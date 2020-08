Espoolaisessa päiväkodissa ja hoivapalveluyrityksessä ilmennyt koronaa

Päiväkodissa virukselle on altistunut noin 50 ihmistä.

Espoossa päiväkodissa ja kaupungille kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä on ilmennyt koronavirustartunnat. Tapaukset eivät liity toisiinsa, tiedottaa Espoon kaupunki.

Toinen tartunnan saaneista on ollut kaupungin mukaan päiväkodin tiloissa ja hänet on eristetty. Virukselle on altistunut päiväkodissa kaikkiaan noin 50 ihmistä, joiden joukossa on sekä lapsia että työntekijöitä. He ovat kotikaranteenissa.

Espoon kaupunki kertoo, että koronavirukselle altistuneiden lasten vanhempiin on oltu suoraan yhteydessä. Muille tiedotetaan asiasta muutoin. Espoon kaupunki ei kerro päiväkodin nimeä asianosaisten yksityisyyden suojaan vedoten.

Myös kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä sairastunut ihminen on asetettu eristykseen, ja virukselle altistuneet työntekijät ovat kotikaranteenissa. Asiakkaita ei ole selvityksen mukaan altistunut koronalle.