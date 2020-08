Vaimon murhasta syytetty mies kiistää lavastuksen – hovioikeus katsoi videolta poliisin rekonstruktion

Helsingin hovioikeudessa käsitellään syyskuussa 2018 tapahtunutta naisen kuolemaa.

Vaimonsa murhasta käräjäoikeudessa tuomittu 33-vuotias irakilaismies kiistää yhä syytteen ja vaatii hovioikeudessa sen hylkäämistä.

Miehen mukaan nainen teki itsemurhan. Syyttäjän mukaan mies suunnitteli murhan ja yritti lavastaa sen näyttämään itsemurhalta.

– Hän on suunnitellut tekoa useiden päivien ajan. Kaksi päivää ennen tekoa hän on hankkinut köyden ja hansikkaat. Hän on pantannut yhteistä omaisuutta, ottanut pikalainoja ja tyhjentänyt tilit, aluesyyttäjä Mikko Larkia sanoi.

Nainen löydettiin kuoliaaksi kuristuneena hirrestä perheen kotoa Helsingin Mellunkylässä. Kuoleman jälkeen mies oli hakenut perheen lapset koulusta ja päiväkodista, ostanut lentoliput ja lähtenyt Irakiin. Hän palasi Suomeen puolitoista kuukautta myöhemmin, jolloin poliisi otti hänet kiinni.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Mustafa Joma Al-Kenamin elinkautiseen vankeuteen murhasta ja hautarauhan rikkomisesta.

Hovioikeudessa katsottiin maanantaina video poliisin rekonstruktiosta, jolla mallinnettiin miehen esitutkinnassa antamaa kertomusta.

Naisen kaulan ympärillä ollut köysi oli kiinni kahdessa katossa olleessa koukussa. Se oli kierretty koukkujen ympäri useaan kertaan.

Mies väitti poliisille, että hän oli keittiöjakkaran avulla kiertänyt köyttä auki koukkujen ympäriltä niin, että sai laskettua tämän maahan asentoon, josta nainen löydettiin. Hän oli kertomansa mukaan kannatellut naista toisella kädellä ja kiertänyt köyttä auki toisella.

Rekonstruktiossa kaksi konstaapelia ja miehen avustajana käräjäoikeudessa toiminut Ilkka Ukkonen kokeilivat onnistuuko temppu. Naisen osaa esitti pelastuslaitoksen 60-kiloinen harjoitusnukke.

Voimailutaustaiselta Ukkoselta köyden irrottaminen nukkea kannatellen onnistui varsin vaivattomasti, mutta konstaapeleilla oli suuria vaikeuksia.

Poliisimiehet kokeilivat myös, pystyisivätkö he nostamaan naisen roikkumaan katonrajaan asti. Kumpikaan ei siinä onnistunut. Syyttäjän mukaan mies oli yrittänyt nostaa naisen ylös asti, mutta voimat olivat loppuneet kesken.

Hovioikeus on varannut jutulle kolme käsittelypäivää ja yhden varapäivän. Tuomio annetaan myöhemmin.