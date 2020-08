Kilpaveneilyn ammattilaiset Hangon turmasta: Vastaavissa tapahtumissa nähty pahojakin onnettomuuksia, mutta ei tällaista

F1-veneilijä Sami Seliön mukaan Hangon venetapahtuman järjestelyt eivät videoiden perusteella eronneet siitä, miten vastaavia tapahtumia maailmalla yleensä järjestetään.

Kilpaveneilyn ammattilaisten mukaan pelkkien videoiden perusteella on vaikea arvioida, noudatettiinko Hangon lauantaisessa Poker Run -tapahtumassa riittäviä turvavälejä.

F1-veneilijä Sami Seliö toteaa, etteivät minkäänlaiset standardit koske Poker Runin kaltaisia tapahtumia, koska kyseessä ei ole kilpailu.

– Videoiden perusteella mikään ei kuitenkaan näyttäisi eroavan siitä, miten tällaisia tapahtumia yleensä maailmalla järjestetään. Uskon, että järjestäjät ovat tehneet kaikkensa, Seliö toteaa.

Entinen kilpaveneilijä ja MM-mitalisti Tom Warelius puolestaan muistuttaa, että vesillä reittien merkitseminen on aina vaikeampaa kuin maalla.

– Turvavälien pitäisi olla riittäviä, ja turvaveneiden pitäisi valvoa niitä. Ja niin varmaan valvoivatkin. Videon perusteella on vaikea sanoa, mistä tämä onnettomuus johtui, hän selittää.

– Varsinkin tällaisilla satama- ja maalialueilla saattaa olla joskus vähän ahdasta. Jos vene ei ole ankkuroitu, voi se helposti lipua liian lähelle huomaamatta.

Tapahtumaan osallistunut valkoinen vene törmäsi katsojien veneeseen.

Poker Run -tapahtumassa sattui lauantaina onnettomuus, jossa tapahtumaan osallistunut vene törmäsi katsojien veneeseen. Onnettomuudessa kuoli yksi ihminen.

– Se vaikuttaa olleen monen sattuman summa. Erittäin ikävä tapaus ja huonoa tuuria. Videolta näkyy, että yksi vene kulkee radan sivussa ja aiheuttaa aallot, joihin radalla kulkeva vene sitten ajaa. En tiedä menettikö kuljettaja veneen hallinnan, mutta ainakin vene ajautuu pois väylältä ja menee leveäksi, Seliö selittää.

– Näyttää siltä, että vene laskeutuu hypyn jälkeen oikealle ponttoonilleen ja kuljettaja menettää hallinnan. Tuollaiset katamaraanit eivät pahemmin luista, vaan ne kääntyvät kuin raitiovaunut, Warelius kuvailee.

Onnettomuustutkintakeskus selvittää onnettomuuden syytä.

Kumpikaan ei muista, että vastaavia onnettomuuksia olisi sattunut aiemmin.

– Amerikoissa Poker Run -tapahtumissa on sattunut pahojakin onnettomuuksia, joissa kärsijöitä ovat olleet kuljettaja tai kyydissä olijat. Mutta en tiedä sellaisesta, missä katsojat olisivat joutuneet osallisiksi, Seliö kertoo.

Hangon Poker Runin järjestäjä Petri Järvinen vakuutti lauantaina IS:lle, että tapahtumassa huolehdittiin turvallisuudesta.

– Siellä on ollut ihan oikein järjestetyt turvavälit yleisöön, Järvinen totesi.

Seliön mukaan parhaatkaan järjestelyt eivät suojaa kaikilta onnettomuuksilta.

– Tällaista voi sattua, vaikka kuinka pidettäisiin turvallisuudesta huolta. Onhan näitä valitettavia onnettomuuksia tullut rallipuolellakin turva-alueista huolimatta. Se riski näissä on aina.

– Videoiden perusteella on turha tuomita järjestäjää tai muitakaan osallisia.

Näin tapahtumat etenivät: Väylälle ajaneen veneen peräaalto muutti kilpaveneen suuntaa

Sami Seliö on voittanut urallaan kaksi maailmanmestaruutta.

Seliön mukaan erilaiset järjestetyt tapahtumat ovat parempi vaihtoehto kuin veneilijöiden omatoiminen kisailu.

– Aina kun jotain järjestetään, niin se on varmasti turvallisempaa kuin se, että veneilijät itsekseen menisivät järjestämään jotain tällaista. Pelastushenkilökunta on lähellä, ja onnettomuuksiin on varauduttu.

Häntä kuitenkin harmittaa, että Hangon tapaus liitettiin aluksi kilpaveneilyyn.

– Ikävää, että nyt on syyllistetty kilpaveneilyä ja kaikkia nopeiden veneiden kuljettajia. Lehdissäkin aluksi puhuttiin, että onnettomuudessa olisi ollut mukana kilpavene, vaikka tapahtumalla tai veneellä ei ole mitään tekemistä kilpaveneilyn kanssa.

Seliö toteaa, että onnettomuudessa osallisena oli nopea ”siviilivene”, jollaisia vesillä näkee nykyään yhä enemmän.

– Venemaailmassa vauhdit ovat kasvaneet äärettömän paljon viime vuosina. Perämoottorivalmistajat tekevät tehokkaampia veneitä ja ihmiset ostavat niitä.

Ilmiö ei ole Seliön mukaan itsessään ongelma, kunhan ihmiset tietävät, mihin ryhtyvät.

– Pitää muistuttaa ja toivoa, että nopeita veneitä ostavat ihmiset osaavat käyttää niitä. Kuskilla on iso vastuu aivan samalla tavalla kuin autojen kanssa. Rahalla ei saa käsiä.

Sekä Seliö että Warelius haluavat esittää suruvalittelunsa onnettomuuden uhrin omaisille.