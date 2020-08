HUS-johtaja: korona­testien ruuhkautumisen yksi syy on työn raskaus

Sairaalan henkilökuntaa on palannut takaisin tavallisiin työtehtäviin, mikä näkyy näytteen ottajien vähentymisenä.

Syksyn saapuessa tavalliset hengitystieinfektiot lisääntyvät, mikä näkyy koronatestien ruuhkautumisessa.

– Totta kai kysyntä lisääntyy. Testeihin hakeudutaan erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa tapauksia on. Tilanne on eri alueilla, joissa tartunnat ovat tukahtuneet, eikä uusia ole ilmennyt useaan viikkoon, Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo.

Lehtonen huomauttaa, että keväällä hengitystieinfektioiden määrä väheni, kun ihmiset noudattivat suojautumistoimia.

– Kun ihmiset liikkuvat vapaammin, myös syysflunssat lisääntyvät ja ne alkavat kuormittaa päivystystä ja sairaanhoitoa.

HUS:in diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on huolissaan sairaalahenkilökunnan riittävyydestä.

Lehtosen mukaan Suomessa voidaan ottaa tällä hetkellä noin 5 000–6 000 näytettä päivässä. Suomen testauskapasiteetti on tällä hetkellä 13 000. Luku viittaa PCR -laitteiden mahdollistamaan testausmäärään. Lehtonen myöntää, että testiin pääseminen ja tulosten odottaminen kestää tällä hetkellä liian pitkään.

– Henkilökuntaa on palannut takaisin tavallisiin työtehtäviin, jolloin näytteitä keretään ottaa vähemmän. Vaikka laitteita on nyt riittävästi, näytteiden ottajista on pulaa. Keväällä tilanne oli päinvastainen.

Keväällä osa sairaalan toiminnasta oli keskeytetty, minkä takia henkilökuntaa vapautui näytteiden ottamiseen. Esimerkiksi Helsingissä hammashuollon hoitajat koulutettiin näytteenottoon.

– Hoitohenkilökuntaa on rajallinen määrä, mikä on ihan todellinen kysymys. Rekrytoimme koko ajan lisää, mutta ongelmana on myös työn raskaus. Moni ei jaksa kauhean kauan suojavaatteissa nenänielunäytteitä ottamassa, Lehtonen huomauttaa.

HUS:issa ruuhkatilanteeseen on reagoitu siten, että sairaanhoidon vakiohenkilökunnan siirtymistä tavallisiin tehtäviin on hidastettu. Muun muassa osa päivystyksen sekä laboratorion työntekijöistä on edelleen työllistetty koronatestaamiseen.

– Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tavallisten verikokeiden tuloksissa menee nyt normaalia kauemmin. Jos ei muuta mahdollisuutta ole, meidän pitää mahdollisesti taas laittaa osa normaalitoiminnasta kiinni, jotta saamme henkilökunnan riittämään, Lehtonen toteaa.