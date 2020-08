Poliisi varoittaa halaavista koruvarkaista – näin ihmisiä on halailtu eri tilanteissa

Varkaat ovat anastaneet koruja esimerkiksi kaupassa tai parkkipaikalla. Tapauksia on ollut koko Etelä-Suomen alueella.

Pääkaupunkiseudulla on heinä–elokuun aikana tullut tietoon tapauksia, joissa tuntematon henkilö on varastanut koruja tai rahaa halatessaan ihmisiä.

Henkilö lähestynyt ihmisiä viattomalta vaikuttavalla asialla esimerkiksi kysymällä ajo-ohjeita. Keskustelun päätteeksi kysyjä on halannut häntä neuvonutta ihmistä. Samalla hän on anastanut kultaisia koruja suoraan kaulalta, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo.

On myös ollut tapauksia, joissa esimerkiksi kaupan pysäköintialueella on tultu juttelemaan ja esittelemään kultakorua. Keskustelun päätteeksi korujen esittelijä on halannut keskustelukumppaniaan ja samalla vaihtanut halattavan kaulassa olevan aidon kultakorun rihkamakoruun.

– Toivomme ihmisiltä tarkkaavaisuutta näissä tilanteissa. Nykyisen koronatilanteenkin vuoksi kannattaa ehdottomasti kieltäytyä halauksesta ja säilyttää keskustelussa suositeltu turvaväli, noin kaksi metriä, rikoskomisario Marianne Mettovaara Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta muistuttaa.

Korujen lisäksi rikoksen uhreilta on viety myös pankkikortteja ja rahaa.

Erästä henkilöä huijattiin siten, että hänen luokseen tultiin kaupassa pyytämään rahaa ja hän suostui pyyntöön nähtyään tekaistun rahankeräyspaperin. Tämän jälkeen häntä halattiin ja samalla lompakosta katosi 240 euroa, jotka hän oli hetkeä aikaisemmin nostanut pankkiautomaatista.

Toisessa tapauksessa henkilöä halattiin huoltoaseman pihalla ilman syytä. Tässä yhteydessä henkilöltä anastettiin pankkikortti. Pian tapahtuman jälkeen hänen tililtään oli hävinnyt 1200 euroa.

– Nämä näpistelijät ja varkaat ovat hyvin vikkeliä ja taitavia toimissaan. Poliisi on huolestunut ilmiön yleistymisestä ja pyytääkin ihmisiä tekemään rikosilmoituksia tällaisista tilanteista mahdollisimman matalalla kynnyksellä, Mettovaara neuvoo.

Myös Helsingin poliisilla on tutkinnassa muutama samankaltainen tapaus. Niissä rikosten uhreja on lähestynyt yksi tai useampi henkilö, jotka ovat puhuneet paljon ja tarjonneet kaulalle korua. Korua kaulaan laittaessa uhrin kaulalta on viety hänen oma korunsa ja tilalle on laitettu rihkamakoru.

– Asian johdosta on tehty kiinniottoja, kotietsintöjä ja paikanetsintöjä, joiden perusteella osa anastetuista kultaketjuista on saatu palautettua asianomistajille. Epäiltyjä on useita, sekä naisia että miehiä. Tapauksia on ollut koko Etelä-Suomen alueella, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä Helsingin poliisilaitokselta.

Rikosilmoituksen voi tehdä lähimmällä poliisiasemalla tai verkossa. Itä-Uudenmaan poliisille voi ilmoittaa havainnoista sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi. Helsingissä tehdyt havainnot epäilyttävästä toiminnasta voi ilmoittaa osoitteeseen analyysi.helsinki@poliisi.fi.