Alaston mies polulla keskeytti Sinin metsä­retken – puuhun kiinnitetty lappu paljasti mistä on kyse: ”Vastaan alkoi tulla aika mielen­kiintoista näkyä”

– Ajattelimme ensin että siellä on mustikanpoimijoita, Sini kertoo.

Pirkanmaalla Ylöjärvellä sijaitsevaan Riuttaskorven virkistysmetsään retkeilemään eilen suunnannut Sini koki paikalle saavuttuaan yllätyksen, jonka seurauksena kierros luonnon rauhassa jäi haaveeksi.

– Meidän oli tarkoitus mennä sinne vähän virkistäytymään ja kiertämään siellä oleva luontopolku, hän kertoo.

– Paikka ei ole niin tunnettu, ja vieressä on Seitsemisen kansallispuisto, jonne ihmiset yleensä suuntaavat. Yleensä siellä saa olla ihan luonnon rauhassa.

Tällä kertaa parkkipaikalla vastassa oli kuitenkin runsaasti autoja, asuntoautoja ja asuntovaunuja, joita oli Sinin mukaan kaikkiaan parisenkymmentä.

– Kaikki eivät olleet niin sanotusti ihan priimakamaa, ja osa oli esimerkiksi Latvian kilvissä. Ajattelimme ensin että siellä on mustikanpoimijoita.

Luontopolulla vastaan tuli ensin riippumattomajoitusta ja telttoja. Hieman edempänä puuhun oli kiinnitetty kyltti, jossa viitattiin Rainbow-hippiyhteisön kokoontumiseen alueella.

– Kun jatkettiin siitä vielä vähän eteenpäin, niin vastaan alkoi tulla aika mielenkiintoista näkyä. Siellä oli pyykkinaruilla vaatteita kuivumassa ja alaston ihminen polulla. Olisimme joutuneet kulkemaan ihan siitä telttojen vierestä, ja päätimme sitten kääntyä takaisin.

Viestin mukaan neljän viikon mittainen tapahtuma on järjestetty yhteisymmärryksessä Metsähallituksen kanssa. Sinin mielestä on outoa, että valtio tukee tämänkaltaista tapahtumaa. Hänen mukaansa polun ympärillä esimerkiksi haisi ulosteelta.

– Ihmettelimme vähän sitä, että kyse on kuitenkin koko perheen virkistäytymispaikasta.

Puuhun kiinnitettyyn kylttiin kirjoitettuun puhelinnumeroon vastaa Matti Aalto, joka vahvistaa, että kyseessä on Rainbow-yhteisön kokoontuminen. Aalto harmittelee sitä, jos joku luonnossa liikkuja on kokenut leirin tai sen osallistujat häiritseviksi.

– Mehän olemme hirveän iloisia, jos paikalliset rohkenevat tulla tänne meidän leiriimme. Ilman muuta tänne saa tulla, ja tästä saa kävellä ohitse. Emme halua mitenkään varata tätä tilaa itsellemme, mutta ymmärrämme, että tällainen näky metsän keskellä voi vähän ihmetyttää.

Matti Aalto vahvistaa, että kyseessä on Rainbow-yhteisön kokoontuminen.

Rainbow-yhteisön juuret ovat 1960-luvun hippiliikkeessä, jonka henkeä vaalitaan ympäri maailmaa järjestettävissä kokoontumisissa. Tapahtumat keräävät paikalle vaihtoehtokulttuureista ja yhteisöllisyydestä kiinnostunutta väkeä esimerkiksi joogaamaan ja laulamaan yhdessä.

Edellisen kerran yhteisö oli Suomessa otsikoissa elokuussa 2010, kun Leppävirran Paukarlahdessa järjestettiin vuosittain eri maissa pidettävä päätapahtuma Rainbow Gathering, joka veti Pohjois-Savoon tuhansia osallistujia ympäri maailman. Myös tuolloin keskustelua herättivät leirin mahdollisesti aiheuttama häiriö, osallistujien alastomuus ja yhteisön lahkomainen luonne.

Aallon mukaan tapahtumaan osallistuvat etsivät harmoniaa ja vapautta ja vastustavat kaupallista toimintaa.

– Olemme täällä kuukauden ajan yhdessä ilman elektroniikkaa ja omavaraisuuteen pyrkien. Laitamme ruokaa yhdessä, ja pyrimme välttämään rahankäyttöä ruoan jälkeen kerättävää pientä kolehtia lukuun ottamatta. Tarkoituksena on keskittyä hetkeksi yhteisölliseen yhdessä olemiseen luonnon rauhassa kaiken kiireen keskellä.

Tapahtuma on kaikille ihmisille avoin, ja mukana on kaikenikäistä väkeä pikkulapsista vanhuksiin saakka. Aallon mukaan tällä hetkellä leiriläisiä on paikalla vajaat sata. Parhaimmillaan metsään oli kerääntynyt noin 150 ihmistä.

Aalto kertoo osallistujia olevan Suomen lisäksi myös ulkomailta Etelä-Eurooppaa myöten. Osa viettää leirissä viikkoja, toiset tulevat sinne vain viikonlopuksi.

– Kokoontuminen on herättänyt myös suomalaisten kiinnostuksen. Meilläkin alkaa olla ihmisiä, jotka ovat olleet mukana näissä tapahtumissa vuosikausia ja haluavat tulla aina uudestaan.

Koronakriisin aikana kansainväliset leirit ovat herättäneet huolta joidenkin maiden viranomaisissa. Heinäkuussa Viron terveysvirasto keskeytti pienessä virolaiskylässä alkaneen Rainbow-leirin koronavaaran vuoksi. Aallon mukaan Ylöjärven leirillä on väkeä muun muassa Virosta, Italiasta ja Espanjasta.

Osa osallistujista viihtyy leirillä ilman vaatteita, minkä vuoksi tapahtumia on mediassa nimitetty joskus nudistileireiksi. Aallon mukaan alastomuus ei ole mikään edellytys, vaan jokainen osallistuja saa valita itselleen mukavimman asusteen.

– Alastomuuteen suhtaudutaan hyväksyvästi, ja osa kokee miellyttäväksi olla niin sanotusti ilman rihman kiertämää luonnon äärellä. Pyrimme luomaan sellaisen tilan, jossa ihmiset voivat olla vapaasti niin kuin itse haluavat ja aidosti omina itsenään, hän selittää.

– Mutta esimerkiksi ensimmäisellä viikolla täällä oli vähän viileämpää, eikä täällä silloin paljon alastomia ihmisiä näkynyt. Aurinkoisena päivänä etenkin tuolla rannassa ihmiset saattavat käydä uimassa ihan luonnontilassa.

Metsähallituksen yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala kertoo järjestäjien hakeneen kesäkuun lopussa lupaa 50–100 hengen kokoontumiselle. Riuttaskorven alue ei ole luonnonsuojelualuetta vaan virkistysmetsää, jossa leirejä voi järjestää maanomistajan luvan kanssa.

– Lupaa haettaessa kysytään aina tietyt asiat, esimerkiksi että miten jätehuolto aiotaan järjestää.

Vuopalan mukaan metsässä alasti kulkeminen on jokaisen itsensä päätettävissä.

– Siinä lupahakemuksessa ei kysytä, että ovatko osallistujat pukeutuneita vai eivät. Monet retkeilijät kulkevat aika vähissä vaatteissa, jos hyttysiä ei ole. Lain mukaan sukupuolisiveyttä ei saa rikkoa, mutta nudismi tai alasti oleminen esimerkiksi mökillä ei sinänsä riko mitään pykälää. Suomessa ollaan aika joustavia siinä, että ihminen saa olla missä varustuksessa tahansa.

Metsässä vieraillut patikoitsija myös valitteli IS:lle käymälän hajusta leirin läheisyydessä ja epäili sen jätehuollon olevan puutteellinen. Aallon mukaan leirille on järjestetty esimerkiksi kierrätyspisteet ja kompostikäymälät. Metsähallituksen edustaja oli juuri luvannut toimittaa alueelle säkkejä käymälöiden tyhjentämiseen.

– Siivoamme aina jälkemme ja mieluiten jättäisimme paikan parempaan kuntoon, kuin missä se oli tullessamme.