Asiantuntijat pitävät Ruotsin-matkustuksen avaamista riskinä – ”Nyt täytyy olla todella varovainen”

IS:n haastattelemat asiantuntijat eivät lämpene ajatukselle Ruotsia koskevien matkustusrajoitusten purkamisesta kahden viikon kuluttua.

Hallitus arvioi torstaina, että Ruotsin rauhoittuneen tautitilanteen takia sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin rajalla voidaan poistaa joko osittain tai kokonaan kahden viikon kuluttua.

Hallituslähteen mukaan yksi mahdollisuus on se, että Suomen ja Ruotsin välinen maaraja avattaisiin irrallaan lento- tai meriliikenteestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL kuitenkin kertoivat torstaina pitämässä tiedotustilaisuudessa, että suuri osa ulkomailta tulevista koronatartunnoista tulee nyt juuri Ruotsista.

IS kysyi asiantuntijoilta, onko matkustusrajoitusten purkaminen järkevää tilanteessa, jossa tartunnoista suuri osa tulee Ruotsista.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas ei vielä lähtisi purkamaan rajoituksia.

– Kun Ruotsissa tartuntojen ilmaantuvuusluku ylittää reilusti sen 8 tapauksen raja-arvon, niin mielestäni ei voida vielä mennä takaisin normaaliin.

Suomi on asettanut matkustusrajoituksen purkamiselle raja-arvon 8 tartuntatapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Sisärajaliikenteessä maahantulon rajoitusten purkamista voidaan toissijaisesti harkita niiden Schengen-maiden osalta, joissa on ilmennyt enintään 10 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Tällä hetkellä Ruotsista voi matkustaa Suomeen esimerkiksi työn, perhetapaamisen, seurustelusuhteen tai kiinteistön takia.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Ruotsissa taudin ilmaantuvuus on tällä hetkellä 30 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Vielä juhannuksen alla Ruotsissa oli kuutisenkymmentä koronatapausta 100 000 asukasta kohti. Tilanne on siis parantunut, mutta silti Ruotsi on vielä kaukana Suomesta.

– Jos ajatellaan, että valtakunnallisesti Ruotsin luku on 30 tartuntaa per 100 000 kahdessa viikossa ja meillä Suomessa se on 2,5 tartuntaa, niin onhan tautiaktiviteetissa huomattava ero, jolloin rajoituksen purkamiseen liittyy riski, Broas sanoo.

Myöskään Turun yliopistollisen keskussairaalan infektioylilääkäri Esa Rintala ei lämpene rajoituksen purkamiselle.

– En suosittele sitä, Ruotsissa tilanne on edelleen huonompi kuin Suomessa, vaikka alueellisia eroja voi olla.

Rintala tai Broas eivät kumpikaan usko siihen, että Ruotsi pääsisi kahdessa viikossa vaadittavaan raja-arvoon.

Turun yliopistollisen keskussairaalan infektioylilääkäri Esa Rintala.

IS:n tietojen mukaan virkamiestasolla Ruotsin tilannetta arvioidaan edelleen selvästi Suomen tilannetta huonommaksi. Suomen ja Ruotsin rajaa toistuvasti ylittäviin matkustajiin kohdistuu huolta siitä, että he luistavat karanteenisuosituksista.

Ruotsista palaavia matkustajia suositellaan pitämään kahden viikon omaehtoinen karanteeni. Broas korostaa karanteenin tärkeyttä.

– Tässä tilanteessa, kun tautimäärät lisääntyvät, ei omaehtoisesta kahden viikon karanteenista saa yhtään luistaa. Se on huomattu, että karanteeni ei tällä hetkellä toimi ja se on vakava asia.

Broas nostaa karanteenikäytännön yhdeksi tärkeimmistä turvatoimista. Hän muistuttaa, että ensimmäinen epidemia-aalto alkoi juuri matkailun seurauksena.

– Tässä on taas tiettyjä samoja piirteitä ilmassa, että tuodaan tartunta matkalta, kun karanteenia ei pidetä.

Rintala on samoilla linjoilla.

– Nyt täytyy olla todella varovainen ulkomaiden suhteen, koska ulkomaat ovat suurin tartuntalähteemme tällä hetkellä.

Vaikka edestakainen matkustajaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä Tornion rajalla on herättänyt huolta, on tilanne pohjoisessa parantunut siinä suhteessa, että viimeisten kuukausien aikana tartuntatilanne on Pohjois-Ruotsissa rauhoittunut.

Norrbottenin läänissä, jossa taudin ilmaantuvuus oli pahimmillaan kesäkuussa jopa yli 200 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden kahden viikon aikana, luku on tällä hetkellä Broasin mukaan noin 20 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Lapin sairaanhoitopiirissä tartuntoja on havaittu viime aikoina vähän, mutta puolet niistä liittyivät Ruotsiin.

– Heinäkuussa Lapin sairaanhoitopiirissä raportoitiin kuusi koronatapausta, joista kolme liittyi Ruotsiin, Broas sanoo.

Rintala taas kertoo, että vaikka matkustajaliikenne Ruotsin ja Turun välillä on aktiivista, ei Varsinais-Suomen alueella ole havaittu juurikaan Ruotsista tulleita tartuntoja.

– Tällaisia tartuntoja on havaittu vain muutamia kesän aikana. Vaikka niitä ole suuresti näkynyt, on riski silti olemassa ja suurempi kuin esimerkiksi Virosta matkustettaessa, Rintala sanoo.