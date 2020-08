Romanian Bukarestista saapuu illalla Suomeen lento, jonka kaikki matkustajat ohjataan suoraan koronatestiin

Yli sata matkustajaa ohjataan suoraan Helsinki-Vantaalla tehtäviin testeihin.

Bukarestista tänä iltana Helsinki-Vantaalle saapuvat lentomatkustajat ovat ensimmäisiä, jotka ohjataan suoraan koronatesteihin. Näin sanoo sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki jonkin koneen matkustajat ohjataan koronavirustesteihin. Tämä liittyy siihen, että hallitus edellytti epidemiatorjunnan tehostamista. Tätä varten asetettiin työryhmä 14.7. ja se on lähtenyt viemään tätä asiaa eteenpäin sekä lentokentille, satamiin että maarajoille. Tämä on ensimmäisiä konkreettisia toimia, jotka näkyvät, Tulokas kertoo.

Tulokkaan mukaan testistä voi vielä tässä vaiheessa kieltäytyä, mutta tulevaisuudessa viranomaiset voivat määrätä matkustajia menemään suoraan testeihin.

– Vahva suositus testaamiseen on annettu jo silloin, kun matkustajat ovat lähteneet lennolle ja uudelleen lentokoneessa. Periaatteessa, jos et halua että sinut testataan, niin tällä kertaa on mahdollisuus vielä kieltäytyä. Haluamme myös nähdä sen, mikä vaikutus tällä ensimmäisellä kierroksella on, minkä jälkeen katsomme kovempien toimenpiteiden tarvetta, Tulokas sanoo.

Pakollisiin testeihin vaaditaan Tulokkaan mukaan aina viranomaisen päätös. Toimivaltaisia viranomaisia ovat muun muassa aluehallintovirastot (avi).

Toimenpiteitä koronaviruksen hillitsemiseksi ovat myös muun muassa satamissa ja maarajoilla suoritettavat virustestit. Tulokkaan mukaan esimerkiksi Helsingin satamassa on tehty taustatyötä testausta varten, mutta testausvalmiuksien käyttöönotossa menee vielä yli viikko.

Läntisen maarajan, kuten Tornion kohdalla toimenpiteet ovat vielä Tulokkaan mukaan suunnittelupöydällä.

