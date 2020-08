Turun koronalennon kaikki matkustajat määrätään karanteeniin – Johtajaylilääkäri: Balkanilta kotoisin olevat yliedustettuina tartunnoissa

Turun yliopistollisen keskussairaalan johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan 24 varmistettua koronatartuntaa oli ”kova löydös”.

Hallitus ja terveysviranomaiset vahvistivat maanantai-iltana, että Turkuun lauantaina Makedonian Skopjesta saapuneen lennon matkustajilla todettiin lentokentällä tehdyissä testeissä 24 koronavirustartuntaa. Kahden osalta tartunta jäi epävarmaksi.

Turun yliopistollisen keskussairaalan johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo Ilta-Sanomille, että testien tulos oli ”kova löydös”.

– Ymmärrän, että tiukkoja toimia tarvitaan. Tämän pitäisi toimia herätyksenä kaikille, ettei Suomi ole lintukoto vaan ongelma palaa meillekin, jos siihen ei kiinnitetä huomiota, hän sanoo.

Olitko lauantai-illan lennolla Skopjesta Turkuun? Ota yhteyttä IS:n toimitukseen sähköpostilla uutiset@iltasanomat.fi tai Whatsappilla 040 660 9019 tai täältä.

Pietilän mukaan matkustajat olivat Turkuun saapuessaan hyväkuntoisia eikä kukaan heistä ollut sairaalahoidon tarpeessa.

– Ihmisiltä otettiin testit ja sen jälkeen he pääsivät jatkamaan matkaansa. Heitä on kontaktoitu tulosten saamisen jälkeen ja asetettu karanteeniin. Alle kymmenen tartunnan saaneista on jäänyt Turun seudulle.

Myös negatiivisen koronatestin antaneisiin matkustajiin ollaan Pietilän mukaan yhteydessä ja heidätkin asetetaan karanteeniin.

– Linjaus siitä, että heidät asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin omaehtoisen karanteenin sijasta tuli meidän tietoomme vasta äskettäin.

Johtajaylilääkäri kertoo, että suuri osa lennon matkustajista on muualta Suomesta, mikä taas työllistää myös muiden kuntien tartuntatautiviranomaisia. Hän ei osaa sanoa, onko kaikki tartunnan saaneet saatu tavoitettua maanantain aikana.

Turun yliopistollisen keskussairaalan johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Testatuilla matkustajilla oli Pietilän mukaan hyvin paljon Suomen passeja, mutta hänen näppituntumansa on, että ne matkustajat, joilla on sukujuuria Balkanin alueella olivat positiivisen testin antaneiden joukossa yliedustettuina kantasuomalaisiin nähden.

Lennolla oli mukana myös lapsiperheitä, mutta siitä Pietilä ei osaa sanoa, onko positiivisia koronalöydöksiä sattunut myös lasten joukkoon. Se on hänen mukaansa kuitenkin helppo selvittää.

– Kaikkien passeista on valokopiot ja kaikkien henkilötiedot tiedossa.

Seuraava askel on Pietilän mukaan se, että viranomaiset testaavat kaikki huomenna Turkuun Skopjesta saapuvan lennon matkustajat. Riippumatta tuloksista kaikki asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

– Siinä on melkoinen urakka. Vaikka paperit olisi valmiiksi tehtyinä, niin ei Turun kokoisessakaan kaupungissa ole kovin montaa lääkäriä, joilla on valtuudet näitä tehdä.

Turun testauskapasiteettia Pietilä pitää hyvänä, vaikka sitä joudutaan todennäköisesti lisäämään kaikkialla Suomessa etenkin laboratorioiden osalta.

– Meille jäi lauantaina aika vähän varautumisaikaa hankkia henkilökuntaa näytteenottoa varten, kun kesälomakausikin on vielä käynnissä. Nyt lähdetään kuitenkin siitä, että huomenna hoidetaan huominen kone, ja sitten kone kerrallaan kunnes saamme pysyvämmän toimintamallin luotua.