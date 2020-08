Korona sulki Sirpa Suutari-Jääskön ja Jukka Haapalaisen Lontooseen ja toi heidät uuteen elämäntilanteeseen –”Emme ole koskaan aikuisiällä olleet noin pitkää aikaa samassa paikassa”

Kun Sirpa Suutari-Jääskö ja Jukka Haapalainen avioituivat juhannuksena 21 vuotta sitten, he olivat tanssineet yhdessä kymmenen vuotta.

– Kaksistaan oleminen osoitti, että meillä on edelleen voimakas side ja viihdymme yhdessä. Oli hienoa huomata, että on tehnyt oikean valinnan sen ihmisen suhteen, joka on lähinnä tässä vierellä, Sirpa Suutari-Jääskö sanoo.

Tanssinopettajina ja tanssituomareina jatkuvasti maailmaa kiertävä pari jäi maaliskuussa Lontoon-kotiinsa, kun koronarajoitukset alkoivat. Helsinkiin he palasivat kesäkuun alussa.

– Emme ole koskaan aikuisiällä olleet noin pitkää aikaa samassa paikassa.

Eristyksissä olo kahdestaan toi kiireiseen elämäntapaan tervetulleen tauon.

– Oli hienoa herätä joka aamu omasta sängystä ja ostaa jääkaappiin mitä halusi.

Yleensä aina ostoksilla on pitänyt miettiä, ehtiikö kaiken käyttää, koska kotona ollaan vain muutama päivä kerrallaan.

Lontoossa rajoitukset olivat tiukkoja.

– Oli hurjaa, kun yhtäkkiä ulkona ei saanut olla kuin tunnin. Puistossa ei voinut seisoskella tai istua penkille. Poliisit komensivat liikkeelle, jos pysähtyi muusta syystä kuin jumppaamaan.

Jukka Haapalainen innostui valmistamaan parin ateriat.

– Jukkahan on aina ollut todella hyvä kokki, mutta liikkuva elämäntapamme on saanut hänen intoaan laantumaan.

Sirpakin viihtyi keittiössä.

– Leipominen on minulle terapeuttista.

Suuri osa leivonnaisista päätyi yläkerran vanhalle herralle, josta pari piti muutenkin huolta käymällä hänelle ruokakaupassa.

Kevät toi oivalluksen, että vahva keskinäinen side luo tukevan pohjan myös arkiselle tekemiselle.

– Keskinäinen rakkautemme, kiintymys ja läheisyys, ne voimistavat meitä. Se on iso voimavara myös työssä.

Kumpikin tulee perheestä, jossa työ oli tärkeä arvo.

– Olemme molemmat liiallisuuteen asti työmyyriä. Pysähdyksen myötä tuli ymmärrys, että mekin saamme olla ihmisiä eikä koneita. Kun minulle joskus tulee riittämättömyyden tunne, saatan oireilla elämämme hektisyyttä, Sirpa kertoo.

– Jukka sen sijaan ei koskaan valita. Hän on kuin teräsmies, joten oli mukava huomata, että hänellekin tuli olo, että nyt muutamme elämäämme.

Sirpa haluaa varmistaa, että vapaapäiviä tullaan pitämään säännöllisesti.

– Hiljaiset hetket itseä kuunnellen tuntuvat hyviltä. On oltava aikaa lukea, ja luovuus tarvitsee myös joutoaikaa.

Sirpa Suutari-Jääskön ja Jukka Haapalaisen häitä vietettiin juhannuksena 1999. Häämalja nautittiin kirkon portailla riisisateessa.

Puhuminen kuuluu parisuhteen voimavaroihin, mutta kummaltakaan se ei ole tullut luonnostaan. Kilpailu-uralla pari opetteli käsittelemään vaikeitakin asioita. Toisen kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä. Riittää, että mennään samaan suuntaan.

– Yleensä minä alan keskustelut. Jukalla on taipumusta olettaa, että arvaan asioita ja luen häntä ilman sanojakin. Jukka mielellään vähän vitkuttelee aloittamisessa.

Jos asiat eivät miellytä, Jukka on nopeampi ilmoittamaan sen ääneen.

– Hän osaa ilmaista itseään tulisemmin. Ihailen ja kadehdinkin sitä, että hän pystyy heti sanomaan tyytymättömyytensä. Minä kerään asioita ja räjähdän vasta, jos tilanne menee aivan liian pitkälle.

Vuosien varrella on ollut eri linjauksia, puhutaanko työasioista myös vapaalla.

– Aina on päädytty siihen, ettei luovaa keskustelua voi rajoittaa. Koetamme kuitenkin aistia, milloin hetki on oikea. Silti joskus ärsyttää, koska juuri silloin ei jaksaisi puhua töistä, Sirpa myöntää.

Pari vuotta sitten miesjoukko hyökkäsi Lontoossa Haapalaisen kimppuun. Raa’asta ryöstöstä on toivuttu puhumalla keskenään.

– Jukka ei halunnut mennä terapeutille ja annoin periksi, hänhän osaa olla hyvin itsepäinen. Perusturvallisuus meni ja meille molemmille jäi alitajuntaan säikähdys.

Sirpa Suutari-Jääskön ja Jukka Haapalaisen ura tanssiparina ulottuu aina 1980-luvun lopulle. Pari kuvattuna vuonna 1995.

Tanssiessa ollaan lähekkäin, joten vielä ei tiedetä, miten kansainvälinen tanssimaailma muuttuu koronan seurauksena. Pari ei nyt voi opettaa huippupareja eri puolilla maailmaa kuin netin välityksellä.

Suutari-Jääskö on mukana kohta alkavassa Tanssii tähtien kanssa -tuotannossa esitysten sisällön ohjaajana. Helsingissä toimivan oman tanssikoulun viisivuotisjuhlat oli tarkoitus pitää kesän lopulla ja uran 30-vuotistaiteilijajuhlaakin halutaan viettää, mutta suunnitelmat odottavat tilanteen selkiytymistä. Tapahtuu mitä tahansa, tärkeintä on olla yhdessä.

– Meille koti on siellä, missä toinenkin on, Sirpa sanoo.

Korona muutti tanssiopetustakin. Nyt Suutari-Jääskö ja Haapalainen eivät voi opettaa kuin netin välityksellä.