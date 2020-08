Hanhet valtasivat suositun uimarannan – nyt nurmikko on ulosteiden peitossa ja vesi uimakelvotonta

Lappeenrantalainen uimaranta joutui käyttökieltoon hanhien vuoksi. Kaupunkilaisille hanhet ovat joko kivoja luontokappaleita tai tappotuomion ansaitseva riesa.

”Shhhh!”

Laumanjohtajalta vaikuttava kookas kanadanhanhi avaa nokkansa, päästää suhisevan varoitusäänen ja tuijottaa äkämystyneenä reviirilleen tunkeutuvaa ihmistä.

Kun tunkeilija perääntyy hieman, johtajahanhi leppyy ja jatkaa ruohon nyppimistä maasta muun lauman kanssa.

Noin 30 kanadanhanhen lauma valtasi kuluneena kesänä suositun Sammonlahden uimarannan Saimaan rannalla Lappeenrannassa. Muutaman kilometrin päässä keskustasta sijaitsevalla rannalla on myös lasten leikkipuisto sekä laaja nurmikenttä, jolle olisi mukava levittää viltti ja ryhtyä auringonpalvojaksi.

Nurmikolta ei kuitenkaan löydy pientäkään hanhien jätöksiltä vapaaksi jäänyttä aluetta.

Uimarannan vallanneiden kanadanhanhien ulosteista todennäköisesti peräisin olevat enterokokkibakteerit likasivat Sammonlahden uimarannan veden uintikelvottomaksi.

Uimarannan varoituskyltit kehottavat välttämään uimista. Viime viikolla kaupunki löysi rutiinitarkastuksessa Sammonlahden vedestä suuria määriä enterokokkibakteereja, jotka todennäköisesti ovat peräisin sadevesien mukana Saimaaseen valuneista hanhien ulosteista.

Ihmisten sijaan uimarantaa hallinnoi nyt hanhilauma, joka viettää aikaansa välillä vesirajassa, välillä nurmikolla aterioimassa.

Mitä lappeenrantalaiset ajattelevat hanhi-invaasiosta?

– Monia hanhet ärsyttävät suunnattomasti, ja heidän mielestään niille pitäisi tehdä jotain. Toki on pieni ryhmä ihmisiä, joiden mielestä tilaa on sekä hanhille että ihmisille, sanoo aiheesta paljon palautetta saanut kaupungin liikuntajohtaja Pasi Koistinen.

Iranista kotoisin oleva Amirali Abdelzadehgan opiskelee Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa. Hän kävelee yliopistolta kotiinsa Sammonlahden uimarannan vieritse kulkevaa kuntopolkua pitkin.

Opiskelija Amirali Abdelzadehganin mielestä ihmiset voisivat ottaa oppia hanhien käytöksestä.

Kotimaassaan Abdelzadehgan on työskennellyt hengenpelastajana, ja Sammonlahdessa hän ehti tänä kesänä käydä kahdesti uimassa ennen kuin ranta suljettiin.

Kokeeko Abdelzadehgan linnut ongelmaksi?

– Eivät hanhet ole ongelma. Ne ovat kauniita lintuja, jotka vain huolehtivat omista lapsistaan ja laumastaan. Myös meidän ihmisten pitäisi tehdä niin, hän sanoo.

Abdelzadehganin mukaan Iranissa ei ole kanadanhanhia, ja hänen mielestään niiden touhujen seuraaminen on pelkästään mukavaa.

Sammonlahden uimarannasta jonkin matkan päässä asuva Veera Pitkänen lenkkeilee säännöllisesti rantaraitilla Sammonlahdessa. Mitä hän ajattelee hanhista?

– Hanhet eivät ole häiriöksi. Niiden touhua kivakin seurata, sanoo Pitkänen.

Sammonlahti ei ole hänen vakiouintipaikkansa, joten senkään vuoksi hanhi-invaasio ei Pitkästä haittaa.

– Ehkä jos olisi lapsia, hanhet voisivat häiritä, hän arvioi.

Sammonlahden uimarannalla koko kesän viihtynyt hanhilauma on liannut ulosteillaan myös lasten leikkipaikan.

Erkki Ärttö ja hänen 12-vuotias poikansa Teemu Ärttö ovat mattopyykillä jonkin matkan päässä Sammonlahden uimarannasta. Heillä on tiukempi linja.

– Henki pois, täräyttää Erkki Ärttö.

– Mielestäni hanhet ovat ongelma, ja johonkin ne pitäisi häätää. Kakkaa on joka paikassa, jos vaikka haluaisi levittää viltin uimarannalle, hän sanoo.

Erkki Ärtön mielestä olisi oikein, jos viranomaiset saisivat luvan hanhien hävittämiseen esimerkiksi ampumalla.

Erkki ja Teemu Ärttö katsovat, että vahinkoa aiheuttavien hanhien häätäminen esimerkiksi ampumalla olisi varteenotettava vaihtoehto.

Sammonlahden uimaranta avautuu mahdollisesti pian uudestaan, mikäli uudet vesinäytteet ovat puhtaita. Rannan sulkeminen hanhi-invaasion vuoksi on ollut poikkeuksellinen tapaus.

– Aiemminkin on ollut tilanteita, että uimarantojen sallittu bakteeripitoisuus on ylittynyt. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun on näin vahva epäilys siitä, että bakteerit ovat peräisin hanhista, sanoo terveystarkastaja Taina Rajala Lappeenrannan kaupungilta.

Pasi Koistisella on noin 15 vuoden kokemus liikuntajohtajan tehtävistä, eikä hän koskaan aiemmin ole törmännyt samanlaiseen hanhiongelmaan kuin Sammonlahdessa.

– Aiemmilla kerroilla kyse on ollut ihmisperäisistä ulosteista, hän sanoo.

Ampuminen olisi vain hetken helpotus

Voimakkaasti Suomessa runsastunut kanadanhanhi on metsästettävä riistaeläin, ja poikkeusluvalla häiritsevien kanadanhanhien ampuminen on mahdollista myös taajama-alueella.

Esimerkiksi Lappeenrannassa toimiva Viipurin Golf -golfseura sai tänä kesänä poikkeusluvan ampua yhteensä 16 kanadanhanhea kentältään. Perusteena oli, että hanhet söivät kasvillisuutta, saivat osumia golfpalloista, käyttäytyivät aggressiivisesti ja sotkivat nurmikenttiä jätöksillään.

Sammonlahden uimarannan vallanneita hanhia varten Lappeenrannan kaupunki ei ole aikeissa hakea ampumislupaa, sillä lähistöllä on muita hanhivapaita uimarantoja. Ampuminen ei myöskään ole pysyvä helpotus, sillä hanhet palaavat ennen pitkää takaisin.

Uimarannalla oleva kyltti on varoittanut uimareita veden runsaasta enterokokkibakteerien määrästä.

Kaupungilla ei liikuntajohtaja Pasi Koistisen mukaan myöskään ole resursseja pitää hanhien valtaamaa rantaa puhtaana. Käytännössä se edellyttäisi, että joku on koko ajan paikalla haravan ja lapion kanssa siivoamassa jätöksiä.

– Jos ruohikon antaisi kasvaa pitkäksi, hanhet tuskin viihtyisivät siellä. Mutta silloin rannalla eivät viihtyisi ihmisetkään. Lisäksi pitkä ruohikko todennäköisesti lisäisi alueella muutenkin olevia punkkiesiintymiä, pohtii Koistinen.

Syksyn mittaan hanhilauma lähtee Sammonlahdesta viljapelloille aterioimaan ennen muuttomatkaansa, ja ihmiset pääsevät jälleen hanhi- ja jätösvapaalle uimarannalle.

Kanadanhanhien ohella ristiriitoja aiheuttaa myös toinen Suomessa viime vuosina runsastunut hanhilaji, EU-direktiivien nojalla rauhoitettu valkoposkihanhi. Valkoposkihanhen ampuminen ja myös kaikkinainen hätistely on Suomessa kielletty.