Pääministeri Marinilta tiukka viesti riskimaihin matkustaville: ”Laskun maksamme me kaikki”

Pääministeri otti Twitterissä kantaa suomalaisten matkustamiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) muistuttaa Twitterissä, että vaikka matkustaa saa, liittyy tähän vapauteen myös vastuita.

– Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta ja Suomen kansalaisella on aina oikeus palata maahan. Tätä oikeutta on harjoitettu. Osa on matkustanut myös korkean tautitilanteen maihin. Laskun maksamme me kaikki. Vapauteen kuuluu vastuu. Tämä on jokaisen hyvä muistaa.

Viime päivien koronatartunnat on terveysviranomaisten mukaan pystytty jäljittämään siten, että on havaittu, että suurin osa tartunnoista on peräisin ulkomailta. Ainakin sosiaalisessa mediassa on toivottu valtioneuvostolta selkeää suositusta olla matkustamatta.

Sosiaali- ja terveysministeriö puuttui tilanteeseen maanantaina, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmoitti, että kaikki riskimaista saapuvat aiotaan asettaa tartuntatautilain nojalla kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin.

Jos karanteenia ei noudata, syyllistyy terveydensuojelurikkomukseen, josta rangaistus on enintään kolme kuukautta vankeutta tai sakkoja. Karanteeni koskee kaikkia maita, jotka ovat hallituksen määrittelemän raja-arvon yläpuolella. Rajaksi on määritelty kahdeksan tapausta 100 000:ta henkilöä kohden kahdessa viikossa.

Lisäksi riskimaista palaavia ohjataan myös pakollisiin koronatesteihin. Esimerkiksi Turkuun lauantaina Pohjois-Makedonian Skopjesta saapuneen lennon 150 matkustajaa testattiin kentällä. Tuloksena 26 matkustajalla todettiin koronavirustartunta.

Kiurun linjauksia on kritisoitu. Linjausta on pidetty jokseenkin epäselvänä. Selvyyttä tilanteeseen saadaan varmasti myöhemmin tänään, kun hallitus pitää ensimmäisen lomien jälkeisen iltakoulunsa ja siihen päälle hallituksen neuvottelun, jossa arvioidaan tarvetta uusille koronatoimille. Pääministeri Marin astuu median eteen neuvottelun jälkeen noin kello 20.15.