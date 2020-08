Yksi menehtyi, Otkes aloittanut tutkinnan Hangon veneturmasta – järjestäjän mukaan turvaväleistä yleisöön huolehdittiin

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut tutkinnan venetapahtumassa sattuneesta onnettomuudesta, jossa menehtyi yksi ihminen.

Hangon edustalla Poker Run -veneilytapahtumasta otetulla videolla näkyy, kuinka kisaveneet ajavat kovaa vauhtia huviveneiden välissä. Hurjannäköisellä videolla suurikokoinen kisavene lentää voimalla ilmaan törmäyksen jälkeen.

Suomenlahden merivartioston mukaan kilpavene ja huvivene törmäsivät tapahtumassa toisiinsa. Onnettomuudessa loukkaantui kaksi henkilöä, joista toinen vakavasti. Hän menehtyi saamiinsa vammoihin, poliisi tiedotti myöhemmin. Toinen loukkaantuneista on sairaalahoidossa.

Merivartioston mukaan onnettomuushetkellä kilpaveneessä oli yksi henkilö ja huviveneessä neljä. Molemmat loukkaantuneet olivat huviveneestä.

Onnettomuuden jälkeen tapahtuma keskeytettiin. Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on aloittanut Hangon tapahtumista alustavan tutkinnan.

– Paikkatutkijat ovat menossa tänään paikalle, kertoo OTKESin viestintäpäällikkö Tiina Bieber.

Yleisöä on hämmästyttänyt, miten Poker Run -tapahtumassa huolehdittiin turvaväleistä yleisöön.

– Ensinnäkin täällä ei ole ajettu kilpa- vaan reittiveneitä. Meillä on nopeusmittaus alueella, joka on suljettu nopeusajolle. Siellä on sattunut onnettomuus. Tällä hetkellä odotamme lisätietoa viranomaisilta, Poker Run -tapahtuman järjestäjä Petri Järvinen sanoo.

Huviveneen kyydissä oli onnettomuushetkellä neljä ihmistä.

Järvinen korostaa, ettei alueella ole ajettu kilpaa, vaan veneiden nopeutta on mitattu tutkalla.

– Siellä on ollut ihan oikein järjestetyt turvavälit yleisöön, Järvinen vakuuttaa.

Tilannehuone raportoi keskisuuresta vesiliikenneonnettomuudesta kello 12.48.