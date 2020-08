Onnettomuustutkijat selvittävät kolmannen veneen osuutta turmaan – aiheuttiko peräaalto kilpaveneen riistäytymisen hallinnasta?

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo tutkijoiden saaneen runsaasti videomateriaalia onnettomuudesta, joka helpottaa tutkintaa.

Hangon lauantaisen kilpaveneturman tutkinnassa ollaan edistytty, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi. Yksi ihminen kuoli ja yksi loukkaantui, kun tehokas kilpavene törmäsi katsojien käyttämän veneen kanssa Poker Run -veneilytapahtumassa.

– Tutkinta on edennyt hyvin. Tämä traaginen tapahtuma on tutkinnan näkökulmasta siinä mielessä kiitollinen, että paikalla oli paljon yleisöä, sää oli onnettomuushetkellä hyvä ja kuten tiedämme, nykyisin ihmiset tallentavat tapahtumia kännyköillään ja erilaisilla laitteilla, Nurmi sanoo.

Nurmen mukaan tapahtumia ollut tallentamassa katsojien lisäksi myös ammattikuvaajia, joilta on saatu erittäin korkeatasoista kuvamateriaalia onnettomuudesta.

– Olemme saaneet ja olemme saamassa varsin paljon tallenneaineistoa, ja tapahtumien kulku tulee varmasti selvitettyä niiden perusteella. Tallenteet ovat meille arvokkaita, sillä silminnäkijäkertomukset ovat aina epävarmoja ja usein myös keskenään ristiriitaisia.

Myös Ilta-Sanomien toimituksella on hallussaan runsaasti lukijoiden lähettämää kuva- ja videomateriaalia onnettomuushetkestä. Yhdellä videolla nähdään, kuinka suuri moottorivene ajaa kilpaveneiden käyttämän väylän poikki vain sekunteja ennen kilpaveneen saapumista paikalle.

Yllä olevalta videolta voi katsoa onnettomuutta edeltävät hetket.

Kilpavene näyttää videolla hyppäävän ilmaan ja kallistuvan voimakkaasti oikealle ennen kuin törmää väylän oikealla puolella olevaan huviveneeseen.

Kilpavene heittelehti voimakkaasti aallokossa ennen törmäystä.

Nurmen mukaan onnettomuusveneiden lisäksi tutkijat ovat kiinnostuneita myös yhden ulkopuolisen veneen liikkumisesta.

– Tässä kohtaa meitä kiinnostavat kolmen veneen asema ja liikkeet. Tietysti katsomme myös muita veneitä, niin kilpailuun osallistuneita kuin yleisöveneitäkin. Onnettomuusveneiden lisäksi lähistöllä on ollut paljon muitakin veneitä, ja vaikuttaa olleen ihan tuurista kiinni mihin veneeseen kilpavene on sitten osunut.

Kaksi tutkittavista veneistä ovat onnettomuudessa osallisena olleet veneet, mutta mikä on kolmas vene joka tutkijoita kiinnostaa?

– Tässä vaiheessa en oikeastaan haluaisi tarkentaa asiaa sen kummemmin. Selvää on, että kaksi näistä veneistä ovat ne jotka osuivat toisiinsa.

Meillä on video, jossa iso moottorivene kulkee väylän poikki juuri ennen onnettomuutta, ja näyttää siltä että kilpavene hyppää ilmaan juuri ennen onnettomuutta. Kiinnostaako teitä tämän videolla näkyvän moottoriveneen liikkuminen onnettomuuspaikalla?

– Silloin kun nopeudet ovat kovia, niin myös hyvin pienet epäjatkuvuudet voivat vaikuttaa aika rajusti siihen liikkeeseen. Tämä varmaan vastaa tuohon kysymykseen.

Nurmen mukaan veneilytapahtumissa sattuvat onnettomuudet ovat erittäin harvinaisia, eikä Otkes ole aikaisemmin tutkinut vastaavaa turmaa. Hän vertaa tapahtunutta autourheilun yleisötapahtumissa sattuneisiin turmiin, joita on tapahtunut viime vuosina jonkin verran.

– Näissä tapauksissa on ollut keskeistä arvioida sitä, kuinka tapahtuman järjestäjä on hoitanut oman riskienhallintatoimintansa, kuinka riskitekijät on tunnistettu etukäteen ja mihin toimiin on ryhdytty niiden hallinnassa pitämiseksi.

Moottoriurheilutapahtumien luonteeseen kuuluu pohdinta yleisön turvallisesta sijoittumisesta.

– Yleisö haluaa tavallisesti olla mahdollisimman lähellä, ja jos noudatetaan reiluja turvaetäisyyksiä, niin yleisö on tyytymätön. Tätä me arvioimme tutkinnassa.

Onko siis viitteitä siitä, että kisan järjestäjien turvatoimet eivät olisi olleet riittävät ja yleisö olisi ollut liian lähellä kilpaveneitä?

– Tämä on tässä vaiheessa liian vahvasti sanottu. On selvää että me tarkastelemme tätä, mutta lopputulosta on vielä mahdotonta arvioida. Oleellista on, että tällaisen tapahtuman järjestäjien pitää etukäteisellä suunnittelulla ja toimenpiteillä varmistaa, ettei mitään tällaista ikävää tapahdu. Tässä ovat nyt kuviot pettäneet, ja sitä selvitellään että mitkä ja miksi.

Nurmen mukaan tutkijoilla on käsitys esimerkiksi kilpaveneen nopeudesta onnettomuushetkellä, mutta hän ei kommentoi asiaa tässä vaiheessa enempää. Poker Run -tapahtuman järjestäjä Petri Järvinen korosti IS:lle lauantaina, ettei alueella ole ajettu kilpaa, vaan veneiden nopeutta on mitattu tutkalla.

– Siellä on ollut ihan oikein järjestetyt turvavälit yleisöön, Järvinen vakuutti.

Sunnuntaina Järvinen kertoi tapahtuman järjestäjien antavan viranomaisille kaiken avun sekä kaiken heidän saamansa visuaalisen materiaalin onnettomuuden selvittämiseksi.

Nurmen mukaan tapahtumien kulku tullaan todennäköisesti saamaan selville ensi viikon aikana, jonka jälkeen Otkes tiedottaa asiasta julkisuuteen. Alustavan tutkinnan valmistumisen jälkeen päätetään, onko tapahtuneesta tarkoitus käynnistää varsinainen onnettomuustutkinta.

Jos täysi onnettomuustutkinta päätetään aloittaa, tulee se kestämään kuukausia. Tämä johtuu siitä, että varsinaisen onnettomuuden tapahtumien lisäksi keskuksen tehtävänä on kerätä tietoa turmaan johtaneista taustatekijöistä ja esimerkiksi pelastustöiden ja muun viranomaistoiminnan onnistumisesta.

Onnettomuustutkintakeskuksen lisäksi myös poliisi tutkii tapahtunutta. Poliisi on kertonut tiedottavansa asiasta lisää maanantaina.

Näitkö onnettomuuden? Ota yhteyttä IS:n toimitukseen sähköpostilla uutiset@iltasanomat.fi tai Whatsappilla 040 660 9019.