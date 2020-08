Espoossa takavarikoidun kokaiinin arvo katukaupassa oli jopa yli 25 miljoonaa euroa – rahtikontille pyrkineellä naamiojoukolla oli muovikuula-ase

Viisi naamioitunutta henkilöä tunkeutui liikekiinteistölle. Tilanteessa käytettiin myös väkivaltaa. Kokaiinierän arvo katukaupassa Suomessa olisi ollut jopa yli 25 miljoonaa euroa. Poliisi on saanut tapauksen esitutkinnan valmiiksi.

Viisi naamioitunutta henkilöä tunkeutui Espoossa Karapellontie 6:ssa olevalle liikekiinteistölle viime joulukuussa. Paikalla purettiin maantiekuljetuksena saapunutta rahtikonttia.

Poliisin mukaan rahtikontti on sisältänyt laillisena rahtina metallisia puhallusrakeita sisältäneitä säkkejä. Niiden joukkoon oli kuitenkin kätketty jotain ihan muuta.

Kontista löytyi poliisin mukaan yhteensä 176,1 kiloa kokaiinia noin yhden kilon painoisina tiiliskiveä muistuttavina kappaleina.

Takavarikoidun ja sittemmin hävitetyn kokaiinin pitoisuus on laboratoriolausunnon mukaan ollut 94-100 prosenttia. Tällaisen kokaiinierän tyypilliseen käyttövahvuuteen laimentamisen jälkeen sen arvo katukaupassa Suomessa olisi ollut poliisin arvion mukaan jopa yli 25 miljoonaa euroa.

Esitutkinnan perusteella huumausainetta ei ollut tarkoitettu ainakaan kokonaan Suomen markkinoille vaan se on ollut tarkoitus viedä haltuun maasta.

Paikalla kohdistettiin väkivaltaa muun muassa rahtikontin purkuun osallistuneeseen autonkuljettajaan lyömällä häntä aseen näköisellä esineellä pään alueelle. Muitakin paikalla olleita ihmisiä uhattiin tällä esineellä. Esine oli esitutkinnan perusteella oikeaa ampuma-asetta jäljittelevä muovikuula-ase.

Esitutkinnan mukaan teko keskeytyi ja epäillyt pakenivat paikalta, kun hätäilmoituksen perusteella paikalle hälytetyt poliisipartiot lähestyivät.

Osin yleisöltä saatujen havaintojen perusteella poliisi otti saman päivän iltana Helsingin Olympiaterminaalilla kiinni viisi henkilöä kahdesta eri henkilöautosta. Henkilöt olivat poistumasta maasta laivalla.

Nämä viisi miestä vangittiin esitutkinnan alkuvaiheessa epäiltyinä muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta. Kiinni otetut ovat vuosien 1987–2000 välillä syntyneitä. Heistä neljä asui Tanskassa ja yksi Ruotsissa.

Esitutkinnan mukaan rahtikontti saapui Suomeen merikuljetuksena Brasiliasta Hollannin Rotterdamin sataman kautta Vuosaareen Helsinkiin.

Esitutkinnassa selvisi, että konttiin kätkettyä kokaiinierää oli yritetty saada haltuun jo aiemmin kuljetuksen aikana ennen sen saapumista Suomeen, mutta tässä ei onnistuttu.

Esitutkinnan yhteydessä on tehty etsintöjä myös Otsonlahden pienvenesatamassa Espoossa. Epäiltyjen selvitettiin hävittäneen kyseisellä paikalla mereen todisteita. Merenpohjasta löytyikin muun muassa voimapihtejä, joiden käyttötarkoituksen epäillään olleen kontin lukitusten murtaminen.

Esitutkinnassa selvisi, että tapahtumiin Karapellontiellä rahtikontin purkupaikalla osallistui viisi henkilöä, joista kaksi on kiinniotettujen joukossa. Kolme muuta rahtiterminaalissa toiminutta epäiltyä on tunnistettu hollantilaisiksi. Kolmen hollantilaisen osalta Suomen viranomaiset eivät ole tehneet esitutkintaa, mutta muiden maiden viranomaisten kanssa on poliisin mukaan tehty tiivistä yhteistyötä.

Kokonaisuutena esitutkinnan yhteydessä on selvitetty yli kymmenen henkilön osuutta asiassa.

Valmistunut esitutkinta on lähetetty syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle. Nimikkeinä valmistuneessa esitutkinnassa ovat törkeä huumausainerikos, törkeän ryöstön yritys ja törkeän ryöstön valmistelu.

Nimikkeet kohdistuvat eri henkilöihin heidän epäillyn rikoksen tekemiseen liittyvän roolinsa perusteella eri tavalla. On mahdollista, että nimikkeet syyteharkinnan yhteydessä vielä muuttuvat tai tarkentuvat.

Syyte asiassa on nostettava 20. elokuuta mennessä. Rikosasian pääkäsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa 2. syyskuuta.