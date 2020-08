Professori arvostelee presidentin lausuntoa ala-arvoiseksi – ”Häpeä, Tarja Halonen”

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund toivoisi poliitikoilta varovaisuutta. Hänen mukaansa koronakeskustelu on ollut Suomessa Ruotsia halveksivaa.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund pitää harmittavana sitä, että suomalaisten päättäjien puheisiin on hiipinyt jatkuva Ruotsin piikittely sen koronatilanteesta.

Asia nousi Grönlundin mieleen jälleen, kun presidentti Tarja Halonen puhui Ylen politiikkaradiossa siitä, kuinka koronatilanteessa parhaiten näyttäisivät selvinneet maat, joilla on naisjohtaja.

– Meidän läntinen naapurimaamme Ruotsi ei näytä pärjäävän tässä tarkastelussa kovin hyvin, mutta siellä ovat miehet johdossa, Halonen sanoi Ylen haastattelussa.

Grönlundin silmiin kommentti särähti ja hän päättikin twiitata asiasta.

– Suomi näköjään taas vaalii naapurisuhteitaan. Nyt vuorossa ex-pressa. Mikä kansallismielinen paatos meillä oikein on menossa? Ala-arvoista käytöstä pandemian keskellä. Häpeä, Tarja Halonen, Grönlund twiittasi.

Ilta-Sanomille lomalta vastannut Grönlund sanoi, että näki asian twiitin arvoisena.

– Keskustelun sävy on ollut jatkuvasti Ruotsia halveksiva ja väheksyvä. Tässä on päällä pandemia, jonka loppua ei näy. Luvut kehittyvät valitun strategian mukaan eri tahdissa, ja erilaisia asioita tapahtuu. Ihmettelen, mikä tarve on sivaltaa tärkeintä naapuria. En ole nähnyt samanlaista kritiikkiä esimerkiksi Venäjää kohtaan.

Åbo Akademin professori Kimmo Grönlund arvostelee Tarja Halosen puheita.

Professori muistuttaa, että tilanne voi kehittyä vielä mihin suuntaan vain. Jos tilintekoa on pakko tehdä, se tulisi hoitaa vasta pandemian päätyttyä. Tuolloin taas pitää huomioida kuolleisuuden ja sairastuvuusluvun lisäksi myös muut koronan sivuvaikutukset.

– Kun leikkauksia on siirretty, syövät ovat päässeet pahemmiksi, alkoholin käyttö on lisääntynyt, mielenterveysongelmia voi nousta ja niin edelleen. Näitä pitää tarkastella kuolleisuuden ohella.

Aiemmin kesällä Grönlund kritisoi Ruotsin piikittelystä tasavallan presidentti Sauli Niinistöä.

– Toivoisin, että johtavat poliitikot olisivat hyvin varovaisia arvostellessaan muita maita.

– Ei ole mielestäni hyvä, että entinenkään presidentti tällä tavoin arvostelee tärkeintä naapurimaata, sillä kyllähän näitä lausuntoja luetaan.

Grönlund painottaa, että Ruotsissa ihmetellään jo nyt naapurimaiden politiikkaa ja päätöksiä pitää rajat suljettuina. Esimerkiksi Etelä-Ruotsin skånelaiset ovat olleet hämmästyneitä siitä, etteivät pääse Tanskaan, vaikka Tanskan Sjællandin alueella koronatilanne on jopa huonompi.

Sen sijaan kööpenhaminalaiset pääsevät Ruotsiin.

Grönlund haluaisi, että Pohjoismaat vetävät paremmin yhtä köyttä ja sopivat koronatoimista, sillä monilla alueilla elämä ylittää valtioiden rajat.

Grönlund ei myöskään purematta niele Halosen mainintaa siitä, että Ruotsissa olisi yksiselitteisesti miehet johtavissa asemassa pandemian torjunnassa.

– En tiedä mihin tämä ”feminismikortti” viittaa. Pääministeri ja valtion epidemiologi ovat miehiä, mutta sosiaali- ja terveysministeri on nainen kuten myös ulkoministeri ja valtiovarainministeri. Ei kai se ole ihan yksioikoista.

– Ehkä Halonen yritti olla humoristinen, mutta se ei näyttäytynyt siltä ulospäin.