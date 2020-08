Pakkomahdollisuus koronatesteihin täytyy saada, STM:n valmiusjohtaja sanoo IS:lle.

Perjantai-iltana Romanian Bukarestista Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuneet matkustajat saivat kunnian olla ensimmäiset matkustajat, jotka ohjattiin suoraan koronavirustesteihin.

Lopputulos oli kuitenkin pettymys. Jopa kolmasosa kieltäytyi testistä, sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas kertoo IS:lle.

Kieltäytyminen oli tehty mahdolliseksi syystä. Tulokas totesi viranomaisten haluavan nähdä, kuinka moni menee testeihin vapaaehtoisesti ja tarvitaanko kovempia toimia.

Jatkossa testeistä on tulossa kuin poliisiratsia, josta ei niin vain kieltäydytäkään, Tulokas sanoo.

– Näin ei tosiaan voi tapahtua jatkossa. Pakkomahdollisuus täytyy saada.

Tartuntatautilain 16. pykälän nojalla aluehallintovirastot voivat päättää pakollisista terveystarkastuksista, jos ne ovat yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämättömiä.

Tulokkaan mukaan matkustajia testatessa lähtökohta on se, että koko koneellinen testataan. Se on vähän kuin puhallusratsia: kun poliisi pitää puhallusratsian, niin lähtökohta on, että kaikki puhaltavat, Tulokas sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokkan mukaan jatkossa testeistä on tulossa kuin poliisiratsia, josta ei niin vain kieltäydytäkään.

Jatkossa viranomaiset aikovat testata useita koneellisia matkustajia. Tulokkaan mukaan tämä tapahtuu heti, kun testauskapasiteetti saadaan kuntoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lentoasemille saadaan tarpeeksi terveydenhoitohenkilökuntaa ja välineitä testien tekemiseen niin, ettei siitä aiheudu matkustajille kohtuutonta viivästystä.

Bukarestin matkustajien testaamisessa kesti tunti ja viisitoista minuuttia, mikä on Tulokkaan mukaan kohtuullinen suoritus.

– Poliisinkin puhallusratsiaan tarvitaan aika paljon puhalluttajia. Helsinki-Vantaalla päivystää koko ajan yhdestä kolmeen testaajaa, mutta sehän ei riitä tähän. Tarvitaan iso porukka tai pooli, joka tietää etukäteen, milloin testauskeikka on tulossa.

Tiukempaa karanteenia?

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Tuomas Aronkytö kertoo, että koronatestauksen jälkeen Bukarestista saapuvat matkustajat saivat ohjeet omaehtoisesta karanteenista. Ohjeistamisen jälkeen matkustajat siirtyvät mahdollisuuksien mukaan takseilla tai omin kyydein koteihinsa tai hotelleihin.

Kun koronavirustestien tulokset vahvistuvat viikonlopun mittaan, ne ilmoitetaan matkustajille tekstiviestinä.

Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Tuomas Aronkydön mukaan Bukarestista saapuvat matkustajat saivat testin jälkeen ohjeet omaehtoisesta karanteenista.

– Jos se on miinusta [testin tulos on negatiivinen], he jatkavat elämäänsä normaalisti. Jos se on plussaa, heidät asetetaan karanteeniin, eristykseen tartuntatautilääkärin määräyksellä. Silloin se ei ole enää omaehtoinen ja vapaaehtoinen karanteeni, Aronkytö sanoo.

Eristys kestää 14 päivää. Jos tilanne ei tänä aikana pahene, ihmisen katsotaan parantuneen.

– Tartuntatautiyksikkö antaa puhelimessa tarkkoja ohjeita. Samalla tehdään kirjallisia määräyksiä esimerkiksi työnantajaa varten.

Positiivisen koronatestin antajien kanssa selvitetään myös sitä, mistä tauti on mahdollisesti saatu ja ketkä ovat voineet altistua sille. Altistuneille niin ikään ilmoitetaan asiasta, ja heidät asetetaan karanteeniin.

Aronkytö on on kuitenkin sitä mieltä, että että omaehtoisen karanteenin tulisi olla huomattavista riskimaista saapuville ja testaamattomille ihmisille tavallista tiukempi.

– Se tarkoittaa sitä, että tulevat matkustajat rekisteröidään jollakin tavalla, ja rekisteröityjä seurataan esimerkiksi matkapuhelinsovelluksella. Tämä ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen juttu, mutta sitäkin selvitetään parasta aikaa. Valtakunnan valmiusjohtokaan ei makaa tekemättä mitään, Aronkytö pohtii.