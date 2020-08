Expressen paljastaa: THL:n Salminen keskusteli Ruotsin Tegnellin kanssa laumasuojasta

Mika Salminen on ollut yksi Suomen merkittävimmistä viranomaisista taistelussa koronavirusta vastaan.

Expressen paljasti Ruotsin valtionepidemiologin Anders Tegnellin ja THL:n johtajan Mika Salmisen sähköposteja.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen oli koronaviruskriisin alkuaikoina kirjeenvaihdossa Ruotsin valtionepidemiologin Anders Tergnellin kanssa. Expressen on julkaissut miesten toisilleen lähettämiä sähköposteja.

Tegnell sai 13. maaliskuuta sähköpostin eläkkeellä olevalta ruotsalaiselta lääkäriltä. Tämä pohti sähköpostissaan, olisiko koronavirusta syytä käsitellä samaan tapaan kuin ennen vesirokkoa:

– Huolehtia, että mahdollisimman moni nuori henkilö saa tartunnan valvotuissa olosuhteissa, lääkäri kirjoittaa.

Lääkäri jatkaa pohtimalla, että voitaisiin varata hotelli, jossa nuoret tartuttavat toisensa. Parannuttuaan näiden ei tarvitsisi enää pelätä tartuntaa tai sitä, että he tartuttaisivat muita.

Tegnell katsoi tarpeelliseksi välittää sähköpostin seuraavana päivänä Ruotsin kansanterveysviraston pääjohtajalle Johan Carlsonille – ja suomalaiskollegalleen Mika Salmiselle. Saatteeksi hän kirjoitti lyhyen kommentin:

– Yksi pointti koulujen pitämiseksi auki olisi saavuttaa nopeammin laumasuoja.

Salminen vastasi Tegnellin sähköpostiin nopeasti:

– Sitä mekin olemme ajatelleet. Mutta sillä aikaa lapset kuitenkin levittävät tartuntoja...

Helsingin Sanomat julkaisi 13. maaliskuuta Salmisen haastattelun, jossa hän sanoi, että koulujen sulkeminen ei ratkaise kerralla kaikkia ongelmia, koska lapset ovat koulujen ulkopuolellakin tekemisissä toistensa kanssa.

– Tuskin he kahta kuukautta sisällä istuisivat. Siitä tulee jo mielenterveydellisiäkin ongelmia. Kun tehdään eri toimia, on tiukalla kammalla käytävä läpi, mitä muita vaikutuksia niillä on, Salminen sanoi HS:lle.

Suomen kouluissa siirryttiin etäopetukseen 18. maaliskuuta. Ruotsissa koulut olivat auki kevätlukukauden loppuun saakka.

Anders Tegnell on antanut kasvot Ruotsin koronavirusstrategialle.

Expressenin julkaisemat artikkelit paljastavat, miten Ruotsi tuli valinneeksi koronakriisin hoitamisessa täysin erilaisen strategian kuin suuri osa maailmasta. Ruotsalaiset terveysviranomaiset odottivat koronaviruksen leviävän nopeasti läpi koko väestön, jolloin maassa syntyisi laumasuoja.

Laumasuoja tarkoittaa tilannetta, jossa väestöstä immuniteetin virukselle on saavuttanut niin suuri osa, että viruksen leviäminen hidastuu merkittävästi. Expressenin julkaisemat sähköpostit paljastavat, että Ruotsin viranomaiset keskustelivat laumasuojasta vilkkaasti keskenään, vaikka julkisuudessa he kiistivät sen olevan maan strategian päämäärä.

Myös Suomessa viranomaiset ovat johdonmukaisesti kiistäneet, että laumasuoja olisi Suomen tavoitteena. Salminen on kuitenkin todennut, että koronaviruksen leviämisen tukahduttaminen ei ole realistista.

– Puhuisin jarruttamisesta. Tukahduttaminen antaa sellaisen mielikuvan, että tämä voitaisiin kadottaa maailmasta, kun se ei vaan ole realistista, Salminen kuvasi Suomen strategiaa heinäkuussa.

10,2 miljoonan asukkaan Ruotsissa koronavirus on aiheuttanut yli 5 700 ihmisen kuoleman. 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa koronavirus on tappanut reilu 300 ihmistä.