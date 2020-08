Mies kauhistui, kun tajusi, mitä koronaeristyksessä mökillä oli tapahtunut – saunaoluet johtivat rajuihin seurauksiin

Moni ikääntynyt kuluttaa koronaeristyksessä aikaa tissuttelemalla.

Seitsem��nkymppinen mies hakeutuu päivystykseen huimauksen ja huonon olon takia. Hänellä todetaan eteisvärinä.

Lääkäri alkaa kysellä, onko mies käyttänyt viime aikoina alkoholia. Kesämökillä puolisonsa kanssa koronaeristyksissä viihtynyt mies toteaa ensiksi, että alkoholia on kulunut hyvin vähän, vain saunaoluita. Mies alkaa kuitenkin lääkärin kanssa laskea, kuinka paljon olutta onkaan tarkalleen tullut otettua.

Käy ilmi, että mies on juonut käytännössä päivittäin 3–4 olutta. Viikossa siitä kertyy reilusti yli 20 annosta. Herranjestas, noin paljon, mies kauhistuu. Yhdistettynä miehen ikään, lievään ylipainoon ja eteisvärinätaipumukseen, alkoholi on rasittanut miehen kehoa ja aiheuttanut eteisvärinäkohtauksen.

Muun muassa tällainen tarina tuli ilmi, kun Ilta-Sanomat kysyi sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ammattilaisten kokemuksia korona-ajan alkoholinkäytöstä.

Korona-aika on heikentänyt alkoholia liikaa käyttävien eläkeläisten tilannetta Suomessa, IS:n haastattelemat ammattilaiset arvioivat.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin sosiaalityössä on huomattu, että tavallista useamman ikääntyneen päihdeasiakkaan vointi on kriisiytynyt tänä kesänä.

” Pariskunta on viikosta toiseen kahdestaan kotona. Toinen on joka päivä kännissä, toinen uupuu.

– He ovat voineet käyttää päihteitä useita vuosia tai vuosikymmeniä, mutta nyt he ovat tulleet meidän palveluidemme piiriin, Helsingin gerontologisen sosiaalityön pohjoisen alueen johtava sosiaalityöntekijä Mari Helin sanoo.

Hän arvioi yhdeksi syyksi sen, että kun ikääntyneiden palvelukeskuksia ja muita tapaamispaikkoja suljettiin ja erilaisia tukipalveluja vähennettiin, se on heikentänyt ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia. Yksinäisyyttä ja ahdistusta on lievitetty juomalla.

Lopulta tapaturma tai vaikka epäsiisti asunto on saanut ulkopuolisen tekemään huoli-ilmoituksen, jolloin asia tulee tietoon. Muun muassa tällainen tapaus tuli ilmi IS:n haastatellessa asiantuntijoita:

Alle seitsemänkymppisen pariskunnan toinen osapuoli on juonut jo vuosia paljon. Puoliso on raitis, eikä hyväksy kumppanin alkoholinkäyttöä, mutta ei ole mahtanut tilanteelle mitään. Hän on jaksanut silti itse suhteellisen hyvin, koska on viettänyt paljon aikaa kodin ulkopuolella.

Maaliskuussa kaikki harrasteryhmät ja uimahalli sulkeutuvat koronaviruksen takia. Pariskunta on viikosta toiseen kahdestaan kotona. Toinen on joka päivä kännissä, toinen uupuu. Kesällä raitis puoliso ottaa yhteyttä kotikuntansa vanhuspalveluihin ja pyytää apua.

Myös moni näennäisesti hyvinvoiva eläkeläinen juo liikaa.

Mikkelin keskussairaalassa ikääntyneiden alkoholin liikakäyttö on näkynyt tänäkin kesänä niin, että moni ulkopaikkakuntalainen mökkiläinen hakeutuu päivystykseen perussairauden pahenemisen takia.

Kun esimerkiksi eteisvärinäkohtaukselle aletaan etsiä syytä, taustalta paljastuu usein runsasta alkoholinkäyttöä.

– Yleensä eläkeikäisten juominen ei ole holtitonta, vaan sellaista, että päivässä menee useampi annos mietoja juomia. Ei päihdytä, mutta perussairauksien takia elimistö joutuu koville, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo.

” Yleensä eläkeikäisten juominen ei ole holtitonta. Päivässä menee useampi annos mietoja juomia.

Myös Seppälä uskoo, että moni ikääntynyt kuluttaa koronan aiheuttamaa erikoista aikaa juomalla tavallista enemmän.

Elämisen olosuhteita ovat muuttaneet niin ikääntyneille annettu eristäytymissuositus kuin se, että koronan takia moni aloitti tänä vuonna mökkeilykauden jo maalis-huhtikuussa.

Kahdeksankymppinen mies on asunut pitkään yksin, eikä hänellä ole läheisiä. Ennen korona-aikaa hän on käynyt viikoittain erilaisessa päivätoiminnassa, mutta nyt kaikki virkistystoiminta on tauolla. Mies on juonut alkoholia runsaasti jo aiemmin, mutta nyt hän juo entistä enemmän.

Eräänä päivänä hän kaatuu ja joutuu ambulanssilla sairaalaan. Ambulanssin henkilökunta tekee vanhuspalveluihin ilmoituksen. Myöhemmin mies kertoo sosiaalityöntekijälle, että hän on korona-aikaan käynyt taksilla Alkossa, ostanut kerralla monta pulloa viskiä ja juonut niitä yksin kotona.

Tilastoista juomisen lisääntymistä on kuitenkin vaikea nähdä selvästi ainakaan vielä, koska läheskään kaikki eivät päädy avun piiriin.

Tänä vuonna yli 65-vuotiaat ovat käyneet Essoten päivystyksessä päihtymisen takia vain hieman enemmän kuin vuonna 2019, mutta toisaalta kynnys päivystykseen lähtemiseen on koronan takia korkea.

Ikäihmisten alkoholinkäytön yleistymisestä on oltu huolissaan jo ennen koronaa. A-Klinikan johtavan ylilääkärin Kaarlo Simojoen mukaan ikäihmisten alkoholikuolemat ovat Suomessa kasvussa. Juomiseen vaikuttaa esimerkiksi asenteiden muutos. Toisin kuin ennen, myös iäkkäiden ja naisten on nykyään hyväksyttävämpää juoda.

Asiantuntijoiden mielestä ongelma on, etteivät ihmiset tiedosta, mitkä kaikki asiat vaikuttavat alkoholinsietoon. Suositus on, että 65-vuotias saisi juoda seitsemän annosta viikossa. Jos on ylipainoa, perussairauksia, rutkasti enemmän ikää tai on pienikokoinen, terveys vaarantuu vähemmästäkin.