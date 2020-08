Suomessa juotiin reippaasti heinäkuussa: Tilastoissa selvä piikki – alkoholittomien myynti selvässä kasvussa, ja siihen on Alko-johtajalla selitys

Roseeviinien kysyntä lisääntyi prosentuaalisesti eniten. Myös alkoholittomien tuotteiden myynti kasvoi.

Alkon litramyynti kasvoi heinäkuussa 14,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Roseeviinien kysyntä lisääntyi prosentuaalisesti eniten, Alko tiedottaa. Roseeviinejä myytiin heinäkuussa 25,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kuohuviinien myynti kasvoi 20,3 prosenttia, punaviinien 18,4 prosenttia ja valkoviinien 16,7 prosenttia. Tuoteryhmistä muiden väkevien juomien, kuten konjakkien, viskien ja liköörien, myynti kasvoi 18,4 prosenttia.

Alkon myynti on kasvanut korona-aikana ravintoloiden ollessa suljettuna ja rajat ylittävän liikenteen ollessa pysäytettynä. Koronarajoitusten purun arvioidaan vaikuttavan myyntiin tulevina kuukausina. Muutoksen suuruutta on vielä haastava arvioida, tiedotteessa kerrotaan.

Myös alkoholittomien tuotteiden myynti on kasvanut. Heinäkuussa alkoholittomien tuotteiden myynti kasvoi 17,2 prosenttia ja kesäkuussa 13,8 prosenttia. Alkoholittomien tuotteiden valmistusmenetelmät ovat liiketoimintajohtaja Kari Pennasen mukaan kehittyneet, ja tuotteiden laatu on parantunut. Tämä on osaltaan vaikuttaa lisääntyneeseen kysyntään.

– Alkossa on valikoimassa noin 180 alkoholitonta tuotetta, kun vielä vuonna 2015 tuotteita oli 84, Pennanen kertoo.

– Asiakkaat ovat erityisesti kiinnostuneita alkoholittomista viineistä ja oluista. Viineissä alkoholiton suosikki on kuohuviini. Oluissa kirjo on kasvanut entisestään ja meiltä löytyykin tuotteita keveistä vehnäoluista aina tummiin stouteihin asti.