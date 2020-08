Omakotitalon seinästä Loimaalla paljastui niin jättimäinen ampiaispesä, että löytäjän hengitys salpautui

Hyönteistutkijan mukaan piha-ampiaisten pesät voivat hyvissä olosuhteissa kasvaa todella suuriksi.

Loimaalainen Aleksanteri Alanen, 35, oli tekemässä ulkovuorausremonttia kaverinsa omakotitaloon, kun lautojen alta paljastui todellinen yllätys. Talon välipohjassa, seitsemän metrin korkeudella maasta, oli jättimäinen ampiaispesä, johon oli kiinnittynyt useita pienempiä ampiaispesiä.

– Talon omistaja sen sieltä löysi. Sanoi, että ensimmäiset neljä sekuntia oli hengittämättä, kun sen pesän näki, Alanen kertoo.

Miehet halusivat jättipesän irti ehjänä, mutta se osoittautui haastavaksi projektiksi. Haurasrakenteinen pesä oli kokonsa puolesta vaikea irrotettava, ja Alanen kuvailee onnistumisen olleen tuurista kiinni.

– Mattopuukolla vedin ne reunat auki, ja sitten kymmenisen minuuttia nitkutettiin. Oli siinä ihmettelemistä, mutta onneksi se oli siinä ulkoseinän vieressä, Alanen sanoo.

Aleksanteri Alanen mittasi ampiaispesän ympärysmitaksi leveimmältä kohdalta 140 senttimetriä. Hän arvioi, että pesä painoi noin kilon.

Alanen kertoo löytäneensä talon toiselta puolelta aiemmin toisen ison ampiaispesän, jonka hän arvioi olevan noin kaksi kolmasosaa suuremman pesän koosta. Ampiaiset ovat olleet Alasen mukaan alueen asukkaiden riesana Alasen mukaan jo monena kesänä.

– Sillä alueella on paljon pieniä rintamamiestaloja ja paljon omenapuita sun muita. Siellä on ampiaisia tosi paljon. On tullut pari pesää hävitettyä, Alanen kertoo.

Hyönteistutkijat Reima Leinonen Kainuun ely-keskukselta ja Juho Paukkunen Helsingin yliopistolta tunnistavat kuvan perusteella pesän kuuluvan todennäköisesti piha-ampiaiselle (Vespula vulgaris). Heidän mukaansa pinnalla olevat pienemmät pesät voivat olla piha-ampiaisen tai räystäsampiaisen (Dolichovespula saxonica) pesiä.

– Hyvänä kesänä hyvissä olosuhteissa piha-ampiaisten pesät voi kasvaa halkaisijaltaan yli metrin kokoisiksi. Yleensä se on silloin seinien välissä pelkkinä kennostoina, että ei siellä välttämättä isoa palloa ole, Leinonen sanoo.

Leinonen kuitenkin myöntää, että pesä on poikkeuksellisen suuri jopa piha-ampiaisen rakentamaksi. Sen sijaan herhiläiselle, joka on suurin Suomessa esiintyvä ampiaislaji, on metrin halkaisija on täysin normaali pesän koko.

– Tällaisissa isoissa pesissä olisi aina hirveän hyvä kuvaa ottaessa halkaista se ja katsoa sisältä kennojen koko. Silloin päästään varmasti selvyyteen, ettei kyse ole herhiläisestä. Kennon koko on selvästi isompi herhiläisellä kuin piha-ampiaisella, Leinonen kertoo.

– Kukaan tuttavapiiristä, joka pesän on nähnyt, ei ole ikinä nähnyt niin isoa pesää. Paikallislehdessä eivät aluksi meinanneet uskoa, että se on alkuperäinen kuva, Alanen sanoo.

Alanen lakkasi pesän pinnan ja aikoo tarjota sitä paikalliselle koululle opetustarkoitukseen.

– Jos saan sen nätisti putsattua, niin on siinä mukuloilla biologian tunneilla ihmeteltävää.