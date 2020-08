Huoli koronasta heräsi jälleen – näin se näkyy Suomessa nyt: testaus ruuhkautuu, ulkomailta yllättävän paljon tartuntoja...

IS listasi viisi asiaa, jotka kertovat koronan huolestuttavan taas yhä enemmän.

Koronapandemia on viime aikoina nostanut päätään maailmalla ja myös Suomessa huolestuttavia merkkejä epidemian uudesta tulemisesta on alkanut näkyä. IS listasi, millä tavoilla koronahuolen kasvaminen Suomessa nyt näkyy.

1. Koronatestaus ruuhkautuu

Syksyn myötä tavalliset hengitystieinfektiot lisääntyvät, mikä näkyy koronatestien ruuhkautumisessa.

– Totta kai kysyntä lisääntyy. Testeihin hakeudutaan erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa tapauksia on. Tilanne on eri alueilla, joissa tartunnat ovat tukahtuneet, eikä uusia ole ilmennyt useaan viikkoon, Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo.

Syksy tuo mukanaan flunssakauden, joka osaltaan ruuhkauttaa koronatestausta.

Lehtonen myöntää, että testiin pääseminen ja tulosten odottaminen kestää tällä hetkellä liian pitkään.

Hän huomauttaa, että keväällä hengitystieinfektioiden määrä väheni, kun ihmiset noudattivat suojautumistoimia.

– Kun ihmiset liikkuvat vapaammin, myös syysflunssat lisääntyvät ja ne alkavat kuormittaa päivystystä ja sairaanhoitoa.

Testaus on ruuhkautunut pääkaupunkiseudun lisäksi muuallakin Suomessa. Yle kertoi viime perjantaina, että monilla alueilla Suomessa testiin pääsyä ja tuloksia joutuu odottamaan jopa useita päiviä ja pahimmillaan lähes viikon.

Ylen mukaan testaus on ruuhkautunut ainakin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Testauksen lisäksi myös koronaneuvonta- ja päivystysapunumerot ovat ruuhkautuneet viime viikkojen aikana pääkaupunkiseudulla. Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että numeroihin saa jonottaa tällä hetkellä jopa useita tunteja.

Koronatestaus on ruuhkautunut eri puolilla maata. Arkistokuva.

2. Ulkomailta tulleilla yllättävän paljon tartuntoja

Tällä hetkellä suuri osa Suomessa ilmenevistä koronatartunnoista tulee ulkomailta. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi maanantaina, että koronatartuntojen lisäännyttyä viime aikoina kaikki tautitapaukset on käyty läpi.

Niiden pohjalta huomattiin, että vaikka kotoperäisiäkin tartuntaketjuja on, monet sairastapauksista ovat peräisin ulkomailta. Erityisesti Pohjois-Makedonian Skopjesta ja Romanian Bukarestista on saapunut monia, joilla on todettu koronatartunta. Viime päivinä Skopjesta ja Bukarestista tulleet matkustajat on testattu.

Viime lauantaina Skopjesta Turkuun saapuneen lennon 158:sta matkustajasta 26:lla todettiin koronatartunta.

– Totta kai Skopjen tilanne oli yllätys ja herätys, mutta asiaahan oli seurattu jo toista viikkoa, Salminen sanoi.

Lentoasemilla sekä matkustajien että henkilökunnan on käytettävä hengityssuojainta.

3. Pakkokaranteenit- ja testaukset käyttöön

Matkustajien mukana tulevat tartunnat ovat herättäneet huolen karanteenin pitävyydestä. Aiemmin niin sanotuista riskimaista tulevia suositeltiin pitämään kahden viikon omaehtoinen karanteeni.

Hallitus ja THL kuitenkin totesivat, ettei omaehtoista karanteenia noudateta riittävästi ja kertoivat maanantaina uusista karanteenimääräyksistä. Jatkossa niin sanotuista riskimaista tulevat asetetaan kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin ja heidät ohjataan pakollisiin koronatesteihin.

– Tällä hallintopäätöksellä varmistetaan, että Suomeen ei tule riskimaista laajempaa epidemiaa. Karanteeninrikkojat tulevat syyllistymään tartuntalain mukaiseen terveydensuojelurikkomukseen, rangaistus on nykyään enintään kolme kuukautta vankeutta tai sakkoja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi maanantaina.

Karanteeni koskee kaikkia maita, joiden taudin ilmaantuvuusluku ylittää hallituksen määrittelemän raja-arvon 8/100 000 tartuntaa kahdessa viikossa.

Jos on oireita, niin silloin ei pidä mennä kouluun tai päiväkotiin vaan hakeutua koronatestiin.

4. Koulut alkavat – Anderssonilta uusia ohjeita vuorottelusta

Koulut alkavat tilanteessa, jossa koronavirustartunnat ovat jälleen kasvussa. Opetusministeri Li Andersson (vas) kertoi tiistaina Ylen aamussa, että kouluille on annettu ”aika samanlainen ohje” kuin keväällä lähiopetukseen palattaessa.

– Kaikkein tärkein ohje myös koulumaailman osalta on se, että jos on oireita, niin silloin ei pidä mennä kouluun tai päiväkotiin vaan hakeutua koronatestiin.

Anderssonin mukaan lähi- ja etäopetus voivat syksyllä vuorotella, jos tartuntatautilain mukaiset edellytykset täyttyvät, eikä koulu pysty järjestämään opetusta turvallisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että oppilaat ovat esimerkiksi viikon kotona etäopetuksessa ja kaksi viikkoa koulussa lähiopetuksessa.

Vuorottelujärjestelmään siirtyminen edellyttää, että koulutyön turvallisen järjestämisen todetaan olevan mahdotonta muilla keinoin. Tällöinkään vuorottelujärjestelmä ei koske 1.–3.-luokkalaisia, erityisen tuen päätöksen saaneita tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia.

Suositus kasvomaskien käytöstä on odotettavissa torstaina.

5. Maskisuositus tulossa torstaina

Loppukesästä keskustelu kasvomaskeista on Suomessa kiihtynyt. Useat asiantuntijat ovat puhuneet kasvomaskisuosituksen puolesta.

Nyt THL ja STM ovat valmistelemassa suositusta kasvomaskin käytöstä. THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan suositus on tarkoitus julkistaa torstaina.

Tervahaudan mukaan suositus tulee ensisijaisesti julkisen liikenteen ruuhkapaikkoihin, joissa ei ole mahdollisuutta pitää riittäviä turvavälejä. Suosituksesta on tulossa alueellinen ja se olisi voimassa sairaanhoitopiireittäin.