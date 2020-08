Miksi vene kiihdytti väylälle? Miten lujaa huviveneeseen törmännyt kilpavene ajoi? Muun muassa nämä kysymykset ovat edelleen avoinna.

Hangossa lauantaina päivällä tapahtuneessa veneilyturmassa yksi ihminen kuoli ja yksi loukkaantui, kun kilpavene törmäsi katsojien veneeseen Poker Run -nimisessä veneilytapahtumassa.

Sunnuntaina poliisi tiedotti, että turmassa menehtyi alakouluikäinen lapsi.

Katsojien huvivene meni törmäyksessä pahaan kuntoon.

Ilta-Sanomat koosti tähänastiset tiedot turmasta sekä yhä avoinna olevat kysymykset.

Mitä tapahtui?

Tämän hetken tiedon mukaan tapahtumat alkoivat, kun läheltä maaliviivaa liikkeelle lähtenyt, väylälle kiihdyttänyt vene jätti jälkeensä peräaallon.

Kisavene lähestyi maalialuetta kovalla vauhdilla ja osui väylällä kiihdyttäneen veneen peräaaltoon, jonka seurauksena kisaveneen ohjaaja todennäköisesti menetti veneensä hallinnan. Kisavene muutti suuntaa peräaallosta juuri ennen törmäystä nopeusajoväylän pohjoispuolella sijainneeseen huviveneeseen.

Voit katsoa videon tapahtumista otsikon alla olevasta ruudusta.

Merivartioston mukaan onnettomuushetkellä kilpaveneessä oli yksi henkilö ja huviveneessä neljä.

Kilpailureitti ja turmapaikka kartalla.

Miksi ensimmäisenä kulkenut vene ajoi väylälle?

Syytä siihen, miksi ensin kulkenut vene kiihdytti veneväylälle ja kohti nopeusmittausaluetta, ei vielä tiedetä.

Ilta-Sanomien haastatteleman silminnäkijän Martti Kimsin mukaan onnettomuus tapahtui paikassa, jossa veneet kiihdyttävät vauhtiaan nopeusmittausta varten. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan onnettomuuspaikka sijaitsi noin 150 metriä maaliviivasta, joka Kimsin mukaan tarkoittaa nopeuden mittauspaikkaa.

Kims kertoi, että mittauspaikka oli merkitty väylälle kahdella poijulla.

– Paikalla oli rajavartioston kumiveneitä, jotka vahtivat etteivät ihmiset mene sinne väylälle. Poijuista matkaa yleisöön oli noin 10–15 metriä, hän sanoi.

Kimsin mukaan myös veneväylälle kiihdyttämään lähtenyt vene kuului Poker Run -tapahtuman osallistujiin. Hän kertoo ihmetelleensä kyseisen veneen reittivalintaa nopeusmittausalueelle.

Miten lujaa turmaan joutunut kisavene kulki?

Tarkkaa tietoa veneen nopeudesta ei ainakaan tällä hetkellä ole, mutta Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan turmaan joutuneen kisaveneen vauhti oli onnettomuushetkellä todella kova.

Kisavene turman jälkeen.

Onnettomuusveneestä julkaistujen kuvien perusteella kyseessä on Bernico Cat 26 -katamaraanivene, jollaiseen on mahdollista asentaa teholtaan jopa yli 900 hevosvoiman moottorit. Veneen nopeus voi korkeimmillaan nousta yli sataan solmuun eli yli 180 kilometriin tunnissa. Myös onnettomuusveneessä oli kaksi erittäin suuritehoista perämoottoria.

Olivatko järjestelyt kunnossa?

Yleisöä on hämmästyttänyt, miten Poker Run -tapahtumassa huolehdittiin turvaväleistä yleisöön.

– Siellä on ollut ihan oikein järjestetyt turvavälit yleisöön, Ilta-Sanomien haastattelema tapahtuman järjestäjä Petri Järvinen vakuutti lauantaina.

Kilpavene lensi ilmaan törmäyksen yhteydessä.

Ilta-Sanomat kysyi myös Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtajalta Veli-Pekka Nurmelta, onko viitteitä siitä, että kisan järjestäjien turvatoimet eivät olisi olleet riittävät ja yleisö olisi ollut liian lähellä kilpaveneitä.

– Tämä on tässä vaiheessa liian vahvasti sanottu, Nurmi totesi sunnuntaina.

– On selvää että me tarkastelemme tätä, mutta lopputulosta on vielä mahdotonta arvioida. Oleellista on, että tällaisen tapahtuman järjestäjien pitää etukäteisellä suunnittelulla ja toimenpiteillä varmistaa, ettei mitään tällaista ikävää tapahdu. Tässä ovat nyt kuviot pettäneet, ja sitä selvitellään että mitkä ja miksi.

F1-veneilijä Sami Seliön mukaan Hangon venetapahtuman järjestelyt eivät videoiden perusteella eronneet siitä, miten vastaavia tapahtumia maailmalla yleensä järjestetään.

Millä rikosnimikkeillä tapausta tutkitaan?

Tutkinnanjohtaja, komisario Markus Ramstedt Länsi-Uudenmaan poliisista kertoi sunnuntaina, että tapauksesta on laadittu rikosilmoitus rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kuolemantuottamus ja vammantuottamus. Rikosnimikkeet tarkentuvat esitutkinnan edetessä.

Ketkä tutkivat turmaa?

Tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta, ja lisäksi Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut alustavan tutkinnan. Alustavan tutkinnan valmistumisen jälkeen päätetään, onko tapahtuneesta tarkoitus käynnistää varsinainen onnettomuustutkinta.

Milloin asiasta saadaan lisää tietoa?

Otkesin johtajan Nurmen mukaan tapahtumien kulku tullaan todennäköisesti saamaan selville tämän viikon aikana, jonka jälkeen Otkes tiedottaa asiasta julkisuuteen. Poliisi on kertonut tiedottavansa tapahtuneesta lisää tänään maanantaina.