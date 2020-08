Pakettiauto törmäili kymmeniin ajoneuvoihin Kehä I:llä, osa meni lunastukseen: ”Ajo oli täysin holtitonta”

Noin 30-vuotiaan miehen epäillään ajaneen pakettiautolla huumausaineen vaikutuksen alaisena pakettiautolla Kehä I:llä Helsingissä maanantaina 10. elokuuta ennen aamuseitsemää.

– Ajo oli täysin holtitonta. Pakettiauto törmäsi lukuisiin, jopa kymmeniin ajoneuvoihin. Muutama auto meni lunastuskuntoon. Osa muiden autojen kuljettajista on tavoitettu, mutta poliisi pyytää, että loputkin kuljettajat, joiden autoihin kyseinen pakettiauto törmäsi tai joilla on havaintoja tapahtuneesta, ottavat yhteyttä, sanoo rikoskomisario Jouni Jokinen Helsingin poliisilaitoksen julkaisemassa tiedotteessa.

Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan pakettiauto on merkiltään Volkswagen Caddy. Väriltään auto tummansininen ja siinä on yrityksen teippaukset. Pakettiauto ajoi Kehä I:tä kohti itää. Poliisin tiedossa on ensimmäiset silminnäkijähavainnot pakettiautosta Tuusulanväylän kohdalta. Pakettiauto pysähtyi lopulta Itäkeskuksessa Meripellontiellä. Poliisi otti kuljettajan kiinni.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä rattijuopumuksena sekä huumausainerikoksena, koska epäillyn hallusta ja pakettiautosta löytyi huumausaineita.

Tiedot ja havainnot tapahtumista voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen analyysi.helsinki@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen, jonka numero on 0295417931.