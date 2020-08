Skopjesta tulleella lennolla viisi koronatartuntaa

Tiistaina Pohjois-Makedoniasta saapuneessa koneessa oli viisi koronapositiivista.

Tiistaisen Skopje–Turku-lennon matkustajista 129 testattiin ja viidellä todettiin koronatartunta. Turkuun saapuneessa koneessa oli yhteensä 146 matkustajaa, joista 129 testattiin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi maanantain tiedotustilaisuudessa, että Suomi aikoo jatkossa pakkotestata kaikki matkustajat, jotka palaavat Suomeen maista, jotka eivät ole hallituksen turvalliseksi määrittämiä. Pakkotestaukset eivät ole vielä voimassa.

Kaikki lennolla olleet asetettiin tartuntalain mukaiseen karanteeniin Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä.

– Tilanteessa, jossa joku kieltäytyy testaamisesta, karanteeni on asia, jota entistä enemmän täytyy valvoa. Tärkeämpää on se, että ihminen on nimenomaan siinä karanteenissa, jonka aikana hänen mahdolliset oireensa tulevat esille, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoi STT:lle tiistaina.

Koronatilanne on Pohjois-Makedoniassa vaikea, ja Suomi on luokitellut Balkanilla sijaitsevan valtion korkean riskin maaksi. Lauantai-iltana Turkuun saapuneen lentokoneen matkustajista 26:lla todettiin koronavirustartunta.

