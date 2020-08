Törmäyksessä on loukkaantunut kaksi henkilöä. Toinen heistä on loukkaantunut vakavasti.

Kaksi venettä on törmännyt toisiinsa Hangon edustalla Poker Run -veneilytapahtumassa.

Suomenlahden merivartiosto tiedottaa, että kilpavene ja huvivene törmäsivät vakavin seurauksin.

– Kyseessä on kahden veneen yhteentörmäys jossa on loukkaantunut kaksi henkilöä, toinen heistä vakavasti, kertoo Suomenlahden merivartioston yleisjohtaja Tommi Salopelto IS:lle.

Kilpavene lensi ilmaan törmäyksen yhteydessä.

– Pelastustoimet ovat tällä hetkellä käynnissä. Tiedotamme enemmän kun tilanne tapahtuma-alueella on saatu selväksi.

Merivartioston mukaan onnettomuushetkellä kilpaveneessä oli yksi henkilö ja huviveneessä neljä. Molemmat loukkaantuneet olivat huviveneestä.

Huviveneen kyydissä oli onnettomuushetkellä neljä ihmistä.

Tilannehuone raportoi keskisuuresta vesiliikenneonnettomuudesta kello 12.48. Onnettomuuden pelastustyöt ovat merivartioston mukaan käynnissä.

Pelastustöihin osallistuu lukuisia yksiköitä Suomenlahden merivartiostosta, poliisista, pelastuslaitokselta sekä vapaaehtoisesta meripelastusseurasta. Tehtävään on hälytetty myös lääkärihelikopteri sekä Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri.

Törmäyksen toisena osapuolena oli huvivene.

Poker Run -tapahtuman järjestäjä Petri Järvinen kertoi Ilta-Sanomille, että tapahtuma on keskeytetty.

Paikalle on hälytetty myös lääkärihelikopteri.

– Tapahtuma on keskeytetty ja kaikki reittiveneet palautuvat tällä hetkellä satamaan. Tiedotamme lisää, kun saamme viranomaistietoa siitä, mitä on oikeasti tapahtunut ja mikä on asianomaisten tilanne.

Törmäykseen joutuivat kilpavene ja katsojan pienempi vene, joka näkyy lukijan kuvissa.