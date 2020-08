Ben Zyskowicz puhuu suoraan: ahdistus, paniikkikohtaukset ja helvetillinen migreeni ovat vieneet synkkiin ajatuksiin

Kansanedustaja Ben Zyskowicz puhuu terveyshuolistaan ja menneisyydestään, koska toivoo voivansa näin antaa vertaistukea muille. Hän haluaa myös murtaa mielenterveyshäiriöihin liittyviä ennakkoluuloja.

Ben Zyskowiczin, 66, päätä on särkenyt yli 20 vuotta putkeen. Joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta käytännössä päivittäin.

Krooniseksi migreeniksi diagnosoitu päänsärky on haitannut elämää monin tavoin. Nyt se saattaa laittaa pisteen myös neljä vuosikymmentä kestäneelle uralle kansanedustajana.

Ben Zyskowiczin elämänvaiheista löytyy selittäviä tekijöitä, miksi jatkuva päänsärky on ollut hänen kohtalonsa. Yhteiskunnan asioita uutterasti hoitavaksi valtiomieheksi ponnistaneella Zyskowiczillä on taustallaan raastavia lapsuuskokemuksia. Kaikki koettu nivoutuu yhteen ja vaikuttaa terveyspulmien taustalla.

– Kyseessä on psykofyysinen vyyhti, jossa asiat kietoutuvat toisiinsa, Ben Zyskowicz luonnehtii.

Zyskowiczin päätä alkoi särkeä 1990-luvun alkupuolella. Tavanomaiset särkylääkkeet eivät auttaneet, mutta lääkärin määräämä migreenin täsmälääke vähensi särkyä.

Ajan myötä jomotus alkoi kuitenkin olla riesana yhä useammin ja ennen pitkää päätä särki päivittäin, ainakin osan päivästä.

Migreeni ilmenee tyypillisimmillään tietyin väliajon uusiutuvina kohtauksina, mutta Zyskowiczillä erittäin pahoja kohtauksia on harvoin. Hän ottaa päivittäin migreenin estolääkkeen, mutta usein on myös otettava täsmälääke. Se yleensä lievittää tavallista kovemmaksi äityvää särkyä.

Suositusten mukaan täsmälääkettä ei tulisi käyttää viikon aikana kolmea kertaa enempää.

– Tarvitsen täsmälääkettä yhdestä joskus jopa viiteen kertaan viikossa, Ben kertoo.

Hän on kokeillut kaikkia mahdollisia migreenin estolääkkeitä. Nykyinenkään estolääkitys ei pidä migreeniä poissa mutta lievittää säryn vaimeammaksi. Sopivia lääkkeitä kuten myös pienimpiä mahdollisia annosmääriä, joilla on riittävästi tehoa, on haettu vuosia kestäneillä kokeiluilla. Lääkkeillä on haittansa, joten yhtään ylimääräistä ei kannata ottaa.

Lievimmilläänkin lääkitys vaikuttaa työtehoon. Päivittäinen estolääke kuten myös pahempiin särkykohtauksiin tarkoitettu täsmälääke väsyttävät, vaikka eivät olekaan rauhoittavia lääkkeitä.

Jatkuva päänsärky mutkistaa muutenkin päivittäistä tekemistä. Päänsärkyä pahentavaa tietokoneen käyttöä Zyskowicz välttelee. Hän työskentelee puhelimella ja iPadillä, mutta vain lyhyitä tuokioita kerrallaan. Elokuvissa hän ei ole käynyt vuosiin ja television katselukin on pääasiassa kuuntelua.

– Kuuntelen uutiset ja ajankohtaisohjelmat, usein sohvalla pitkälläni tyyny silmilläni.

Stressi pahentaa päänsärkyä, mutta Zyskowiczilla on todettu myös stressiin liittyvää ahdistuneisuutta.

– Ahdistus on ilmennyt aiemmin myös paniikkioireina, mutta varsinainen diagnoosi on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö.

Zyskowiczin käyttämä migreenin estolääke toimii samalla ahdistuneisuuden estolääkkeenä.

– Ahdistuneisuutta se hallitsee ja migreeniä hillitsee. Ahdistuneisuuteen lääke auttaa niin hyvin, että varsinaisia paniikkikohtauksia on äärimmäisen harvoin. Viime vuosina ei lainkaan.

Migreeniä ei ollut, kun estolääkitys ahdistukseen aloitettiin. Zyskowicz onkin miettinyt, voiko migreenin puhkeaminen olla seurausta ahdistuksen hoidosta.

– Kun ahdistuneisuutta laitettiin lääkityksellä kuriin, olisiko käynyt niin, että sisäinen myllerrykseni olisi etsinyt toisen purkautumismuodon migreeninä. Sitä eivät tiedä varmuudella lääkäritkään.

– Kun päätä särkee joka helvetin päivä, myös taipumus masennukseen on vahvistunut.

Viime vuosina huonojen fiilisten osuus on selvästi kasvanut.

– Mieliala pyrkii masennuksen puolelle ja elämänilo vähenee. Uskon mukana olevan perimää, mutta osa kumpuaa varmaankin varhaislapsuudesta, Ben Zyskowicz arvioi.

Migreeni on voimakkaan psykofyysinen kokonaisuus. Siihen liittyy Zyskowiczillä myös ahdistusta ja masennusta.

Perusturvallisuus järkkyi lapsuudessa useaan kertaan. Parivuotias Ben joutui muutamaksi kuukaudeksi lastenkotiin.

– Äiti oli silloin sairaalassa eikä isä kyennyt hoitamaan pieniä lapsia. Isä oli hyvin ankara ja menetti helposti hermonsa.

Puolanjuutalainen isä oli joutunut vähän yli parikymppisenä keskitysleirille kuten hänen koko lapsuudenperheensä.

– Isä selvisi ainoana suvustaan holokaustista eli natsien juutalaisvainoista elossa, mutta ei hän koskaan selvinnyt kokonaan henkisesti eikä fyysisesti. Keskitysleiri kauheuksineen pysyi hänessä. Tuntuu, että se oli meillä kotona läsnä joka päivä, Ben Zyskowicz sanoo ääni sortuen.

Muistot tulvahtavat mieleen sellaisella voimalla, että lohduttomat kyyneleet valuvat vääjäämättä. Hän on hetken ajan taas alle kouluikäinen pieni poika, joka ei millään voinut ymmärtää isän äkkinäisiä hermostumisia. Isän ankaruus ja kiivaat suuttumiset kuopukselleen ovat jättäneet jälkensä.

Zyskowicz tietää sen, sillä sen taakan kanssa hän on elänyt koko ikänsä. Asioista ei koskaan päästy puhumaan, koska isä hukkui Benin ollessa kuusivuotias.

Ben Zyskowicz puhuu terveyshuolistaan sekä niihin nivoutuvasta menneisyydestään nyt muutamastakin syystä. Kokemukset toivottavasti voivat toimia vertaistukena muille pahojen päänsärkyjen riivaamille. Sellaisia viestejä hän on saanut aiemmin migreenistä mainittuaan.

– Olen esimerkki siitä, että migreeninkin kanssa voi pärjätä. Olen pysynyt työelämässä ja haluaisin kannustaa muitakin jaksamaan, vaikkakin omien voimiensa mukaan. Toisaalta pitää muistaa, että migreeni voi invalisoida niin pahoin, ettei töitä pysty tekemään.

Migreeniin ja varsinkin mielenterveyshäiriöihin liittyy edelleen paljon turhia ennakkoluuloja. Niitä hälventääkseen Zyskowicz puhuu omista terveyshuolistaan. Samalla terveysmurheista kertominen tekee myös ymmärrettävämmäksi aiempia uraratkaisuja.

– Olen onnistunut myymään itselleni hyvin sen ajatuksen, että elämässä on pelattava niillä korteilla, jotka on saanut. En ole ollut kitkerä, vaikka en ole pystynyt pyrkimään ministeriksi. Olen ajatellut, että minun on elettävä ja oltava sovussa näiden rajoitusteni kanssa.

Terveyssyyt ovat ajamassa Ben Zyskowicziä vaikeaan ratkaisuun.

– Hyvin todennäköisesti olen jättämässä tämän vaalikauden jälkeen eduskunnan, joten kerron näistä terveysmurheistani valottaakseni ratkaisuun liittyviä tekijöitä.

– En ole ollut kitkerä, vaikka en ole pystynyt pyrkimään ministeriksi. Olen ajatellut, että minun on elettävä rajoitusteni kanssa, Ben Zyskowicz sanoo.

Päätös eduskuntatyöstä luopumisesta ei ole täysin ehdoton.

– Tällä hetkellä ajattelen, että tämä on viimeinen kauteni eduskunnassa. En ole kuitenkaan vielä pystynyt tekemään lopullista päätöstä. Osa minusta haluaisi vahvasti jatkaa, hän myöntää.

– Jatkuva päänsärky, ahdistus ja masentuneisuus ovat verottaneet työkykyäni ja kapasiteettiani siinä määrin, että nykyisellä jaksamisella ja mielialalla en enää pysty tekemään kaikkea sitä, mitä haluaisin kansanedustajana tehdä.

Lopulliseen päätöksentekoon on vielä aikaa, sillä seuraavat eduskuntavaalit ovat keväällä 2023.

– Minun on pystyttävä tekemään päätös kahden vuoden kuluessa, mutta lykkään sitä vielä, koska ratkaisu tuntuu niin vaikealta, Zyskowicz pyörittelee.

Migreenistä hän tuskin pääsee eroon, vaikka luopuisikin työnteosta. Zyskowicz kysyi asiaa lääkäreiltä jo vuosia sitten.

– Heidän mielestään päänsärkyni tulee todennäköisesti jatkumaan, vaikka työn aiheuttama stressi päättyisikin.

Kaiken keskellä huumori on sentään entisellään. Siitä kertoo vitsi lääkärillä käynnistä.

– Kysyessäni, mikä voisi auttaa migreeniin, vastaukseksi tuli, että se on sinun päänsärkysi, Zyskowicz keventää.