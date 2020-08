Tiukka karanteeni koskee THL:n mukaan päivittäin noin tuhatta matkustajaa.

Omaehtoisen karanteenin aika on nyt ohi, kerrottiin hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantai-iltana. Jatkossa Suomeen ei-turvallisista maista saapujien täytyy jäädä kahden viikon koti- tai hotellikaranteeniin hallintopäätöksen voimalla. Jos rikkoo karanteenia, rangaistuksena voi olla sakko tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus.

– Se on sitten tilannekohtaista, ja juristit sen päättää, THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Kyllä lähtisin siitä, että jos tällainen hallintapäätös annetaan, niin sitä noudatetaan.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa ei otettu kantaa siihen, miten karanteenin toteutumista tullaan valvomaan.

Ei-turvallisia maita ovat kaikki maat, jotka eivät ole hallituksen laatimalla erityislistalla. Näistä maista Suomeen matkustajille toimitetaan etukäteen jo tieto karanteenista sekä pakkotestauksesta rajalla.

Tiukempi karanteeni otetaan Mika Salmisen ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan käyttöön, koska omaehtoista karanteenia ei ole noudatettu toiveiden mukaisesti.

– Koska se nyt ei näytä toimivan, niin tämä oli pakko ottaa käyttöön, Salminen sanoi.

– Omaehtoinen karanteeni on jäänyt joidenkin osalta toiveeksi, Kiuru totesi.

Mika Salminen.

Tartuntatautilaki mahdollistaa tiukemman karanteenin, joten uutta lainsäädäntöä ei tarvita. Tartuntatautilaki mahdollistaa myös rangaistuksen rikoslain terveydensuojelurikkomuksesta. Tarkkoja päivämääriä uuden karanteenin voimaantulosta ministereillä ei ollut antaa.

– Olen itse edellyttänyt, että niin pian kuin mahdollista, Kiuru sanoi.

Keväällä tiukempaa karanteenia ei Salmisen mukaan haluttu ottaa käyttöön, koska luotettiin omaehtoisen karanteenin puremiseen ja tilanne näytti paremmalta.

Koronatartuntojen lisäännyttyä viime aikoina kaikki tautitapaukset on käyty läpi. Niiden pohjalta huomattiin, että vaikka kotoperäisiäkin tartuntaketjuja on, monet sairastapauksista ovat ulkomailta peräisin. Erityisesti Pohjois-Makedonian Skopjesta ja Romanian Bukarestista oli saapunut monia, joilla on todettu koronatartunta.

Näin ollen viime päivinä saapuneet Skopjen- ja Bukarestin-koneet on päätetty testata. Skopjesta Turkuun tulleista matkustajista 24:lla 157:sta oli koronatartunta. Sen sijaan kenelläkään testatuista 65:sta Bukarestista saapuneesta ei ollut tartuntaa. Kaikki Skopjesta palanneet testattiin, mutta vain kaksi kolmannesta Bukarestin-palaajista.

– Totta kai Skopjen tilanne oli yllätys ja herätys, mutta asiaahan oli seurattu jo toista viikkoa, Mika Salminen sanoi.

Krista Kiurun mukaan Suomen tilanne on kiritystoimista huolimatta EU:n parhaimmistoa ja elämme yhä suvantovaiheessa tartuntojen suhteen, vaikka suunta onkin ollut ylöspäin.