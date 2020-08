Suomessa todettujen koronatartuntojen lukumäärä on nyt 7 642.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 19 uutta koronavirustartuntaa.

Edeltävän vuorokauden aikana uusia koronavirustartuntoja todettiin THL:n mukaan 22 kappaletta.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, jossa on kaikkiaan 5 565 tartuntaa. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu 2 838 tartuntaa. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (931) ja Espoossa (887).

THL raportoi myöhemmin tänään uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän.

Alla kuntakohtainen koronatilanne 12.8.

