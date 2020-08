Kommentti: Kaavaillut pakkokeinot kertovat, ettei Suomi kulje enää kevyttä reittiä taistelussa koronaepidemiaa vastaan

Ulkorajojen vuotaminen kävi tuskallisen selväksi jo viime kevättalvella, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Sosiaali- ja terveysministeriön STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi Suomen tiekartasta koronasyksyyn viime torstaina. Skenaarioita on kolme. Ensimmäinen on kevyin: mennään nykyisessä tilanteessa. Tulee pieniä tautiryppäitä, joita pystytään hallitsemaan nykyisin keinoin. Toinen on keskiraskas: tulee alueellisia tautiryppäitä, jotka pystytään pitämään hallinnassa ryhtymällä alueellisiin rajoitetoimiin ja jäljittämällä tartuntaketjut nopeasti. Kolmas on se ikävin: kevään tilanne. Tartunnat leviävät väestössä hallitsemattomasti, eikä ketjuja enää pystytä jäljittämään eikä sammuttamaan.

Jo maanantai-iltana kävi selväksi, että Suomi on jo kulkenut kartalla ohi tuon lievän ykkösreitin. STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, vahvennettuna liikenneministeri Timo Harakalla, kertoivat uusista pakkokeinoista ulkomailta tulevien tartuntojen hillitsemiseksi.

Se oli kova tiedotustilaisuus, ja varmasti järkytys aika monelle suomalaiselle. Riskimaista kotimaahan saapuvat voidaan nyt tartuntatautilain nojalla määrätä koronatestiin ja karanteeniin, joka ei ole enää omaehtoinen. Sanktioina karanteenin rikkomisesta ovat sakot ja jopa vankeusrangaistus.

Ulkorajoilta vuotaa siis maahan koronaa, ja vuodot on pakko tukkia. Muuten tie vie kohti kakkos- ja kolmosreittiä.

Rajojen vuotaminen kävi tuskallisen selväksi jo viime kevättalvella, kun epidemia saapui Suomeen talvilomamatkailijoiden mukana. Tuolloin koronatoimet Helsinki-Vantaan lentokentällä unohtuivat jonnekin ministeriöiden vastuualueiden väliseen rämeikköön, ja viranomaisten nukahdus kävi kalliiksi. Tällä kertaa viranomaiset olivat hereillä, mutta on syytä kysyä, ryhdyttiinkö taas toimeen liian myöhään.

Hyvä kysymys on se, mitä on tehty kesällä koronasyksyä varten. Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi viime viikolla antaneensa virkamiehille tilaisuuden hengähtää hetken erittäin raskaan koronakevään jälkeen. Totta kai kovaa duunia puskenut hallintokoneisto ansaitsee kesälomansa. Mutta Suomi on nyt niin historiallisen poikkeuksellisessa tilanteessa, ettei löpsähtämiseen luulisi olevan varaa.

” Pakkokaranteeniin määrääminen on keinona hyvä ja paikallaan, mutta sen valvontaan ei ole työkaluja.

Uusien kovien toimien tarkoitus on hyvä, mutta hallituksella ja terveysviranomaisilla ei ole oikein aseita niiden toimeenpanoa varten. Ei ole kapasiteettia kaikkien riskimaista liikkeelle lähteneiden lento- ja laivamatkustajien massatestaukseen. Testejä joudutaan tekemään vain pistokokein, ja siten, etteivät ne syö kapasiteettia tavallisten, oireisina hoitoon hakeutuneiden kansalaisten testaukselta normaalissa terveydenhuollossa.

Pakkokaranteeniin määrääminen on keinona hyvä ja paikallaan, mutta sen valvontaan ei ole työkaluja. Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät voi vahtia sitä, että kaikki karanteeniin määrätyt noudattavat määräyksiä. Ensi kuussa laajaan käyttöön otettavaa älypuhelinsovellusta, Koronavilkkua, voisi teoriassa käyttää karanteenimääräysten valvontaan. Sovelluksen lataaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Israelissa turvallisuuspoliisi Shin Bet sai laajat valtuudet jäljittää tartunnan saaneiden liikkeitä sovelluksen ja matkapuhelintietojen avulla. Mutta Suomi ei ole Israel.

Paljon on taas pelkän luottamuksen ja ihmisten sitkeyden varassa. Viime kevät kuitenkin opetti sen, että suomalaiset ovat luotettavia, kärsivällisiä ja erinomaisen sitkeitä.

Koronarajoitusten helpottaminen toi meille hetkeksi vapauden tunteen, rentoja lomaviikkoja ja ihanan tauon kaikista kevään murheista. Nyt tilanne on taas muuttunut. Ei muuta kuin uusin voimin kohti syksyä ja talvea. Antaa tulla vaan, kyllä me kestämme.