja on varmuuden vuoksi piileskellyt lähes neljä viikkoa. Nyt käytössä on kolmas piilopaikka.

Pekka Kataja pahoinpideltiin raa´asti 17. heinäkuuta kotiovellaan Jämsässä. Krp tutkii tekoa murhan yrityksenä. Poliisi ei ole saanut epäiltyjä kiinni. Sairaalasta päästyään Kataja vetäytyi maan alle, mutta ensi lauantaina hän aikoo palata julkisuuteen.

– Meinaan aloittaa julkisesti puoluetoimintaa, kiertämistä Keski-Suomessa. Jämsän torilta aloitetaan lauantaina kello 10, Pekka Kataja sanoo.

– Seuraavalla viikolla kierretään ympäri Keski-Suomea. Olen sairauslomalla, mutta eihän se harrastustoimintaa estä. Varsinainen palkkatyö minulla on eduskunnassa, ja sitä minä en voi sairausloman aikana tehdä. Eduskunta on istuntotauolla, joten ei avustajalla kauheita työpaineita olisikaan.

Pekka Kataja on kansanedustaja Jouni Kotiahon (ps) avustaja. Lisäksi hän on perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö sekä pitkäaikainen Jämsän kaupunginvaltuutettu.

Epäiltyjä ei ole saatu kiinni.

Keskusrikospoliisi jatkaa epäillyn murhayrityksen tutkintaa muun muassa kuulustelemalla erinäisiä tahoja.

– Mitään uutta kerrottavaa ei ole, kertoi tapauksen tutkinnanjohtajaksi maanantaina ryhtynyt komisario Jussi Luoto IS:lle alkuviikolla.

– Ketään ei ole otettu kiinni. Tutkinta jatkuu, Luoto sanoo.

Ovatko henkivartijat paikalla, kun tulet piilosta ihmisten ilmoille, Pekka Kataja?

– Enhän minä yksin niitä kiertueita tee. Meitä on isompi porukka mukana, mutta ei varsinaisia henkivartijoita.

– En minä osaa pelätä. Puolueen turvallisuusorganisaatio esitti, että minun pitäisi piilotella noin kuukausi tai ainakin siihen asti, kunnes poliisi saa tekijät selville, mutta enhän minä voi määräänsä enempää piilotella. Lauantaina tulee neljä viikkoa täyteen, ja se on sopiva aika.

Mikä on puolueen turvallisuusorganisaatio?

– Siinä on ulkopuolinen firma, jota puolue on käyttänyt jo kauan. Ei meillä omaa muuta palkattua ole. En tiedä, missä kaikissa tilaisuuksissa ne ovat paikalla. Ilmeisesti, kun puoluejohto kiertää, siellä on salaisesti vahtijoita paikalla. Häiriköintiin on varauduttu ainakin isommilla paikkakunnilla.

Pekka Kataja on piileskellyt kolmella paikkakunnalla.

Pekka Kataja on piilotellut lähes kuukauden.

– Täällä olen käynyt kaupassa yksin. Täällä ei kovin moni minua tunne, kun laittaa vähän vaatetta ja hattua päähän. Kauppaan on matkaa 600 metriä. Sinne pystyn kävelemään, mutta ostosten kanssa palatessa pitää kolme kertaa pysähtyä. Niin nopeasti hengästyn. Verenhukka oli suuri, ja hemoglobiini meni alas, Pekka Kataja kertoo.

– En ole liikkunut kauhean paljon. Parissa paikassa olen käynyt syömässä, ja kaupassa pari kertaa viikossa. Siinä ne mun liikkumiset on.

Katajalla on naisystävä, mutta hän on Thaimaassa.

– Nyt odotellaan, saako se viisumin. Hänen pitäisi tulla Suomeen 25. päivä tätä kuuta. Katsotaan, saako se viisuin vai eikö saa. Huvimatkoja varten viisumia ei saa, mutta syyksi riittää pitkäaikainen seurustelusuhde, vaikka emme naimisissa olekaan, Pekka Kataja sanoo.