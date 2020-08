Tässä on Uuteenkaupunkiin lipunut ”koronalaiva” – paikalle pyydettiin ambulanssi

Suomeen tuli perjantaina Yara Nauma -rahtialuksen mukana 12 koronatartunnan saanutta merimiestä. Heidän odotetaan pysyvän aluksellaan lähtöön saakka.

Kesän loppu häämöttää jo, mutta helle sen kuin hellii Uudenkaupungin kanaalin varren terasseille iltapäivän viettoon jalkautunutta väkeä. Huoletonta eloa ei liiemmin häiritse tieto kaupunkiin pari tuntia aiemmin rantautuneesta ”koronalaivasta”.

– Totta kai se herättää ajatuksia. Mutta eihän sitä voinut estää tulemastakaan, miettii eläkeläinen Esa Mäkelä olutta siemaillessaan.

– On se jonkun verran kaupungilla puhuttanut ja huolta herättänyt, tuumaa puolestaan vierustoveri Seppo Lundelin.

Uuskaupunkilaiset Seppo Lundelin ja Esa Mäkelä.

Kyse on Yaran lannoitetehtaan satamaan perjantaina saapuneesta norjalaisesta Yara Nauma -rahtialuksesta, joka ehti jo edellisellä satamakäynnillään Viron Sillamäessä aiheuttaa pienoisen piikin maan koronavirustilastoihin.

Aluksella on 21 hengen miehistö, jonka 14:lla jäsenellä on Viron yleisradion ERR:n mukaan todettu koronavirus. Kaksi heistä jäi matkan varrelle Sillamäeen, mutta muu miehistö jatkoi matkaansa laivan mukana Uuteenkaupunkiin, alkuperäisen reittinsä mukaisesti.

Yaran lannoitetehtaan tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää kertoo kuulleensa, että kaupungin tartuntatautilääkäri on saanut jonkin verran laivaan liittyviä yhteydenottoja. Huolestuneet kaupunkilaiset ovat halunneet tiedustella, kuinka varmistetaan se, ettei aluksesta tule ketään ulos sen satamassa ollessa.

– Lastin purku kestää noin 20 tuntia ja siihen päälle vielä lopetukset ja muut. Laiva on siis täällä vajaan vuorokauden. Kukaan ei tule laivasta ulos, meillä on sitä varten tehostettu vartiointi, Kankaanpää sanoo.

Joidenkin tietojen mukaan laivasta olisi kuljetettu ambulanssilla hoitoon yksi koronaa sairastavista. Tämä ei kuitenkaan Kankaanpään mukaan pidä täysin paikkaansa.

– Meille tuli viranomaisilta tieto, että siellä on yksi henkilö, jonka kohdalla on pyydetty arviota jatkohoidon tarpeesta. Sen vuoksi tänne paikalle on tilattu ensihoidon yksikkö. He tekevät täällä arvion hoidon tarpeesta.

Haastatteluhetkellä, noin kello puoli kolmen aikaan iltapäivällä, ambulanssi ei ollut vielä saapunut tehdasalueelle.

Kankaanpään mukaan tehtaalle tuli alkuviikosta tieto Yara Naumalla todetuista tartunnoista. Sen pohjalta satamassa ryhdyttiin tekemään riskiarviota.

Täysin puhtaalta pohjalta ei tarvinnut aloittaa, sillä koronapandemian vuoksi turvatoimia on jo muutenkin viilattu.

Lannoitethdas Yaran tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

– Tilanne ei ole uusi. Kun korona-aika alkoi, jo silloin jouduttiin tekemään esimerkiksi sellaisia ratkaisuja, että laivoihin tehdään vain pakolliset käynnit. Onhan riski aina olemassa, kun laivoja tulee vieraista maista.

Kontaktit miehistöjen kanssa oli siis jo valmiiksi minimoitu, ja monet aiemmin paperilla hoidetut asiat muutettu sähköisesti tehtäviksi. Yara Nauman miehistön tartunnat ovat terveysviranomaisten asia, mutta lastin purku sen sijaan sataman.

– Laivaan menevät vain ne henkilöt, joiden on pakko sen teknisen toteutuksen vuoksi mennä sinne. Tässä tapauksessa henkilö menee sinne täydessä suojavarustuksessa kiinnittämään lastin purkuyhteyden laivaan.

Kyse on tietynlaisesta putkilaitteistosta, jota pitkin laivassa oleva ammoniakkilasti pumpataan pois. Purkuyhteyden kiinnittämisen jälkeen laivaan ei tarvitse jäädä.

– Neste virtaa, ja me vaan odotellaan. Suojavarusteet ovat päällä jo senkin takia, että ammoniakki on vaarallinen kemikaali, Kankaanpää muistuttaa.

Yara lannoitetehdas Uudessakaupungissa.

Yara Nauman odotetaan pääsevän jatkamaan matkaansa lauantaina, sillä Kankaanpään saaman tiedon mukaan miehistö on kykenevä operoimaan laivaa. Virukselta välttyneet on eristetty tartunnan saaneista.

– Siellä on riittävä määrä henkilökuntaa tekemään niitä tehtäviä, mitä siellä pitääkin tehdä.

Yara Nauma lähti edellisen kerran Uudestakaupungista 28. heinäkuuta. Ennen Sillamäen satamaa se pysähtyi Kankaanpään mukaan useissa paikoissa purkamassa ja ottamassa lastia. Laivan miehistössä on ainakin Venäjän ja Filippiinien kansalaisia, mutta ei suomalaisia.

Ulkopuolisilla ei ole asiaa saarella sijaitsevan tehtaan alueelle siellä käsiteltävien vaarallisten kemikaalien aiheuttaman riskin vuoksi. Myöskään portilta ei ole näkymää alukseen, joka on laiturissa saaren toisella puolella.

Kanaalin varressa Pakkatehtaan vierasvenesataman liepeillä kohdalle osuu kuitenkin sattumalta taivassalolainen mökkeilijä Sami Lahervo, joka vie IS:n mielellään pienelle veneajelulle.

Veneilysää on mitä mainioin, ja moni näyttääkin hakeutuneen vesille nauttimaan auringosta. Tehdassaaren takaa satamasta löytyvän 160-metrisen tankkerin kannella ei näy kuitenkaan ketään.