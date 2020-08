THL päivitti karanteeniohjeita: Suositus voimassa negatiivisesta koronatestistä riippumatta

Negatiivinen testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saa tartunnan tai tartunta on itämässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt ohjeistuksen omaehtoisesta karanteenista matkustajille. Ohjeistuksessa huomautetaan, että omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa silloinkin, kun olet saanut negatiivisen testituloksen koronatestissä. Testitulos kertoo tilanteesta vain testaushetkellä, eikä poissulje sitä, että tartunnan saa testin ottamisen jälkeen tai sitä, että tartunta on itämässä.

Omaehtoista karanteenia ei vaadita matkustajilta, jotka tulevat Euroopan maista Italiasta, Kreikasta, Maltalta, Saksasta, Slovakiasta, Unkarista, Liechtensteinista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Kyprokselta, Irlannista, San Marinosta ja Vatikaanista. 9. elokuuta asti omaehtoista karanteenia ei vaadita myöskään Alankomaista, Andorrasta ja Belgiasta palanneilta.

Euroopan ulkopuolisista maista matkustusrajoitukset eivät koske Georgiaa, Japania, Uutta-Seelantia, Ruandaa, Etelä-Koreaa, Thaimaata, Tunisiaa, Uruguayta ja Kiinaa.

Kaikissa muissa kuin yllä mainituissa maissa matkustusrajoitukset ovat voimassa. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muihin kuin yllä mainittuihin maihin.

Seuraavista Euroopan maista Suomeen saapuville suositellaan 14 päivän omaehtoista karanteenia: Ruotsi, Espanja, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Tsekin tasavalta, Itävalta, Sveitsi, Slovenia, Bulgaria, Kroatia, Romania, Iso-Britannia ja Monaco. 10. elokuuta alkaen omaehtoista karanteenia suositellaan myös Alankomaista, Andorrasta ja Belgiasta Suomeen palaaville.

Ohjeistuksessa kerrotaan, että omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa silloinkin, kun paluumatka kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan. Työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle ei suositella mentävän. Sen sijaan välttämätön liikkuminen esimerkiksi lääkäriin on mahdollista turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käyminen ei ole välttämätöntä liikkumista.

Karanteeniaikana lasten ei suositella osallistuvan varhaiskasvatukseen. Perusopetuksessa lapsille suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä.

Julkisen liikenteen käyttöä tulee välttää.

Hallituksen tekemät päätökset matkustusrajoituksista ovat voimassa 10.8.–8.9.2020. Tilannetta tarkastellaan noin kahden viikon välein.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Myös Suomen kansalaisen perheenjäsenet pääsevät maahan kansallisuudesta riippumatta.