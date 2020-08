Asiantuntijat kertovat, millainen maski suojaa parhaiten käyttäjää ja muita.

Jo viime viikoksi odotettu kasvomaskisuositus on tarkoitus antaa tänään torstaina. Käytännössä suositus koskee julkisia kulkuvälineitä, odotustiloja ja junalaitureita, joissa riittävää turvaväliä ei voi pitää.

VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin on odottanut suositusta ”ainakin puoli vuotta”.

– Mikä tahansa maski, joka on nenän ja suun edessä, suojaa muita. Normaalikäytössä julkisissa liikennevälineissä perusterveellä ihmisellä maski kuin maski on ihan ok ratkaisu, jos muistaa muutkin keinot, kuten käsihygienian, Harlin sanoo.

Perussairaille tutkimusprofessori suosittelee kertakäyttöisiä, kuitukankaisia suu-nenäsuojaimia.

– Osa perussairaista ihmisistä ei voi käyttää minkäänlaista maskia, esimerkiksi jos on todella vaikea astma, vaikea verenpainetauti tai läppävika. Silloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pitää etäisyyttä ja pysyä eristyksissä, Harlin huomauttaa.

Kuitukankaisen suu-nenäsuojan suodatusteho on parempi kuin kangasmaskissa, Harlin sanoo. Kangasmaski on tehty kudotusta kankaasta, mikä tarkoittaa, että kuiduista on kehrätty lankaa ja langoista kudottu kangasta. Siitä syystä kudotussa kankaassa on suurempia huokosia. Kuitukangas taas on tehty suoraan kuiduista, jolloin huokoset ovat pienempiä.

Kertakäyttömaskit voivat kuitenkin tulla kalliiksi. Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalvelujen johtaja Minna Backman laski viime viikolla, että nelihenkisellä perheellä voi hyvin kulua maskeihin 240 euroa viikossa.

Kankaisten maskien hinta puolestaan vaihtelee noin neljästä eurosta yli kymmeneen euroon per kappale. Työmatkoillaan maskia käyttävä tarvitsee vähintään kaksi maskia, koska samaa maskia ei voi käyttää meno- ja paluumatkoilla.

Vain FFP1, FFP2 tai FFP3 -luokituksen saaneet maskit (esimerkiksi kuvassa vasemmalla) ovat lakisääteisesti ainoita suojaimia, joita voidaan käyttää henkilön itsensä suojaamiseen.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä kertoo, että työntekijän tai kuluttajan itsensä suojaamisessa tulisi käyttää suodattavia puolinaamareita, jotka on merkitty joko tunnuksella FFP1, FFP2 tai FFP3. Näistä viimeisimmän suoja on kaikista tehokkain. On tärkeää, että edellä mainituissa suojaimissa on CE-merkintä, jonka perässä on neljä numeroa.

– Ne ovat lakisääteisesti ainoita suojaimia, joita voidaan käyttää henkilön itsensä suojaamiseen.

Mäkelä arvioi, että kasvomaskisuosituksella tullaan hakemaan kollektiivisuojausta. Se tarkoittaa, että kun suljetussa tilassa suurin osa käyttää maskia, viruksia pääsee ilmaan niin vähän, ettei tartuntoja synny.

– Tiiviistä kankaasta ommeltu maski, jonka läpi on hyvä hengittää, toimii. Lisäksi sen täytyy kestää 60 asteen pesu.

Kädet tulee pestä ennen maskin pukemista sekä ennen maskin riisumista ja riisumisen jälkeen. Lisäksi käyttäjällä tulee olla kuljetuspussi erikseen puhtaille ja likaisille maskeille. Käytön jälkeen kangasmaski pestään joko vähintään 60 asteessa tai kiehautetaan viiden minuutin ajan pesuainevedessä. Sen jälkeen maski huuhdellaan ja kuivatetaan ilmavassa paikassa.

Varsinaiset kirurgiset suu-nenäsuojaimet on lain mukaan tarkoitettu vain terveydenhuollon käyttöön, Mäkelä sanoo. Suojaimia ei saisi markkinoida kuluttajille kirurgisina maskeina. FFP-merkityt maskit suojaavat käyttäjää vielä kirurgisia maskeja paremmin, VTT:n Harlin sanoo.

Mäkelä suosittelee kangasmaskien sijaan kertakäyttöisiä kuitumaskeja sellaisille erityisryhmään kuuluville ihmisille, jotka liikkuvat hyvin vähän julkisilla liikennevälineillä ja välttävät ihmisjoukkoja.

– Näitä on esimerkiksi suomalaisilla valmistajilla, jotka saattavat sanoa jotain myös maskien suodatuskyvystä.

Esimerkiksi Marttaliitto on antanut hyvät ohjeet, miten ommella itse kankainen maski.

– Kankaiset maskit ovat maskien villi pohjola. Sieltä löytyy ihan kaikkea. Kotikonstein ei pystytä tekemään ammattilaistason tuotetta, mutta ei sen tarkoituskaan ole olla sairaanhoidon ammattiväline. Käytännössä lähes kaikki maskit suojaavat muita ihmisiä, Harlin huomauttaa.

Tutkimusprofessorin mukaan kangasmaski tarjoaa tavallisille ihmisille riittävän suojan esimerkiksi työmatkalle, kauppaan tai eristyksissä olleen läheisen tapaamiseen.

– Maski mahdollistaa sen, että julkisissa tiloissa etäisyys muihin voi olla pienempi.

Itselle sopiva maski löytyy lopulta vain kokeilemalla.

– Kun maskia valitsee, tärkeää on, että sitä pystyy käyttämään ja nenä ja suu ovat sen sisällä. Jos maski tuntuu ahdistavalta tai väsyttävältä, sellaista ei pitäisi jatkuvasti käyttää.

Harlinin mukaan kuminauha ja nenäpinni auttavat maskin asettamisessa niin, että se istuu hyvin, eivätkä silmälasit huuruunnu.

– Jos tulee päänsärkyä, rupeaa väsyttämään ja ennen kaikkea, jos alkaa pyörryttää, niin älkää nyt hyvät ihmiset sellaista maskia käyttäkö. Ne kaikki ovat merkkejä ilmavajeesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi keskiviikkona, että maskisuosituksesta on tulossa alueellinen. VTT:n Harlin huomauttaa, että Uudenmaan tautitilanne on tällä hetkellä sellainen, että jos maakunta olisi oma valtionsa, sinne ei saisi matkustaa ja sieltä palaamisen jälkeen pitäisi olla kaksi viikkoa karanteenissa. Siksi Uudellamaalla maskeista on eniten hyötyä.