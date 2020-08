Näin tapahtumat etenivät Hangon turmassa: Väylälle ajaneen veneen peräaalto muutti kilpaveneen suuntaa

Onnettomuustutkintakeskus tutkii kolmen veneen liikkeitä ennen Hangon veneturmaa.

Onnettomuustutkintakeskus kertoo jatkavansa Hangon lauantaisen veneturman alustavaa tutkintaa ja valmistelee tutkintaryhmän nimeämistä käynnistääkseen varsinaisen tutkinnan. Turmassa kuoli yksi ihminen ja toinen loukkaantunut on sairaalahoidossa.

Katsojia kuljettanut huvivene meni törmäyksessä pahaan kuntoon.

Tutkinta keskittyy erityisesti yleisötapahtumien järjestämistä koskeviin turvallisuuskysymyksiin. Otkesin mukaan sitä kiinnostavat tutkinnassa erityisesti kolmen veneen liikkeet: nopeusajoväylälle aaltoja aiheuttaneen veneen liikkeet, yleisöveneeseen törmänneen kisaveneen liikkeet sekä törmätyn yleisöveneen asema ja liikkeet.

Onnettomuustutkintakeskuksen julkaisema kuva onnettomuudessa osallisena olleesta kisaveneestä turman jälkeen.

Otkes kertoo, että tähänastisen tiedon mukaan tapahtuma alkoivat, kun läheltä maaliviivaa liikkeelle lähtenyt vene jätti peräänsä peräaallon. Kisavene lähestyi maalialuetta kovalla vauhdilla ja osui noin 150 metrin päässä maaliviivasta veneen peräaaltoon muuttaen suuntaansa kohti nopeuasajoväylän pohjoispuolen yleisöveneitä. Tämän jälkeen kisavene osui yhden yleisöveneen kylkeen viistosti.

Kaiken kaikkiaan tapahtumat kestivät noin minuutin.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi vahvisti jo aiemmin Ilta-Sanomille tutkinnan olevan kiinnostunut erityisesti kolmen veneen sijainnista ja liikkeistä.

– Tässä kohtaa meitä kiinnostavat kolmen veneen asema ja liikkeet. Tietysti katsomme myös muita veneitä, niin kilpailuun osallistuneita kuin yleisöveneitäkin. Onnettomuusveneiden lisäksi lähistöllä on ollut paljon muitakin veneitä, ja vaikuttaa olleen ihan tuurista kiinni mihin veneeseen kilpavene on sitten osunut, Nurmi totesi.

Hän myös viittasi haastattelussa siihen, että moottoriurheilutapahtumassa yleisö haluaa usein olla mahdollisimman lähellä kilpailun tapahtumia, joka saattaa olla riski katsojien turvallisuuden kannalta. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan voida sanoa, että kisan järjestäjien turvajärjestelyt olisivat pettäneet turvaetäisyyksien osalta.

– Tämä on tässä vaiheessa liian vahvasti sanottu. On selvää että me tarkastelemme tätä, mutta lopputulosta on vielä mahdotonta arvioida. Oleellista on, että tällaisen tapahtuman järjestäjien pitää etukäteisellä suunnittelulla ja toimenpiteillä varmistaa, ettei mitään tällaista ikävää tapahdu. Tässä ovat nyt kuviot pettäneet, ja sitä selvitellään että mitkä ja miksi.