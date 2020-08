Törkeistä huumerikoksista syytetty Niko Ranta-aho hermostui kesken IS:n haastattelun: ”En halua kommentoida sitä, jos siinä sanotaan kuolema”

Niko Ranta-aho ei koe olevansa vastuussa huumeiden ihmisille aiheuttamista kärsimyksistä ja suuttuu kesken huumekuolemia koskevan kysymysosion. Nämä asiat paljastuvat törkeistä huumausainerikoksista syytetyn Ranta-ahon haastattelusta.

Ilta-Sanomat haastatteli jättimäisen Katiska-huumevyyhdin toisen pääsyytetyn Niko Ranta-ahon ja esitti hänelle kysymyksiä runsaasti julkisuudessa olleeseen tapaukseen liittyen. Ranta-ahoa syytetään vyyhdissä useista törkeistä huume- ja dopingrikoksista sekä lääkerikoksista.

Syytteiden mukaan Katiska-vyyhdissä huumeliiga junaili Suomeen 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut satatuhatta ekstaasitablettia ja muun muassa metamfetamiinia, LSD:tä ja hasista.

Poliisin laskujen mukaan levitykseen olisi päätynyt mm. runsaat 200 kiloa amfetamiinia, runsaat 12 kiloa kokaiinia, 51 000 ekstaasitablettia sekä lähes 1 880 000 Ksalol- ja Bensedin -tablettia.

Ranta-ahon epäillään johtaneen huumeorganisaatiota Espanjasta käsin Cannonballin ex-johtaja Janne ”Nacci” Tranbergin kanssa. Ranta-aho on tunnustanut valtaosan syytteistä.

Suomen suurimpiin kuuluva huumeoikeudenkäynti jatkuu jälleen Helsingin käräjäoikeudessa. Luksuselämäänsä julkisesti esitellyt Ranta-aho myös esiintyy vyyhtiä käsittelevässä Katiska-tv-dokumenttisarjassa, mikä on herättänyt runsaasti keskustelua ja kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

Poliisin laskujen mukaan levitykseen olisi päätynyt mm. runsaat 200 kiloa amfetamiinia, runsaat 12 kiloa kokaiinia, 51 000 ekstaasitablettia sekä lähes 1 880 000 Ksalol- ja Bensedin -tablettia. Kuvassa maastokätköstä löytyneitä ekstaasitabletteja.

IS halusi kysyä Ranta-aholta, mitä vastuuta hän omalta osaltaan kantaa huumeiden aiheuttamista terveysriskeistä ja muista kärsimyksistä.

THL:n tilastojen mukaan tapaturmaisiin huumemyrkytyksiin kuoli Suomessa vuosina 2016–2018 yhteensä 488 ihmistä. Vuonna 2018 huumemyrkytyksiin kuolleita oli 188. Huumemyrkytyksillä tarkoitetaan yliannostuksia.

THL:n mukaan vuonna 2018 kaikkien huumesairauksien hoitojaksoja vuodeosastoilla oli yhteensä 10 349.

Ranta-aho vastaa elokuiselle päivälle ennalta sovittuun haastattelupuheluun hyväntuulisena. Hän antaa haastattelun omasta suostumuksestaan.

Ranta-ahon aluksi hyväntuulinen ja leppoisa asenne muuttuu haastattelun aikana.

Tulet varakkaasta perheestä ja olet hyvin etuoikeutetussa asemassa. Miksi ihmeessä päätit lähteä tekemään huumebisnestä?

– En ole hirveästi avannut tätä kenellekään haastatteluun, koska se ei ole kovin yksinkertainen asia lähteä avaamaan. Se on varmaan katsottavissa, ja ehkä se lopputulema tulee kaikkien noiden neljän (Katiska) dokumenttijakson lopputuloksena ihmisten tietoisuuteen. Tämä on mulle varmaan loogisin vastaus minkä pystyn antamaan, koska en pysty ruotimaan yhdellä sanalla tai edes lauseella. Se on mulle mahdottomuus.

Kuinka kauan olisit jatkanut huumebisneksiä, ellet olisi jäänyt tuossa vaiheessa kiinni? Olitko siinä luulossa, että pystyisit pyörittämään tämän mittakaavan huumebisnestä jäämättä jossain vaiheessa kiinni?

– En halua vastata tuohon (nauraa). En halua kommentoida tuohon. Tosi paljon kerron asioistani mediallekin, mutta tämä on semmoinen asia, että jos vastaan tuohon millinkin väärin, niin tulee taas niin paljon paskaa niskaan. Nyt on joutunut tosi tarkasti miettimään, että mitä mä vastaan mihinkin.

Olet tunnustanut valtaosan syytteistä, mutta sanoit kesäkuisessa haastattelussa oikeustalolla, että et kuitenkaan kadu tekojasi. Tunnetko jotain katumusta tässä vaiheessa? Ja jos et, niin miksi et?

– Tunnen katumusta.

– Tilanne on se, että mä olin ollut yksitoista kuukautta täysin eristettynä yksin. Ja mä juuri pääsin vapaaksi, kun siinä kamera kuvasi sen ja tuli tämmöinen lause. Eihän kukaan ihminen ole pystynyt valmistautumaan siihen, kun on joutunut 11 kuukautta elämään helvetissä yksin.

– Että siinä on kamera valmiina ja en ole ehkä syvällisemmin päässyt ajattelemaan tätä katumista ja mikä tämä hinta mulle tulee olemaan. Tietenkin olen joutunut henkisesti sulkemaan paljon tunteitani pois tuossa eristysaikana, että olen selvinnyt siitä hyvin. Ehkä mä olen tullut aika tunteettomana ihmisenä käräjäsalista ulos kameroiden eteen. Ottaen huomioon, että mut on 11 kuukautta eristetty mun ystävistä, perheestä ja kaikesta.

– Nyt kun olen ollut tässä kohta kaksi kuukautta vapaudessa, niin totta kai mä kadun noita asioita. Ja se hinta minkä joudun siitä maksamaan, on kova mulle. Olen kuitenkin ollut aiemmin rehellinen liikemies -statuksella, ja se, että meneekö siihen kymmenen vai viisitoista vuotta, että joskus saan sen statuksen itselleni takaisin. Kun on paljon rehellistä liiketoimintaa olemassa. Ja tottakai se, että mä joudun itse olemaan tästä vankilassa neljä tai viisi vuotta, ja se mitä olen aiheuttanut perheelle ja muille ihmisille ja ylipäänsä yhteiskunnalle haittaa. Mä olen valmis maksamaan sen niin sanotusti rangaistuksen tästä. Käräjäoikeus tai hovioikeus on se, joka mulle sen rangaistuksen määrää. Ja mä istun sen pois mukisematta. Ja sen jälkeen mä olen periaatteessa tämän yhteiskunnalle hyvittänyt.

Ranta-aho saapui käräjäoikeuteen kesäkuussa.

Voisitko avata vähän, että mihin se tuntemasi katumus kohdistuu. Että mitä sä eniten siis kadut?

– En mä tiedä pystynkö mä sitä avaamaan syvällisemmin, että mitä mä kadun. Koko tätä hommaa tietenkin. En mä sen enempää halua sitä avata.

Samaisessa haastattelussa sanoit, että ”et tappaisi ketään.” Huumeet kuitenkin tappavat ihmisiä pahimmillaan. THL:n mukaan Suomessa vuosina 2016-2018 huumemyrkytyksiin kuoli 488 ihmistä. Se on iso määrä. Huumeisiin ja huumerikollisuuteen yleisesti liittyy usein myös väkivaltarikollisuutta. Koetko mitään vastuuta tragedioista, joita sinun kautta Suomeen tulleista huumeista ja niiden käytöstä on aiheutunut?

– En mä näe. Se on sama, kuin tässä ruvettaisiin pistämään Alkon toimitusjohtajaa tai Alkoa oikeuteen siitä, että ihmisiä on kuollut alkoholiin. Pitää ottaa huomioon se, että loppukädessä käyttäjällä on vastuu. Ja mä olen itse myös kärsinyt päihderiippuvuudesta. En mä rupea syyttämään, että kun joku on tuonut maahan tämän viinan tai huumeen, että sen takia olen päihderiippuvainen. Vaan se on oma ratkaisu tehdä se. Edelleenkin mä koen sen asian niin, että loppupeleissä se ihminen saa ne huumeet jostain joka tapauksessa. On ne sitten mun tuomia huumeita tai jonkun muun tuomia huumeita. Näin mä sen näen.

Huumeidenkäyttö aiheuttaa valtavaa kärsimystä myös käyttäjien läheisille. Mitä sanoisit esimerkiksi äidille, jonka lapsi on kuollut huumeisiin?

– En mä tuohonkaan vastaa. En mä ehkä tuohon kuolema-asiaan halua ottaa kantaa. Mutta jos sen muotoilee näin, että huumeet ja päihteet, alkoholi mukaan lukien päihderiippuvaisen läheisille aiheuttaa pahaa, niin kyllä pitää paikkansa. Olenhan minäkin ollut päihderiippuvainen ja aiheuttanut helvetisti pahaa mun perheelle.

Eli et siis kommentoi sen kummemmin kuin että myönnät, että sitä se aiheuttaa?

Tämän jälkeen Ranta-aho selvästi hermostuu huumeidenkäyttäjien läheisten kärsimykseen liittyvästä kysymyksestä.

– Tai en mä halua tuohon ollenkaan kommentoida mitään, koska toivon, että sitä ei kirjoiteta siihen juttuun. Sen takia en halua kommentoida sitä, jos siinä sanotaan kuolema. Elikkä toivon, että tuommoinen kysymys voidaan jättää kokonaan pois siitä, mutta se voidaan se kysymys muokata, ottaa se kuolema-sana sieltä pois. Sitten pystyn vastaamaan siihen.

Ei me voida kysymyksiä lähtökohtaisesti muokata, vaan kysymykset laitetaan, mutta voin toki laittaa siihen, että et halua kommentoida.

– Sitten mä en vastaa niihin mitään.

Okei.

– Tai voittehan te muokata niitä kysymyksiä. Eihän se ole kuin että niitä muokataan vaan. (nauraa)

Tämän jälkeen Ranta-ahon äänensävy muuttuu vaativammaksi.

– Lähtökohtaisesti, jos mä teen ihmisen tai jonkun lehden kanssa haastattelun, niin mä päätän ne kysymykset, ja niitä muokataan, tai sitten mä voin sanoa, etten mä anna ollenkaan haastattelua. Ei tarvitse kiiltopestä mitään, mutta en halua myöskään paskajuttua tehdä. Jos puhutaan kuolemasta. Se ei ole kuin yhden sanan muokkaaminen siellä, niin sitten mä pystyn vastaamaan siihen.

Toimittaja ilmoittaa Ranta-aholle toistamiseen, että haastattelukysymyksiä ei lähdetä haastateltavan pyynnöstä muokkaamaan. Ranta-aholle mainitaan myös, että hänellä on kuitenkin oikeus olla kommentoimatta.

Ranta-aho pyytää toimittajaa esittämään aiemman haastattelukysymyksen uudelleen.

Mitä haluaisit sanoa äidille, jonka lapsi on kuollut huumausaineisiin?

– On kyllä vaikea kysymys. (nauraa) Odotas nyt, mä joudun syvällisemmin tuon käymään läpi. ”Mitä haluaisin sanoa äidille, jonka lapsi on kuollut huumeisiin?” Tietysti toivottaa voimia. Se on vähän vaikea, siis oikeasti, kun mennään vähän syvällisemmin tähän asiaan, jos mentäisi. Mä olen päihdekuntoutuksen käynyt ja kaikkea, niin se voi olla jopa helpotus jonkun elämään oikeesti kuolla, mutta enhän mä voi sitä noin sanoa. Tämä on syvällinen asia, ei vain semmoinen pintaraapaisu. Joku kuolema on oikeasti niin paljon syvällisempi asia.

– Mutta mitä mä siihen haluaisin sanoa? Toivottaa voimia.

Yhdessä katiska-vyyhdin kätkössä oli oranssiin kanoottisäkkiin pakattu kahdeksan kahden kilon painoista vakuumipussia amfetamiinia.

Sanoit aikaisemmassa haastattelussa myös, että ”et ryöstäisi pankkia tai kenenkään autoa”. Näetkö laittomien huumebisnesten pyörittämisen suuressa mittakaavassa jotenkin hyväksyttävämpänä kuin esimerkiksi auton tai pankin ryöstämisen?

– En näe sitä hyväksyttävämpänä tekona. Mutta olen itse käyttänyt huumeita, niin olen kokenut sen, koska olen ollut myös itse huumeriippuvainen ja päihderiippuvainen. Niin se on ollut itselle helpompi perustella. Että jos itse vedät kamaa ja myyt kamaa ja lähetät kamaa, niin sä olet siinä paskassa niin sanotusti sisällä. Se on niinkuin itselle helpommin perusteltavaa ja hyväksyttävämpää, sanotaanko näin. Ja jos itse käytät huumeita ja näin, niin et sä ehkä ajattele syvällisemmin kaikkia niitä haittapuolia. Koska sä tietenkin joudut itsellesi jollain tavalla perustelemaan myös oman huumeidenkäytön ja näin.

Sanoit siinä haastattelussa myös, että olit ”liikemies, jonka portfolioon nyt vain sattuivat kuulumaan huumeetkin.” Oliko liikemies-termin käyttäminen yritys hakea hyväksyntää (rikolliselle) toiminnalle tai pukea se toiminta siistimpään muotoon?

– Olen itselleni saanut perusteltua sitä helpommin näin. Totta kai omista virheistä pitää maksaa hinta, ja sun pitää jollain tavalla ne tekosi itselle perustella.

– Mä näen, että on liikemies tai gangsteri. On kaksi eri nimitystä. Mä koin, että mä olin liikemies. Että se on ollut vaan mulle yksinkertaisesti liiketoimintaa.

Vaikkakin laitonta?

– Vaikkakin laitonta.

Katiskavyyhtiä käsitellään taas Helsingin käräjäoikeudessa. Kuva kesäkuulta.

Vyyhdissä huumerikoksista syytettyinä on kavereitasi, ja rahanpesurikoksesta syytettyinä on toinen siskosi ja entinen avopuolisosi. Tunnetko syyllisyyttä siitä, että vyyhtiin sotkeutui läheisiäsi?

– Heillä ei ole mitään osuutta näihin rikoksiin. Ja uskon, että tämä tulee myös käräjäoikeuden päätöksessä selviämään.

– En siitä voi tuntea syyllisyyttä, kun eivät ne ole tehneet mitään. Pitää muistaa, että meillä on keskeneräiset käräjät.

Olet julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa esittelet ylellistä elämäntapaasi. Nyt tiedetään, että taustalla on ollut huumebisneksiä erittäin isossa mittakaavassa. Koetko olevasi vastuussa siitä, minkälaisen esimerkin tämä ehkä antaa nuorille?

– Kyllä. Koen. Ja tulen viimeisessä Katiska-jaksossa kertomaan erittäin syvällisesti, mitä tämä kaikki tulee aiheuttamaan minulle ja miten tämä tulee vaikuttamaan tulevaisuuteeni. Ja toivon, että pystyn antamaan heille esimerkin, että he eivät toimisi niin kuin minä.

Irti huumeista ry:n toiminnanjohtajan mukaan huumerikollisille on tyypillistä, että he ajattelevat vain itseään. Eivät yhteiskunnallista vastuuta tai yksittäisen ihmisen kärsimyksiä. Tunnistatko tästä mitään piirteitä itsessäsi?

– Huumeidenkäyttäjäkin ajattelee vain itseään. Tämä varmaan rinnastuu myös siihen, että en näkisi, että huumekauppias ajattelee vain itseään, vaan ylipäänsä huumeidenkäyttäjä tai päihdeongelmainen ihminen ajattelee pitkälti vain itseään, koska päihteet menevät kaiken edelle. Olen ollut itse huumeriippuvainen ja huumeidenkäyttäjä, kun olen näitä rikoksia tehnyt. Se on sillä lailla loogisempi vastaus.

Entisen avopuolisosi mukaan sinusta tuli Janne Tranbergin kirjan lukemisen jälkeen Tranbergin ”fani”. Miksi aikuinen mies innostuu fanittamaan kansainvälisesti etsintäkuulutettua ja talousrikoksista tuomittua Cannonballin ex-johtajaa?

– Mä voin vastata tuohon aloittamalla vastauksen näin: hah, hah. Ne viestit, mitkä on julkaistu, että näin olisi tapahtunut, niissä on ollut kyse lähinnä siitä, että on ollut jonkinlainen känniriita, missä hän (ex-avopuoliso) kertoo näin. Asia ei ole ollut näin. En ole missään kohtaa fanittanut. Hän on ollut ystäväni, ketä olen auttanut, kun ollut Espanjassa. En kategorisoi ihmisiä heidän tekemistensä takia vaan arvostelen ihmiset siinä, miten he käyttäytyvät minua kohtaan. Olit rikollinen tai et. Mutta minkäänlaista fanitusta ei ole missään kohtaa ollut. Tämä on tullut ilmi minun ja entisen avopuolisoni känniriidassa, missä hän sanoi näin, kun olen jäänyt jonnekin juhlimaan. Kun taas päihteet ovat olleet minulle tärkeämpi asia kuin kotiin meneminen.

Pari päivää haastattelun jälkeen Ranta-aho sai hyvän journalistisen tavan mukaisesti antamansa vastaukset luettavaksi. Sen jälkeen hän vaati useaan otteeseen, että osa hänen lausunnoistaan poistetaan, muun muassa kohta, jossa hän pohtii, mitä sanoisi äidille, jonka lapsi on kuollut huumeisiin. Ranta-aho ei omien sanojensa mukaan ymmärtänyt, että kaikki hänen haastattelussa toimittajalle antamansa kommentit voisivat tulla julkaistuksi jutussa.

IS ei suostunut pyyntöön. Ranta-aho on julkisuuden henkilö, joka vapaaehtoisesti antoi haastattelun. Haastattelun peruminen jälkikäteen voi journalistin ohjeiden mukaisesti tulla kyseeseen vain hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ranta-aho on syytettynä vakavista rikoksista, ja huumerikollisuus ja sen aiheuttamat ongelmat ovat yhteiskunnallisesti tärkeä aihe.