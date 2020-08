HUS ruuhkautui koronanäytteistä – tulokset viivästyvät jopa neljä päivää

Koronavirusnäytteiden tutkiminen on ruuhkautunut HUSLABissa. Kuvituskuva.

Koronavirusnäytteiden tulokset valmistuvat viiveellä kasvaneiden näytemäärien takia, kertoo Helsingin yliopistollinen sairaala.

Helsingin yliopistollinen sairaala HUS tiedotti tiistaina, että koronavirusnäytteiden tutkiminen HUSLABissa on ruuhkautunut näytemäärien nopean kasvun vuoksi.

HUSin tavoitteena on, että koronavirustestien tulokset valmistuisivat laboratoriossa 48 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kesän aikana tuloksia on saatu tätä tavoiteaikaakin nopeammin, mutta nyt tilanne on muuttunut kun näytemäärät ovat kasvaneet.

HUS kertoo näytemäärien kasvaneen nopeassa tahdissa viime päivien aikana.

Tilanteen vuoksi laboratorioon elokuun 7. päivän jälkeen lähetettyjen koronavirusnäytteiden tulosten saaminen viivästyy tavoitteena olevasta 48 tunnista jopa kolmeen–neljään vuorokauteen.

HUS kertoo pyrkivänsä tekemään parhaansa vastausviiveiden lyhentämiseksi, mutta asiakkaiden on syytä varautua odottamaan koronavirusnäytteiden tuloksia nyt jopa useita päiviä.