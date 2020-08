Vitsaus vahvistuu nyt salakavalasti – tässä uusin tutkimustieto koronaviruksesta

Missä rokotteet viipyvät? Auttavatko jotkin lääkkeet? Nujerrammeko virusta koskaan? IS kokosi yhteen uudet tutkimustiedot.

Uuden koronaviruksen sars-cov-2:n tunnistamisesta ja sen perimän selvittämisestä on kulunut vasta reilut puoli vuotta.

Pandemian ensimmäinen vaihe on edelleen täydessä vauhdissa maailmalla, mutta toisen aallon tuloa pelätään jo. Hälytysmerkkejä epidemian uudesta noususta on useissa Euroopan maissa, Suomi mukaan luettuna.

Kokosimme yhteen tuoreet tutkimustiedot viruksesta, immuniteetista, rokotteista ja lääkkeistä.

1. Kuinka rokotteen kehitystyö edistyy?

Rokotehankkeita on maailmalla yli 200, ja aihioista noin 20 on edennyt ihmiskokeisiin.

Maailman terveysjärjestön WHO:n listalla on kuusi aihiota, jotka ovat jo viimeisen eli faasi 3:n kliinisissä kokeissa. Vasta nämä laajat, tuhansien vapaaehtoisten avulla tehtävät ihmiskokeet kertovat, onko aihio sekä tehokas että turvallinen.

Faasi 3:ssa ovat Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan virusvektorirokote, yhdysvaltalaisen Modernan niin sanottuun lähetti-rna:han perustuva aihio, kolme Kiinassa kehitettyä aihioita, joissa on inaktivoitua eli toimintakyvyttömäksi tehtyä koronavirusta, sekä saksalaisen BioNTechin, kiinalaisen Fosun Pharman ja Pfizerin yhdessä kehittämä lähetti-rna-rokote.

Esimerkiksi Modernan rokote tuotti suppealla koehenkilöryhmällä suojan, eikä merkittäviä sivuvaikutuksia todettu, kertoo New England Journal of Medicine.

Suomalaisten tutkijoiden Kalle Sakselan, Seppo Ylä-Herttualan ja Kari Alitalon kehittämä aihio eteni kesällä solutason kokeista eläinkokeisiin. Aihio on samantyyppinen kuin Oxfordin. Se perustuu adenoviruksen käyttämiseen vektorina, joka vie elimistöön koronaviruksen osia ja aikaansaa immuunireaktion. Rokotteen valmistuminen kestänee ensi vuoteen.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksella on oma hankkeensa. Aihion tarkoitus on tuottaa immuunireaktio turvallisilla, koronaviruksen kaltaisilla partikkeleilla, jotka eivät lisäänny elimistössä. Jos kaikki sujuu hyvin, rokote on valmis eläinkokeisiin ensi vuoden alussa.

Tässä sitä nyt on: Venäjän viranomaiset hyväksyivät tiistaina Gamaleja-instituutin kehittämän koronavirusrokotteen.

2. Onko Venäjä muita edellä?

Presidentti Vladimir Putin kertoi tiistaina, että moskovalaisen Gamaleja-instituutin kehittämä rokoteaihio on saanut virallisen hyväksynnän. Putinin mukaan rokote tuottaa vahvan immuunisuojan ja se on todettu turvalliseksi. Asiasta kertoi uutistoimisto Interfax.

Rokote on venäläisviranomaisten mukaan kehitetty aiemmasta ebolarokotteesta. Valmisteen testausta on nopeutettu tavanomaisesta, ja sillä on jo tehty ihmiskokeita vapaaehtoisilla sotilailla. Käyttölupaa odotetaan lokakuuksi.

Länsimaissa venäläishanketta epäillään useista syistä. Venäjä ei ole julkistanut kliinisistä kokeista saatuja tuloksia, eikä rokotetta ole ilmoitettu WHO:n listalle faasi 3:een edenneistä hankkeista. Oikotiet kliinissä kokeissa voivat vaarantaa rokoteturvallisuuden.

Venäjän terveysviranomaiset suunnittelevat rokotusten aloittamista riskiryhmistä, kuten terveydenhoidon henkilöstöstä ja vanhusväestöstä. Ensimmäisten joukossa rokote annettaisiin myös 1 500 vapaaehtoiselle. Interfaxin mukaan laajamittaiset rokotukset voisivat alkaa ensi vuoden alussa, kun rokotteen turvallisuudesta on saatu lisää tietoa.

3. Mitä tällä hetkellä tiedetään immuniteetista?

Sars-cov-2 alkoi levitä vasta viime vuoden lopulla. Siksi ei vielä tiedetä, kuinka kauan tautiin sairastuneet ovat suojassa uudelta tartunnalta – pitkäaikaisia seurantatutkimuksia ei ole. Tutkimuksista on saatu näyttöä siitä, että koronavirustartunnan saaneelle kehittyy vastustuskykyä sekä soluvälitteisesti että vasta-aineiden avulla.

Tavallisia nuhakuumeita aiheuttavien koronavirusten kohdalla immuunisuoja on yleensä melko lyhytaikainen: tautiin voi sairastua seuraavalla flunssakaudella uudelleen.

Nämä nuhakuume-koronavirukset ovat kiinnostavia: niiden sairastaminen voi tutkimusten mukaan antaa suojaa myös sars-cov-2-infekiota vastaan. Sars-cov-2:n lähisukulaisten sars- ja mers-virusten kohdalla immuunisuoja kesti muutamia vuosia.

Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n mukaan 80 prosentilla covid-19-tautiin sairastuneista on veressään vasta-aineita vielä seitsemän viikon kuluttua infektiosta. Vasta-aineiden taso alkaa kuitenkin vähitellen laskea. Immuunipuolustuksen solut puolestaan luovat immunologisen muistin, jonka vaikutus on pitkäaikainen. Muistisolut tunnistavat viruksen ja laukaisevat immuunireaktion. Kuinka kauan, sitä ei tiedetä.

Virusta on havaittu myös taudista parantuneilla, mutta usein positiivinen testitulos ei ole johtunut uudesta infektiosta, vaan muun muassa virusten jäänteistä elimistössä ja testimenettelystä. Mahdollisen rokotteen antaman immuniteetin kesto on sekin vielä arvoitus. Rokotteen suojaa voidaan parantaa tehostein, mutta lisäpistokset asettavat kovia vaatimuksia rokotetuotannolle ja jakelulogistiikalle.

Koronaepidemian ensimmäinen aalto on vielä täydessä vauhdissa muun muassa Brasiliassa. Kuvassa sotilas desinfioi linja-autoa Paranan osavaltiossa maanantaina.

4. Mitä tutkimukset kertovat tartuntariskistä kouluissa ja päivähoitopaikoissa?

Australiassa viime keväänä tehdyn laajan tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, etteivät koulut ja päivähoitopaikat ole merkittäviä tartuntaryppäiden lähteitä. Samanlaiseen tulokseen tuli Irlannissa tehty tutkimus, kertoo The Lancet Child & Adolescent Health -julkaisu. THL:n ja Ruotsin kansanterveysviraston tekemä selvitys on saman suuntainen. Sen tiedot perustuvat Suomessa ja Ruotsissa 1–19-vuotiailla todettujen koronatartuntojen, niistä aiheutuneiden tehohoitojaksojen ja kuolemantapausten vertailuun.

5. Miksi lapset saavat tartunnasta usein vain lievän covid-19-taudin tai eivät oireita lainkaan?

Tätä ei tiedetä vielä varmasti. Yksi teoria on se, että tavallista nuhakuumetta aiheuttavat koronavirukset saattavat antaa suojaa myös covid-19-tautia vastaan. Lapset sairastavat usein nuhakuumeita, ja siksi heillä voi olla tuoreiden infektioiden antamaa immuniteettia sars-cov-2-virukselle.

Toinen mahdollinen selitys on se, että lasten nenänielussa on vähemmän ace-2-reseptoreja kuin aikuisten. Koronavirus käyttää tätä reseptoria tunkeutuessaan solun sisään.

6. Vaikuttaako tartunnassa saatu viruskuorma taudinkuvaan?

Tiedot ovat ristiriitaisia. Toiset tutkijat ovat arvelleet, että potilas voi sairastua sitä vakavammin, mitä enemmän virusta hän saa infektiossa. Lausannen yliopiston tuoreessa laajassa, vielä vertaisarvioimattomassa tutkimuksessa, tätä yhteyttä ei kuitenkaan havaittu, kertoo Nature-lehti.

Lausannen tutkimus havaitsi taudissa kaksi selkeää vaihetta. Alkuvaiheessa potilaan elimistössä on suuria virusmääriä. Taudin edetessä virusmäärä laskee, ja tässä vaiheessa elimistössä yleistyvät tulehdukset. Tutkijat arvioivat, että tulos voi auttaa potilaiden hoidon ajoittamisessa – kun viruskuorma laskee, voidaan aloittaa tulehdusta alentavan lääkityksen käyttö.

Remdesivir on antiviruslääke, jota käytetään koronavirustaudin hoidossa. Kuva remdesiviriä valmistavalta tehtaalta Egyptistä.

7. Mitkä lääkkeet ovat osoittautuneet tehokkaiksi covid-19:ää vastaan?

Koronatautia ehkäisevää tai parantavaa lääkehoitoa ei ole. Toistaiseksi ainoa Euroopan unionin alueelle myyntiluvan saanut covid-19-lääke on remdesivir. Se on antiviruslääke, jota voidaan antaa aikuisille ja yli 12-vuotiaille.

Remdesivir nopeuttaa potilaiden parantumista keuhkokuumeesta, mutta Kiinassa tehdyn tutkimuksen mukaan sillä ei ollut suurta vaikutusta kuolleisuuteen.

EU hankki remdesiviriä heinäkuun lopussa jäsenmaiden käyttöön lääketehdas Gileadilta. Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on kuvannut valmistetta baseball-termein näin: sillä pääsee yhdelle pesälle, mutta ei kotiin saakka.

Deksametasoni puolestaan antoi lupaavia tuloksia vaikeista hengitystieoireista kärsivien koronapotilaiden hoidossa, kertoo Britanniassa kesäkuussa julkaistu Oxfordin yliopiston tutkimus.

Deksametasoni on vahva kortikosteroidi, jota käytetään muun muassa syöpäpotilaiden hoidossa. Sillä on merkittäviä haittavaikutuksia, mutta se vähentää tutkimuksen mukaan kuolleisuutta paremmin kuin remdesivir.

Hoidoista suuria toiveita on asetettu vasta-aineterapiaan, jossa taudista toipuneiden vasta-aineita siirretään potilaalle. Sopiva cocktail neutraloivia vasta-aineita todettiin tehokkaaksi Yhdysvalloissa tehdyissä eläinkokeissa. Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.

Testauskapasiteetti on Suomessa nyt reilut 13000 näytettä per päivä. Drive-in-testipiste Helsingin Meilahdessa.

8. Miksi koronaviruksen kukistaminen on niin vaikeaa? Onnistuuko se koskaan?

Taistelu viruksia vastaan on yleensäkin hyvin hankalaa. Ihminen on tähän saakka pystynyt hävittämään rokotusten avulla vain yhden vaarallisen viruksen: variolan, joka aiheuttaa isorokkoa.

Koronavirus on uusi taudinaiheuttaja, jonka ominaisuuksia ja käyttäytymistä ei vieläkään täysin tunneta. Se on yllättänyt tutkijayhteisön.

Koronavirusten kukistamista vaikeuttaa se, että niitä esiintyy jatkuvasti eläimissä. Milloin tahansa joku niistä saattaa kehittyä muotoon, jossa se tarttuu eläimestä ihmiseen. Näin on käynyt kolme kertaa: ensin tuli sars, sitten Lähi-idän mers ja viime talvena sars-cov-2.

Uusi koronavirus voi hävitä itsestään, niin kuin kävi sarsille. Täysin mahdollista on sekin, että se jää kiertämään maailmaa vielä pitkäksi aikaa. Kuinka pitkäksi ja kuinka vaarallisena? Sitä ei tiedetä.Lähteet: The Lancet, WHO, Apteekkari-lehti, Fimea, THL.fi, JAMA Network, British Medical Journal, RT.com, Nature.com