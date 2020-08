Valtiovarainministeri Vanhanen: Uusia koronatukia yrityksille ei ole näkösällä

Koronaviruspandemia tekee talouden näkymistä poikkeuksellisen sumuisia.

Uusia koronatukipaketteja yrityksille ei ole näillä näkymin tulossa syksyn budjettiriiheen, kertoo valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk). Hän kertoi asiasta Politiikan toimittajien yhdistyksen tapaamisessa.

– En ole budjettiriiheen kasaamassa sellaista oletusta, että olisi tulossa sellainen paikkauspaketti, hän sanoi.

Vanhasen mukaan talouden lähitulevaisuus on kuitenkin sumuinen, koska vielä on vaikea sanoa, mitä maailmantaloudelle ja Suomen kannalta tärkeille markkina-alueille on käymässä koronaviruksen vuoksi.

Riskinä on hänen mukaansa yhä se, että pandemia aiheuttaa taloudellisen taantuman koko maailman mittakaavassa.

Vanhanen ei myöskään usko, että puolueiden väliset ”nyanssierot” taloudenhoidossa olennaisesti vaikeuttaisivat budjettineuvotteluja tulevaisuudessa edes silloin, jos tautitilanne pahenee olennaisesti. Hän sanoo luottavansa siihen, että koska hallitus onnistui kohtuullisen hyvin luotsaamaan Suomen koronaviruksen keväisen aallon ohi, hallitus pystyy tekemään myös tulevat talouspäätöksensä tavalla, joka tekee taloudellisesta toimintaympäristöstä ennustettavan ja vakaan.

– Se on helpompi urakka kuin keväällä tuntemattoman koronaviruksen edessä ollessa. Tämän suhteen olen perusoptimisti, Vanhanen sanoi.