Silminnäkijä: Katsojat ihmettelivät väylälle ajaneen veneen liikkeitä – Hangon kisaveneillä hurja vauhti onnettomuuspaikalla

Paikalla olleen katsojan mukaan väylällä oli myös merivartioston veneitä valvomassa liikennettä.

Hangon veneturman silminnäkijä vahvistaa, että onnettomuus saattoi aiheutua väylälle ajaneen veneen peräaallosta, jonka seurauksena kisaveneen ohjaaja menetti veneensä hallinnan. Turmaa tutkiva Onnettomuustutkintakeskus tiedotti sunnuntaina kisaveneen muuttaneen suuntaa väylälle kiihdyttäneen veneen peräaallosta juuri ennen törmäystä.

Espoolainen Martti Kims seurasi tapahtumia veneestä väylän vastakkaiselta puolelta.

– Vene hyppäsi kerran ja laskeutui alas vähän sivukulmassa veteen, jonka jälkeen se otti suunnanmuutoksen sitä yleisön venettä kohti. Näytti siltä, että kuskilla ei ollut siinä vaiheessa käytännössä mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä venettä, se oli ihan vietävissä, hän kuvailee.

Kimsin mukaan onnettomuus tapahtui paikassa, jossa veneet kiihdyttävät vauhtiaan nopeusmittausta varten. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan onnettomuuspaikka sijaitsi noin 150 metriä maaliviivasta, joka Kimsin mukaan tarkoittaa nopeuden mittauspaikkaa.

– Mittauspaikka oli merkitty väylälle kahdella poijulla. Paikalla oli rajavartioston kumiveneitä, jotka vahtivat etteivät ihmiset mene sinne väylälle. Poijuista matkaa yleisöön oli noin 10–15 metriä.

Onnettomuustutkintakeskuksen julkaisema kuva turmaveneestä.

Kimsin mukaan myös veneväylälle kiihdyttämään lähtenyt vene kuului Poker Run -tapahtuman osallistujiin. Hän kertoo ihmetelleensä kyseisen veneen reittivalintaa nopeusmittausalueelle.

– Suurin osa nopeusmittauksiin osallistuneista veneistä meni sinne suoran päähän, josta lähtivät sitten merkistä ajamaan sitä nopeutta. Ihmiset alkoivat ihmetellä, miksi vene ajaa siitä edustalta, vaikka tiedettiin että nopeusmittaukset olivat käynnissä.

Kims sanoo veneen kuljettajan painaneen kiihdyttäessään reilusti kaasua, muodostaen paikkaan voimakkaan ristiaallokon.

– Jos vene olisi leikannut suoraan väylän yli, olisi aalto tullut suoraan edestä päin, eikä se olisi ollut niin suuri ongelma. Mutta sivusta tullessa se aiheutti tällaisen ristiaallon.

Espoolainen Martti Kims näki näki Hangin veneonnettomuuden lähietäisyydeltä.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan turmaan joutuneen kisaveneen vauhti on ollut onnettomuushetkellä todella kova. Onnettomuusveneestä julkaistujen kuvien perusteella kyseessä on Bernico Cat 26 -katamaraanivene, jollaiseen on mahdollista asentaa teholtaan jopa yli 900 hevosvoiman moottorit. Veneen nopeus voi korkeimmillaan nousta yli sataan solmuun eli yli 180 kilometriin tunnissa.

Myös onnettomuusveneessä oli kaksi erittäin suuritehoista perämoottoria. Poker Run -tapahtuman Facebook-sivun mukaan samantyyppinen vene oli aiemmassa tapahtumassa saavuttanut yhdellä perämoottorilla 110 kilometrin tuntinopeuden. Tapahtuman verkkosivujen mukaan vuonna 2019 nopein vene kulki 111,23 solmua eli yli 205 kilometriä tunnissa.

Onnettomuutta edeltäneiden tapahtumien nopeus ei Kimsin mukaan välity täysin tilanteesta kuvatuilla videoilla. Hän sanoo väylälle leikanneen veneen ehtineen lähestyneen kisaveneen alta pois hyvin täpärästi.

– Videolla tapahtumat näyttävät jollakin tapaa hidastetuilta, mutta paikan päällä näki että se oli sekunneista kiinni.