Tieto paloittelusurmasta teki epätavallisesta rikosjutusta vielä erikoisemman – Asiantuntijat kertovat, miksi 12 murhaepäillyn tapaus on niin poikkeuksellinen

Helsingin poliisi tutkii jo itsessään harvinaista paloittelusurmaa, mutta tässä on 12 epäiltyä.

Helsingissä viime viikolla tapahtunut henkirikos osoittautuu päivä päivältä poikkeuksellisemmaksi ja poikkeuksellisemmaksi.

Ensin siinä oli poikkeuksellista epäiltyjen suuri määrä: Helsingin käräjäoikeus vangitsi 1. elokuuta 12 henkilöä todennäköisin syin murhasta epäiltyinä. Istunnot käytiin suljetuin ovin, ja vangitsemisperusteet on määrätty salaisiksi.

Epäillyistä kymmenen on miehiä ja kaksi naisia. He ovat syntyneet 70-, 80- ja 90-luvuilla.

Toiseksi rikoksesta tekee vielä tavanomaista murhatutkintaa poikkeuksellisemman se seikka, että poliisi vahvisti keskiviikkona kyseessä olevan paloittelusurma. Lännen Median tietojen mukaan henkirikoksen taustalla olisi riita huumeveloista, mutta tätä poliisi ei ole vahvistanut.

Huumevelat sikäli sopisivat kuvaan, sillä kaikilla epäillyillä on rikostaustaa, toisilla hyvinkin mittavaa. Yhteensä aiempia, tuomioistuimeen asti edenneitä rikosjuttuja on lähes 250. Tuomioiden joukko on kirjava, mutta mukana on myös huume- ja väkivaltarikollisuutta sekä näiden törkeitä tekomuotoja.

Suurin yksittäinen juttumäärä on 40-vuotiaalla miehellä. Hän on ollut rikosepäilyjen johdosta käräjillä aiemmin peräti 76 kertaa.

Ilta-Sanomien haastattelema rikos- ja prosessioikeuden professori Dan Frände Helsingin yliopistosta ei muistanut uraltaan toista tapausta, jossa 12 henkilöä olisi epäilty murhasta.

– En ole koskaan törmännyt samanlaiseen karriäärini aikana.

Fränden arvion mukaan useiden epäiltyjen rikosnimikkeet muuttuvat vielä rikostutkinnan ja kuulustelujen edetessä. Hänen mukaansa on melkeinpä täysin poissuljettua, että 12 henkilöä voitaisiin tuomita kaikki murhan tekijöinä.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Dan Frände pitää todennäköisenä, että tapauksen rikosnimikkeet muuttuvat vielä tutkinnan edetessä.

Frände pitääkin todennäköisenä, että suuri joukko epäiltyjä vangittiin osittain siksi, että he eivät voisi sotkea tutkintaa vapaalla jalalla ollessaan. Lisäksi poliisillekin voi olla vielä epäselvää, kuka tai ketkä ovat varsinaisen surmatyön tekijät.

– Siellähän voi vaikkapa kahden tekijän lisäksi olla esimerkiksi kolme yllyttäjää ja kolme, jotka ovat hakeneet ampuma-aseen yhteisellä reissulla, Frände sanoo.

12 henkilöä voitaisiin tuomita tekijöinä samasta henkirikoksesta lähinnä tilanteessa, jossa kaikki olisivat esimerkiksi ampuneet uhria teloitustilanteessa, eikä kuolettavan laukauksen ampujaa voitaisi saada selville. Tämä on ikään kuin klassinen rikosoikeudellinen esimerkki, Frände toteaa.

Tekotapa, paloittelusurma, tekee rikoksesta vielä tavallistakin poikkeuksellisemman. Paloittelusurmat ovat syystäkin erittäin harvinaisia, sillä sellaiseen ryhtymiseen vaaditaan hyvin poikkeuksellisella mielenlaadulla varustettu ihminen, Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Alo Jüriloo kertoo.

Alo Jüriloo kertoo, että yleensä paloittelusurmassa on kyse jostain täysin muusta kuin elokuvista tutuista psykopaattimurhaajista.

–Vaatii todella paljon kylmähermoisuutta, että sellaisen teon pystyy tekemään. Se ei myöskään ole kauhean helppoa. Tekijät eivät yleensä ole mielisairaita, vaikka muutamia sellaisiakin on joukossa. Tietynlaista tunnekylmyyttä, piittaamattomuutta ja julmuutta ihmisessä täytyy olla, että tällaiseen ryhtyy tai ylipäätään kykenee.

Jüriloo kertoo, että yleisin motiivi paloittelusurmaan on kuitenkin ruumiin hävittäminen ja siten rikoksen jälkien peittäminen. Hän kuitenkin toteaa, että suurin osa paloittelusurmien uhreistakin löydetään.

Äärimmäisen harvassa taas ovat tapaukset, joissa uhrin paloittelu on itsetarkoitus. Niitä ei Jüriloon mukaan juuri ole.

–Hyvinkäänkään paloittelusurma ei käsittääkseni oikeastaan kuitenkaan ollut sellainen. Suurin osa näistä on raskaassa päihtymystilassa tehtyjä impulsiivisia tekoja. Kun huomataan, että surma on tehty, mietitään mitä tehdään ja sitten yritetään päästä ruumista eroon. Ei siihen useinkaan suurta mystiikkaa liity, vaan selitykset voivat olla tylsiäkin. Liikkeelle lähtee tapahtumaketju, joka ei pysy enää hallinnassa, Jüriloo sanoo.

Syyttäjän on määrä nostaa syytteet rikostapauksen tiimoilta 8. lokakuuta mennessä.